«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привёл к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»

Новости Беларуси. Деньги, закопанные в грязь, и служебные подлоги. И несмотря на уголовные дела, находятся те, кто не учится на ошибках. Приписки и бесхозяйственность в отдельных районах стали хроническими, а за бездействие скоро начнут отвечать и чиновники. Как сдвинуть дело с мертвой точки? Расскажем в программе «Неделя» на СТВ.

Это Дрибинский район Могилевской области. Здесь громкое дело о падеже телят испортило и без того сомнительную репутацию молочно-товарного комплекса. На совести сотрудников более 80 погибших телят.

Александр Сидоркин, прокурор Дрибинского района:

Прокуратурой дана правовая оценка действиям управляющего и главного зоотехника данной сельскохозяйственной организации, которые не приняли надлежащих мер по созданию условий для содержания молодняка крупного рогатого скота и устранения имеющихся на животноводческих объектах нарушений.

Уже после экспертиза доказала: все болезни телят – результат небрежного отношения к ним с самого рождения. Важную миссию первого кормления, от которого во многом зависит иммунитет потомства, иногда доверяли сторожу.

Наталья Брукштус, животновод хозяйства «Дрибин-Агро»:

Стояли под навесом домики. Когда дождь, условия такие были, что затекало все, подстилка мокрая была. Мы с ветврачом писали служебные записки, у нас еще имеются, где-то хранятся, чтобы сделали подсыпку. И лето прошло, и никакого сдвига не было.

Протоколы от прокуратуры не раз ложились на стол директору этой фермы. Причем чаще всего для устранения нарушений нужны были не деньги, а десяток хозяйственных рук. И сегодня ферма остро нуждается в толковых специалистах. Из штата в 20 человек на работе только 7.