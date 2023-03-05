Коровы дорожали по пути на продажу. Рассказываем о масштабной коррупционной схеме, вскрытой в Витебской области

Новости Беларуси. Деньги, закопанные в грязь, и служебные подлоги. И несмотря на уголовные дела, находятся те, кто не учится на ошибках. Приписки и бесхозяйственность в отдельных районах стали хроническими, а за бездействие скоро начнут отвечать и чиновники. Как сдвинуть дело с мертвой точки? Расскажем в программе «Неделя» на СТВ.

Это только вершина айсберга. В 2023 году Генпрокуратура вскрыла масштабную коррупционную схему.

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Один субъект хозяйствования, который на протяжении примерно полугода в хозяйствах Витебской области скупал скот, тут же его продавал в другое хозяйство, зарабатывал на этом деньги, причем скот увеличивался в своей стоимости в пути, ничего с ним не делалось. Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса, также установлено, что вследствие жажды наживы, безусловно, такой коммерсант еще и уклонялся от уплаты налогов.