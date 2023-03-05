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Коровы дорожали по пути на продажу. Рассказываем о масштабной коррупционной схеме, вскрытой в Витебской области

05 марта 2023 17:14
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Новости Беларуси. Деньги, закопанные в грязь, и служебные подлоги. И несмотря на уголовные дела, находятся те, кто не учится на ошибках. Приписки и бесхозяйственность в отдельных районах стали хроническими, а за бездействие скоро начнут отвечать и чиновники. Как сдвинуть дело с мертвой точки? Расскажем в программе «Неделя» на СТВ.  

Коровы дорожали по пути на продажу. Рассказываем о масштабной коррупционной схеме, вскрытой в Витебской области-1

Это только вершина айсберга. В 2023 году Генпрокуратура вскрыла масштабную коррупционную схему.  

Коровы дорожали по пути на продажу. Рассказываем о масштабной коррупционной схеме, вскрытой в Витебской области-4

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:  
Один субъект хозяйствования, который на протяжении примерно полугода в хозяйствах Витебской области скупал скот, тут же его продавал в другое хозяйство, зарабатывал на этом деньги, причем скот увеличивался в своей стоимости в пути, ничего с ним не делалось. Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса, также установлено, что вследствие жажды наживы, безусловно, такой коммерсант еще и уклонялся от уплаты налогов.  

Коровы дорожали по пути на продажу. Рассказываем о масштабной коррупционной схеме, вскрытой в Витебской области-7

Рейд по району заканчивается очередным совещанием. О нарушениях и грядущем наказании напоминают всем ответственным лицам. Прокуроры гарантируют: снисхождения не будет, пока выводы не сделает каждый от рядового рабочего до руководителя.  

Коровы дорожали по пути на продажу. Рассказываем о масштабной коррупционной схеме, вскрытой в Витебской области-10

Практике всеобщей толерантности к сельхознарушениям пора положить конец. За потворство негативным тенденциям и «чуть приукрашенные показатели» будут отвечать не только директора и заведующие, но и местная исполнительная власть.  

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# Коррупция # общество # Юлия Мычка # Анна Корольчук # Вячеслав Демидович # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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