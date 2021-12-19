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Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию

19 декабря 2021 14:54
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Стюша Тайм, корреспондент:  
А мы продолжаем рассказывать про военное образование в нашей стране. Сегодня мы приехали в Военную академию на авиационный факультет и вместе с вами посмотрим, как проходят занятия у курсантов.  

И вот мы уже внутри, нас встречает один из преподавателей авиационного факультета – подполковник Антонов Андрей Иванович. Пару слов о вашем факультете.  

Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию-1

Андрей Антонов, старший преподаватель кафедры авиационной техники и вооружения авиационного факультета Военной академии РБ:  
Авиационный факультет Военной академии был образован в 1995 году указом Президента. В настоящее время подготовка курсантов осуществляется по шести специальностям. Причем подготовка эта ведется не только в интересах Вооруженных Сил, но и в интересах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Пограничного комитета Республики Беларусь. На факультете образовано три кафедры. Первая – кафедра авиационной техники и вооружения. Кафедра 71 – кафедра летной подготовки и боевого применения авиации. Третья кафедра, самая молодая, осуществляет подготовку специалистов авиационных радиоэлектронных систем.  

Стюша Тайм:  
Спасибо, очень много рассказали, очень интересно. Хотелось бы, конечно, вместе с телезрителями еще увидеть, как проходят занятия. Вижу, курсанты рядом с вами, которые, возможно, помогут.  

Андрей Антонов:  
Наши выпускники, будущее кафедры авиационного факультета. Сейчас они покажут, как реально проходит подготовка. В специализированных аудиториях городка авиационного факультета.  

Стюша Тайм:  
Я вижу здесь много ракет, пушек, можно ли подробнее про них узнать?  

Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию-4

Виталий Мурочек, курсант Военной академии РБ:  
Да, конечно, можно узнать подробнее про каждую пушку, бомбу, ракету, установку, на которой они крепятся. Допустим, про пушки мы можем узнать в этой аудитории.  

Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию-7

Это авиационная пушка применяется на самолетах Су-30СМ, который у нас состоит на вооружении в Барановичах.  

Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию-10

Эта пушка для самолетов ГШ-23Л. Она применяется на самолетах Су-25 в Лиде. Также она применяется в составе СППУ-22, вот данный экспонат. Съемная подвижная установка для самой пушки. Пушка здесь находится, это оружие. Она передвигается вверх, вниз в зависимости от того, из какого положения нам надо стрелять.  

Стюша Тайм:  
Как вы выбрали авиационный факультет?  

Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию-13

Ксения Здрок, курсант Военной академии РБ:  
Я училась в кадетском училище гомельском четыре года. У меня стояла задача в Вооруженные Силы попасть. Я решила пойти на авиационный факультет в Военную академию, потому что авиация – это красиво, гордо. Выбрала специальность инженер радиоэлектронного оборудования.  

Стюша Тайм:  
На самолете тоже летаешь?  

Ксения Здрок:  
Нет, на самолете не летаю, девушек не берут, к сожалению, на военно-летные специальности.  

Стюша Тайм:  
Идем дальше смотреть, как проходят занятия. Нас встречает старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиации Руслан Леонидович. Что сейчас делают курсанты?  

Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию-16

Руслан Хурсан, старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиации авиационного факультета Военной академии РБ:  
Вашему вниманию представляется практическая отработка курсантов, обучающихся по специальности боевого применения авиации. Задание в данном случае – практическая отработка по управлению экипажами, действующими по воздушно-наземным целям.  

Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию-19

– 3.34-й, влево до курса 90.  
– Вас понял, влево до курса 90.  
– 3.34-й, атака цели фпс, высота цели 3.02.  

Стюша Тайм:  
Компьютерные тренажеры мы только что посмотрели, какие еще у вас есть тренажеры?  

Виталий Мурочек:  
У нас есть еще тренажеры вертолета Ми-2. Как раз сейчас мы его посмотрим.  

Стюша Тайм:  
Что сегодня отрабатывали на занятиях?  

Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию-22

Никита Зеленский, курсант Военной академии РБ:  
Мы отрабатывали запуск вертолета, потом заключение, особые случаи, действия в этих особых случаях. В предвзлетной подготовке мы берем запуск, нужно смотреть, чтобы все тумблеры были выключены, все стояло в нейтральном положении, все готово, начинаем наш запуск.  

Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию-25

Стюша Тайм:  
Ребята, спасибо вам огромное, что провели сегодня экскурсию, мне у вас очень понравилось. Я обожаю все, что связано с военной тематикой. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?  

Ксения Здрок:  
Во-первых. Всем белорусам желаю добра и мирного неба над головой. Авиаторам – чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок.  

Виталий Мурочек:  
А я хочу пожелать успешной учебы, поступайте в Военную академию Республики Беларусь на самый лучший авиационный факультет.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Стюша Тайм # Андрей Антонов # Виталий Мурочек # Ксения Здрок # Руслан Хурсан # Никита Зеленский # Фотофакт

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