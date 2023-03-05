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Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?

05 марта 2023 17:06
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Новости Беларуси. Мы пожинаем плоды той политики, которую усилено культивировали последние 30 лет, в основе которой труд и ничего больше. Но все же в сельском хозяйстве пока не все так безоблачно, как хотелось. Хватает и проблем, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-1

Речь идет о хищениях, приписках, коррупции, бесхозяйственности. Эти нарушения сотрудники прокуратуры называют уже хроническими для АПК и продолжают проверки в животноводстве. На неделе заместитель генерального прокурора озвучил проблемы в этой сфере и дал установки руководителям, но, как показал контрольный рейд, исправлять ситуацию торопятся далеко не все.  

Результаты проверок зафиксировали и наши корреспонденты.  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-4

Как долго лежит корова?  
– Три дня уже она у нас лежит.  
Три дня лежит? 

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-7

– Надо сдавать уже ее.  
– Куда сдавать?  
– Жалко, конечно.  
– Куда сдавать?  
– Почему ее не подняли?   

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-10

– На бойню сдавать надо.  
– На бойню? А бойня примет?  
– Я думаю, примет.  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-13

– Скажите, уважаемая, а вы бы мясо с такой говядины кушали?  
– Ну кушаем же.  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-16

Петриковский район, хозяйство «Куритичи». В 2022 году директор предстал перед судом – скрыл массовую гибель обитателей скотного двора. Новый руководитель за 1,5 месяца работы не торопится исправлять ситуацию: в загонах сутками лежат животные, которым уже не встать на ноги.  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-19

Есть в Уголовном кодексе статья за жестокое обращение с животными. Вот это вот! Еще только практики такой пока нет.  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-22

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-24

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-26

Вероятная причина травм – не спиленные копыта. Купленный хозяйством станок для обработки целый месяц стоит на ветстанции и ждет доставки. Скотское отношение, ни больше, ни меньше.  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-29

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:  
Более месяца назад закуплено оборудование, которое надо использовать, чтобы обрезать эти копыта. Оно стоит, никто не может привезти. Вот мы сегодня приехали – сегодня привезут, сегодня обрежут, сегодня сделают. За 17 тысяч рублей закупили оборудование, которое месяц стоит. А у животных, вот стоит специалист, врач, он пояснит компетентно, что потом проблемы с суставами. Потом это с высокой долей вероятности что, товарищ врач? Падеж.  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-32

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-34

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-36

Прогулка по ферме сразу выдает все тайны беспорядка. В загонах вместе с коровами кони и брошенные без присмотра новорожденные телята – грубейшая ошибка и повод для новых предписаний.  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?-39

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# Сельское хозяйство # общество # Вячеслав Демидович # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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