К встрече праздника готовы. Как Минск преобразился к Новому году?

Новости Беларуси. Столица сияет огнями и готова встречать самый волшебный праздник в году. На неделе включили праздничную иллюминацию. Минск преобразился. Праздничные ели установлены во всех районах. Всего в городе 33 новогодних красавицы. Елка на площади Независимости украшена в бордово-золотой гамме, а возле Дворца спорта на проспекте Победителей дерево декорировано в серебряно-фиолетовых тонах. Много необычных композиций украшают столичные улицы и все благодаря усердной работе мастеров своего дела, сообщили в программе « Минск и минчане » на СТВ.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

В этом году главная елка страны на Октябрьской площади украшена большим количеством игрушек. Это и шары разных цветов и разного калибра, это и плоскостная игрушка фрезерованная: в виде снежинок, колокольчиков, различная новогодняя тематика, все это создает настроение Нового года.

Главную столичную красавицу нарядили в самый богатый наряд, в нем насчитывается порядка 8 тысяч игрушек. Сверху елка украшена пиксельной сеткой и отражает новогодние картинки в режиме нон-стоп.

Татьяна Бугоркова:

Основные локации в этом году украшены абсолютно новыми фотозонами. На Октябрьской площади 28 световых фонтанов. Каждый из которых состоит из 11 струй, и динамическая подсветка этих фонтанов создает иллюзию перетекания воды. Это нарядная новогодняя композиция.