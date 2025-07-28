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Трамп намерен сократить данные РФ 50 дней на достижение мира в Украине

28 июля 2025 13:37
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Трамп намерен сократить данные РФ 50 дней на достижение мира в Украине-0

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уменьшить намеченный ранее 50-дневный срок для заключения соглашения с Россией по разрешению конфликта в Украине, подчеркнув, что уже сейчас представляет себе возможный исход. Об этом пишет ТАСС.

«Я сокращу эти 50 дней <...> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», – заявил глава Штатов.

Он заметил, что переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным проводились неоднократно и соглашение могло быть достигнуто раньше.

В случае если диалог не состоится, США готовы ввести 100-процентные пошлины против России и ее партнеров. Также Вашингтон продолжит военную поддержку Киева, если затраты покроет Европа, а координация останется за НАТО.

Фото: pixabay

# Международная политика

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