Минское метро. Почему «Ковальская слобода» так называется и какая станция самая глубокая?

Новости Беларуси. В Минске продолжается строительство новых станций метрополитена. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, на первой уже завершены основные монолитные работы, идет отделка. Часть помещений закончена. На станции «Неморшанский сад» устанавливают перекрытия.

В помещениях продолжится внутренняя отделка и подготовка к размещению оборудования. Платформа будет организована по аналогии с «Михалово», где предусмотрен один выход, однако здесь, помимо лестниц, добавят эскалаторы. «Слуцкий гостинец» будет конечной, длина вместе с оборотными тупиками составит полкилометра. Готовность станции – около 20 %, продолжают разрабатывать котлован и устраивать монолитную часть. Напомним, запуск первых четырех станций третьей линии состоялся в 2020-м. Каждая из них имеет свой неповторимый дизайн и историю.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Посмотрим даже на станцию «Ковальская слобода». Вообще, она построена на месте, где когда-то жили ковали, как говорили белорусы. То есть кузнецы. Было поселение кузнецов и отсюда название – «Ковальская слобода». Насколько много там красивой ковки, насколько интересные люстры в виде вытинанок. Если брать «Юбилейную площадь» – это яркая, современная, хай-тековская станция. Красивый очень элемент – это солнце. Теперь это самая глубокая станция, самый длинный эскалатор.

Сегодня на Зеленолужской линии, а также частично Автозаводской курсируют инновационные составы. Они оснащены системой кондиционирования, зарядными устройствами, есть места для людей с ограниченными возможностями. Усовершенствована кабина машиниста.

Алексей Кожемяко, машинист Минского метрополитена:

Из таких новинок, которые сразу бросаются в глаза – это отсутствие физических зеркал. Здесь зеркала, как видно, электронные. Также в кабине есть кондиционер. Также здесь есть в наличии система автоведения – вот ее экран. Она позволяет поезду, грубо говоря, самому прибывать на станцию, самому отправляться. А машинист только производит контроль над этим.