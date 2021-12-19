Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию
Стюша Тайм, корреспондент:
А мы продолжаем рассказывать про военное образование в нашей стране. Сегодня мы приехали в Военную академию на авиационный факультет и вместе с вами посмотрим, как проходят занятия у курсантов.
И вот мы уже внутри, нас встречает один из преподавателей авиационного факультета – подполковник Антонов Андрей Иванович. Пару слов о вашем факультете.
Андрей Антонов, старший преподаватель кафедры авиационной техники и вооружения авиационного факультета Военной академии РБ:
Авиационный факультет Военной академии был образован в 1995 году указом Президента. В настоящее время подготовка курсантов осуществляется по шести специальностям. Причем подготовка эта ведется не только в интересах Вооруженных Сил, но и в интересах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Пограничного комитета Республики Беларусь. На факультете образовано три кафедры. Первая – кафедра авиационной техники и вооружения. Кафедра 71 – кафедра летной подготовки и боевого применения авиации. Третья кафедра, самая молодая, осуществляет подготовку специалистов авиационных радиоэлектронных систем.
Стюша Тайм:
Спасибо, очень много рассказали, очень интересно. Хотелось бы, конечно, вместе с телезрителями еще увидеть, как проходят занятия. Вижу, курсанты рядом с вами, которые, возможно, помогут.
Андрей Антонов:
Наши выпускники, будущее кафедры авиационного факультета. Сейчас они покажут, как реально проходит подготовка. В специализированных аудиториях городка авиационного факультета.
Стюша Тайм:
Я вижу здесь много ракет, пушек, можно ли подробнее про них узнать?
Виталий Мурочек, курсант Военной академии РБ:
Да, конечно, можно узнать подробнее про каждую пушку, бомбу, ракету, установку, на которой они крепятся. Допустим, про пушки мы можем узнать в этой аудитории.
Это авиационная пушка применяется на самолетах Су-30СМ, который у нас состоит на вооружении в Барановичах.
Эта пушка для самолетов ГШ-23Л. Она применяется на самолетах Су-25 в Лиде. Также она применяется в составе СППУ-22, вот данный экспонат. Съемная подвижная установка для самой пушки. Пушка здесь находится, это оружие. Она передвигается вверх, вниз в зависимости от того, из какого положения нам надо стрелять.
Стюша Тайм:
Как вы выбрали авиационный факультет?
Ксения Здрок, курсант Военной академии РБ:
Я училась в кадетском училище гомельском четыре года. У меня стояла задача в Вооруженные Силы попасть. Я решила пойти на авиационный факультет в Военную академию, потому что авиация – это красиво, гордо. Выбрала специальность инженер радиоэлектронного оборудования.
Стюша Тайм:
На самолете тоже летаешь?
Ксения Здрок:
Нет, на самолете не летаю, девушек не берут, к сожалению, на военно-летные специальности.
Стюша Тайм:
Идем дальше смотреть, как проходят занятия. Нас встречает старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиации Руслан Леонидович. Что сейчас делают курсанты?
Руслан Хурсан, старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиации авиационного факультета Военной академии РБ:
Вашему вниманию представляется практическая отработка курсантов, обучающихся по специальности боевого применения авиации. Задание в данном случае – практическая отработка по управлению экипажами, действующими по воздушно-наземным целям.
– 3.34-й, влево до курса 90.
– Вас понял, влево до курса 90.
– 3.34-й, атака цели фпс, высота цели 3.02.
Стюша Тайм:
Компьютерные тренажеры мы только что посмотрели, какие еще у вас есть тренажеры?
Виталий Мурочек:
У нас есть еще тренажеры вертолета Ми-2. Как раз сейчас мы его посмотрим.
Стюша Тайм:
Что сегодня отрабатывали на занятиях?
Никита Зеленский, курсант Военной академии РБ:
Мы отрабатывали запуск вертолета, потом заключение, особые случаи, действия в этих особых случаях. В предвзлетной подготовке мы берем запуск, нужно смотреть, чтобы все тумблеры были выключены, все стояло в нейтральном положении, все готово, начинаем наш запуск.
Стюша Тайм:
Ребята, спасибо вам огромное, что провели сегодня экскурсию, мне у вас очень понравилось. Я обожаю все, что связано с военной тематикой. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Ксения Здрок:
Во-первых. Всем белорусам желаю добра и мирного неба над головой. Авиаторам – чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок.
Виталий Мурочек:
А я хочу пожелать успешной учебы, поступайте в Военную академию Республики Беларусь на самый лучший авиационный факультет.