Музей мёда появился в Копыльском районе

Наталья Раевская, педагог-организатор Копыльского государственного колледжа:

У нас в усадьбе очень большое количество трав. И, конечно, было бы некрасиво, если бы мы об этом здесь, в этом же музее, не рассказали, не показали. Выращиваются ароматические и лекарственные травы, поэтому идея угощать всех чаем из трав у нас есть. Мы планируем в будущем, что все-таки то, что мы насобирали, высушили, ферментировали, будем предлагать, чтобы экскурсии, которые к нам будут приезжать, попробовали настоящие экологически чистые травы.