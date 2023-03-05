При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?

Новости Беларуси. Деньги, закопанные в грязь, и служебные подлоги. И несмотря на уголовные дела, находятся те, кто не учится на ошибках. Приписки и бесхозяйственность в отдельных районах стали хроническими, а за бездействие скоро начнут отвечать и чиновники. Как сдвинуть дело с мертвой точки? Расскажем в программе «Неделя» на СТВ.

Заметное оживление прокурорская проверка вызвала в хозяйстве «Агро-Птичь», в сараях срочно началась уборка. Очистить авгиевы конюшни за час не удастся, да и внешний вид животных вызывает подозрения.

– Посмотрите на внешний вид этих животных.

– Я видела.

– Это что? Нормально, по-вашему?

– Нет.

– Чем они болеют?

– Чесотка.

При виде людей рогатые сразу оживляются и громко мычат, скорее всего, от голода. Авитаминоз – это уже диагноз от районного врача. Руководитель у хозяйства сменился недавно, и новому директору исправлять ситуацию непросто.

Иван Аскерко, исполняющий обязанности директора хозяйства «Агро-Птичь»:

Кормами мы обеспечены, к сожалению, финансовое состояние не ахти. Даем комбикорм. 400 грамм на надойный литр. На дойную корову – где-то 4,1, в этом районе. Это мало, конечно. Нам надо изыскать средства, чтобы, как сказал ветврач, повысить, больше витаминов дать им.

После прошлых ревизий содержать телят стали как положено. Из чистого сухого сарая переводят в новые домики. Однако до счастливого финала и кристального реноме еще далеко. За 2022 год в «Куритичах» и «Агро-Птичь» погибло около 300 животных, за три месяца нынешнего – более 30. Очевидно, дело не только в бесхозяйственном подходе агроменеджеров.

Проверить работу районной ветеринарной станции. 8 протоколов за год – это капля в море. Прокуроры сегодня выявляют, ездят каждый день. Находят время. В прокуратуре районной три человека численность, но они находят время посетить хозяйства. Вместо вас.

Олег Козинец, первый заместитель председателя Петриковского райисполкома:

В районе 8 хозяйств, два более крупных и более крепких хозяйств. И шесть хозяйств, которые КСУПы наши. Одна из основных проблем – это кадры. На сегодня у нас шесть ветеринаров не хватает по каждому хозяйству. Работает в основном… У нас по ветстанции тоже не хватает порядка 12 человек. По зоотехнии нам не хватает четыре человека.