Прямой эфир

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?

05 марта 2023 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Деньги, закопанные в грязь, и служебные подлоги. И несмотря на уголовные дела, находятся те, кто не учится на ошибках. Приписки и бесхозяйственность в отдельных районах стали хроническими, а за бездействие скоро начнут отвечать и чиновники. Как сдвинуть дело с мертвой точки? Расскажем в программе «Неделя» на СТВ.  

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-1

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-3

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-5

Заметное оживление прокурорская проверка вызвала в хозяйстве «Агро-Птичь», в сараях срочно началась уборка. Очистить авгиевы конюшни за час не удастся, да и внешний вид животных вызывает подозрения.  

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-8

– Посмотрите на внешний вид этих животных.  
– Я видела.  
– Это что? Нормально, по-вашему?  
– Нет.  
– Чем они болеют?  
– Чесотка.  

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-11

При виде людей рогатые сразу оживляются и громко мычат, скорее всего, от голода. Авитаминоз – это уже диагноз от районного врача. Руководитель у хозяйства сменился недавно, и новому директору исправлять ситуацию непросто.  

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-14

Иван Аскерко, исполняющий обязанности директора хозяйства «Агро-Птичь»:  
Кормами мы обеспечены, к сожалению, финансовое состояние не ахти. Даем комбикорм. 400 грамм на надойный литр. На дойную корову – где-то 4,1, в этом районе. Это мало, конечно. Нам надо изыскать средства, чтобы, как сказал ветврач, повысить, больше витаминов дать им.  

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-17

После прошлых ревизий содержать телят стали как положено. Из чистого сухого сарая переводят в новые домики. Однако до счастливого финала и кристального реноме еще далеко. За 2022 год в «Куритичах» и «Агро-Птичь» погибло около 300 животных, за три месяца нынешнего – более 30. Очевидно, дело не только в бесхозяйственном подходе агроменеджеров.  

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-20

Проверить работу районной ветеринарной станции. 8 протоколов за год – это капля в море. Прокуроры сегодня выявляют, ездят каждый день. Находят время. В прокуратуре районной три человека численность, но они находят время посетить хозяйства. Вместо вас.  

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-23

Олег Козинец, первый заместитель председателя Петриковского райисполкома:  
В районе 8 хозяйств, два более крупных и более крепких хозяйств. И шесть хозяйств, которые КСУПы наши. Одна из основных проблем – это кадры. На сегодня у нас шесть ветеринаров не хватает по каждому хозяйству. Работает в основном… У нас по ветстанции тоже не хватает порядка 12 человек. По зоотехнии нам не хватает четыре человека.  

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-26

Петриковский район один из самых проблемных в области. Вместо решения проблем их принято попросту замалчивать. Только в 2022 году шесть уголовных дел за сокрытие падежа скота. Практика сельхозфальсификаций продолжилась и в 2023-м.  

При виде людей животные мычат от голода. В этом хозяйстве за 2022-й погибло более 300 коров – в чём причина падежа?-29

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

Копыта не спиливают, больных животных оставляют лежать в грязи. Почему в хозяйстве «Куритичи» не следят за скотом?  

«Доярок нет, слесарь в запое». Вот как недостаток сотрудников привел к массовой гибели телят в хозяйстве «Дрибин-Агро»  

Коровы дорожали по пути на продажу. Рассказываем о масштабной коррупционной схеме, вскрытой в Витебской области  

# Сельское хозяйство # общество # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Китайский рынок у нас в приоритете». Торговля с КНР для Беларуси выгоднее, чем с Европой
05 марта 2023 16:58

«Китайский рынок у нас в приоритете». Торговля с КНР для Беларуси выгоднее, чем с Европой

Мягкая дипломатия. Какие бонусы предлагает китайское образование для белорусских студентов?
05 марта 2023 16:58

Мягкая дипломатия. Какие бонусы предлагает китайское образование для белорусских студентов?

Григорий Азарёнок: «Спасение для России придёт из Беларуси»
05 марта 2023 16:56

Григорий Азарёнок: «Спасение для России придёт из Беларуси»