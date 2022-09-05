Музей мёда появился в Копыльском районе

Новости Беларуси. Музей меда – уникальную экспозицию создали учащиеся и педагоги Копыльского государственного колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Музей меда – уникальную экспозицию создали учащиеся и педагоги Копыльского государственного колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инвентарь пчеловода как современного типа, так и прошлых лет: медогонки, дымарь, роевня – это лишь небольшая часть того, что уместилось в выставочном зале.
Есть образцы разных сортов меда и даже карта, на которой указано, где размещены ближайшие пасеки.
Наталья Раевская, педагог-организатор Копыльского государственного колледжа:
У нас в усадьбе очень большое количество трав. И, конечно, было бы некрасиво, если бы мы об этом здесь, в этом же музее, не рассказали, не показали. Выращиваются ароматические и лекарственные травы, поэтому идея угощать всех чаем из трав у нас есть. Мы планируем в будущем, что все-таки то, что мы насобирали, высушили, ферментировали, будем предлагать, чтобы экскурсии, которые к нам будут приезжать, попробовали настоящие экологически чистые травы.
В дальнейшем музей будут развивать и в образовательных целях. Там планируют проводить занятия для учащихся колледжа.