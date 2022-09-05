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Музей мёда появился в Копыльском районе

05 сентября 2022 12:57
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Новости Беларуси. Музей меда – уникальную экспозицию создали учащиеся и педагоги Копыльского государственного колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей мёда появился в Копыльском районе-1

Инвентарь пчеловода как современного типа, так и прошлых лет: медогонки, дымарь, роевня – это лишь небольшая часть того, что уместилось в выставочном зале.

Музей мёда появился в Копыльском районе-4

Есть образцы разных сортов меда и даже карта, на которой указано, где размещены ближайшие пасеки.

Музей мёда появился в Копыльском районе-7

Наталья Раевская, педагог-организатор Копыльского государственного колледжа:
У нас в усадьбе очень большое количество трав. И, конечно, было бы некрасиво, если бы мы об этом здесь, в этом же музее, не рассказали, не показали. Выращиваются ароматические и лекарственные травы, поэтому идея угощать всех чаем из трав у нас есть. Мы планируем в будущем, что все-таки то, что мы насобирали, высушили, ферментировали, будем предлагать, чтобы экскурсии, которые к нам будут приезжать, попробовали настоящие экологически чистые травы.

Музей мёда появился в Копыльском районе-10

В дальнейшем музей будут развивать и в образовательных целях. Там планируют проводить занятия для учащихся колледжа.

# Музеи # общество # Наталья Раевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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