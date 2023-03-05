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«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привёл к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»

05 марта 2023 17:09
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Новости Беларуси. Деньги, закопанные в грязь, и служебные подлоги. И несмотря на уголовные дела, находятся те, кто не учится на ошибках. Приписки и бесхозяйственность в отдельных районах стали хроническими, а за бездействие скоро начнут отвечать и чиновники. Как сдвинуть дело с мертвой точки? Расскажем в программе «Неделя» на СТВ.  

«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привёл к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»-1

Это Дрибинский район Могилевской области. Здесь громкое дело о падеже телят испортило и без того сомнительную репутацию молочно-товарного комплекса. На совести сотрудников более 80 погибших телят.  

«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привёл к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»-4

Александр Сидоркин, прокурор Дрибинского района:  
Прокуратурой дана правовая оценка действиям управляющего и главного зоотехника данной сельскохозяйственной организации, которые не приняли надлежащих мер по созданию условий для содержания молодняка крупного рогатого скота и устранения имеющихся на животноводческих объектах нарушений.  

«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привёл к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»-7

Уже после экспертиза доказала: все болезни телят – результат небрежного отношения к ним с самого рождения. Важную миссию первого кормления, от которого во многом зависит иммунитет потомства, иногда доверяли сторожу.  

«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привёл к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»-10

Наталья Брукштус, животновод хозяйства «Дрибин-Агро»:  
Стояли под навесом домики. Когда дождь, условия такие были, что затекало все, подстилка мокрая была. Мы с ветврачом писали служебные записки, у нас еще имеются, где-то хранятся, чтобы сделали подсыпку. И лето прошло, и никакого сдвига не было.  

«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привёл к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»-13

Протоколы от прокуратуры не раз ложились на стол директору этой фермы. Причем чаще всего для устранения нарушений нужны были не деньги, а десяток хозяйственных рук. И сегодня ферма остро нуждается в толковых специалистах. Из штата в 20 человек на работе только 7.  

«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привёл к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»-16

Наталья Брукштус:  
По одному животноводу на два сарая. На старом сарае, где привязное содержание, вообще ни одного нету. Доярок нет, слесарь в запое.  

«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привёл к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»-19

Анна Корольчук, корреспондент:  
Несмотря на постоянные проверки, коренные проблемы в отрасли не решаются. На фермах часто нет ветеринарных врачей, за животными не убирают, они голодны, а качество корма оставляет желать лучшего. Как результат – поголовье скота в регионе снижается.  

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# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Анна Корольчук # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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