Прямой эфир

Минское метро. Почему «Ковальская слобода» так называется и какая станция самая глубокая?

05 сентября 2022 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжается строительство новых станций метрополитена. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, на первой уже завершены основные монолитные работы, идет отделка. Часть помещений закончена. На станции «Неморшанский сад» устанавливают перекрытия.

Минское метро. Почему «Ковальская слобода» так называется и какая станция самая глубокая?-1

В помещениях продолжится внутренняя отделка и подготовка к размещению оборудования. Платформа будет организована по аналогии с «Михалово», где предусмотрен один выход, однако здесь, помимо лестниц, добавят эскалаторы. «Слуцкий гостинец» будет конечной, длина вместе с оборотными тупиками составит полкилометра. Готовность станции – около 20 %, продолжают разрабатывать котлован и устраивать монолитную часть. Напомним, запуск первых четырех станций третьей линии состоялся в 2020-м. Каждая из них имеет свой неповторимый дизайн и историю.

Минское метро. Почему «Ковальская слобода» так называется и какая станция самая глубокая?-4

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Посмотрим даже на станцию «Ковальская слобода». Вообще, она построена на месте, где когда-то жили ковали, как говорили белорусы. То есть кузнецы. Было поселение кузнецов и отсюда название – «Ковальская слобода». Насколько много там красивой ковки, насколько интересные люстры в виде вытинанок. Если брать «Юбилейную площадь» – это яркая, современная, хай-тековская станция. Красивый очень элемент – это солнце. Теперь это самая глубокая станция, самый длинный эскалатор.

Минское метро. Почему «Ковальская слобода» так называется и какая станция самая глубокая?-7

Сегодня на Зеленолужской линии, а также частично Автозаводской курсируют инновационные составы. Они оснащены системой кондиционирования, зарядными устройствами, есть места для людей с ограниченными возможностями. Усовершенствована кабина машиниста.

Минское метро. Почему «Ковальская слобода» так называется и какая станция самая глубокая?-10

Алексей Кожемяко, машинист Минского метрополитена:
Из таких новинок, которые сразу бросаются в глаза – это отсутствие физических зеркал. Здесь зеркала, как видно, электронные. Также в кабине есть кондиционер. Также здесь есть в наличии система автоведения – вот ее экран. Она позволяет поезду, грубо говоря, самому прибывать на станцию, самому отправляться. А машинист только производит контроль над этим.

Минское метро. Почему «Ковальская слобода» так называется и какая станция самая глубокая?-13

Третья линия метрополитена – самая тихая из всех действующих, поскольку при ее строительстве рельсы устанавливают на специальные шумоподавляющие блоки, которые гасят в том числе и вибрацию.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зенковичу – 11 лет. Суд огласил приговор по делу о госперевороте
05 сентября 2022 13:36

Зенковичу – 11 лет. Суд огласил приговор по делу о госперевороте

Музей мёда появился в Копыльском районе
05 сентября 2022 12:57

Музей мёда появился в Копыльском районе

«Разной сложности симуляторы, и фантомы, и тренажёры». В Минске открылась виртуальная клиника для учащихся
05 сентября 2022 11:05

«Разной сложности симуляторы, и фантомы, и тренажёры». В Минске открылась виртуальная клиника для учащихся