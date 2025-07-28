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Польские железнодорожники устроили массовую акцию протеста

28 июля 2025 13:39
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Польские железнодорожники устроили массовую акцию протеста. Они перекрыли дороги в 13 населенных пунктах по всей стране и намерены блокировать их до среды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские железнодорожники устроили массовую акцию протеста-2

Протестующие недовольны отсутствием государственной поддержки железных дорог, высокими тарифами и ценами на электроэнергию. Кроме того, митингующие заявили, что проводимая правительством политика уничтожает отрасль, лишая ее доходов. Для перевозки грузов предпочтение отдается автомобилям.

Польские железнодорожники устроили массовую акцию протеста-4

Павел Яньски, представитель профсоюза железнодорожных машинистов Польши:
Мы написали коллективное письмо, в котором рассказали о наших проблемах, однако в Министерстве транспорта нам ничего не ответили. Там с нами вообще не захотели разговаривать. Кто-то, наверное, решил зарабатывать на автомобильном транспорте, а не на железнодорожном.

В начале июня руководство железных дорог объявило о намерении провести коллективные увольнения. В 2025 году лишиться работы могут более тысячи сотрудников и около полутора тысяч – в 2026-м.

# Акции протеста

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