К встрече праздника готовы. Как Минск преобразился к Новому году?
Новости Беларуси. Столица сияет огнями и готова встречать самый волшебный праздник в году. На неделе включили праздничную иллюминацию. Минск преобразился. Праздничные ели установлены во всех районах. Всего в городе 33 новогодних красавицы. Елка на площади Независимости украшена в бордово-золотой гамме, а возле Дворца спорта на проспекте Победителей дерево декорировано в серебряно-фиолетовых тонах. Много необычных композиций украшают столичные улицы и все благодаря усердной работе мастеров своего дела, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
В этом году главная елка страны на Октябрьской площади украшена большим количеством игрушек. Это и шары разных цветов и разного калибра, это и плоскостная игрушка фрезерованная: в виде снежинок, колокольчиков, различная новогодняя тематика, все это создает настроение Нового года.
Главную столичную красавицу нарядили в самый богатый наряд, в нем насчитывается порядка 8 тысяч игрушек. Сверху елка украшена пиксельной сеткой и отражает новогодние картинки в режиме нон-стоп.
Татьяна Бугоркова:
Основные локации в этом году украшены абсолютно новыми фотозонами. На Октябрьской площади 28 световых фонтанов. Каждый из которых состоит из 11 струй, и динамическая подсветка этих фонтанов создает иллюзию перетекания воды. Это нарядная новогодняя композиция.
На площади Независимости вокруг стеклянного центрального купола установлена световая стилизованная корона, которая обрамляет центральную часть площади. На фоне этой масштабной и яркой конструкции могут получиться весьма эффектные снимки.
Татьяна Бугоркова:
Малыши получат огромное удовольствие, сфотографировавшись у цирка, рядом с пространственно-художественной композицией «Тигрята», которые являются символом наступающего года.
С каждым годом праздничных огней в городе становится все больше, обновляются не только локации, но и гирлянды. Минск не перестает удивлять своим убранством. Тысячи маленьких лампочек меняют облик города до неузнаваемости.
Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»:
Наше предприятие традиционно к Новому году украшает елки и городские площадки. Уже смонтирована и опробована объемная световая фигурка – коньки – около «Чижовка-Арены». Заканчивается монтаж на проспекте Победителей, перекресток Ратомской – это композиция очень красивая «Лебеди». Выставляются фигурки, часть уже выставлена, часть еще будет выставлена до начала Нового года: в парке Челюскинцев и на проспекте Победителей около Дворца спорта, это звери восточного календаря.