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К встрече праздника готовы. Как Минск преобразился к Новому году?

19 декабря 2021 16:16
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Новости Беларуси. Столица сияет огнями и готова встречать самый волшебный праздник в году. На неделе включили праздничную иллюминацию. Минск преобразился. Праздничные ели установлены во всех районах. Всего в городе 33 новогодних красавицы. Елка на площади Независимости украшена в бордово-золотой гамме, а возле Дворца спорта на проспекте Победителей дерево декорировано в серебряно-фиолетовых тонах. Много необычных композиций украшают столичные улицы и все благодаря усердной работе мастеров своего дела, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

К встрече праздника готовы. Как Минск преобразился к Новому году?-1

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:  
В этом году главная елка страны на Октябрьской площади украшена большим количеством игрушек. Это и шары разных цветов и разного калибра, это и плоскостная игрушка фрезерованная: в виде снежинок, колокольчиков, различная новогодняя тематика, все это создает настроение Нового года.  

Главную столичную красавицу нарядили в самый богатый наряд, в нем насчитывается порядка 8 тысяч игрушек. Сверху елка украшена пиксельной сеткой и отражает новогодние картинки в режиме нон-стоп.  

Татьяна Бугоркова:  
Основные локации в этом году украшены абсолютно новыми фотозонами. На Октябрьской площади 28 световых фонтанов. Каждый из которых состоит из 11 струй, и динамическая подсветка этих фонтанов создает иллюзию перетекания воды. Это нарядная новогодняя композиция.  

К встрече праздника готовы. Как Минск преобразился к Новому году?-4

На площади Независимости вокруг стеклянного центрального купола установлена световая стилизованная корона, которая обрамляет центральную часть площади. На фоне этой масштабной и яркой конструкции могут получиться весьма эффектные снимки.  

К встрече праздника готовы. Как Минск преобразился к Новому году?-7

Татьяна Бугоркова:  
Малыши получат огромное удовольствие, сфотографировавшись у цирка, рядом с пространственно-художественной композицией «Тигрята», которые являются символом наступающего года.  

К встрече праздника готовы. Как Минск преобразился к Новому году?-10

С каждым годом праздничных огней в городе становится все больше, обновляются не только локации, но и гирлянды. Минск не перестает удивлять своим убранством. Тысячи маленьких лампочек меняют облик города до неузнаваемости.  

К встрече праздника готовы. Как Минск преобразился к Новому году?-13

Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»:  
Наше предприятие традиционно к Новому году украшает елки и городские площадки. Уже смонтирована и опробована объемная световая фигурка – коньки – около «Чижовка-Арены». Заканчивается монтаж на проспекте Победителей, перекресток Ратомской – это композиция очень красивая «Лебеди». Выставляются фигурки, часть уже выставлена, часть еще будет выставлена до начала Нового года: в парке Челюскинцев и на проспекте Победителей около Дворца спорта, это звери восточного календаря.  

К встрече праздника готовы. Как Минск преобразился к Новому году?-16

# Новый год # общество # Татьяна Бугоркова # Владлен Чухин # Фотофакт

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