Как проходят занятия на авиационном факультете? Корреспондент СТВ посетила Военную академию

Стюша Тайм, корреспондент:

А мы продолжаем рассказывать про военное образование в нашей стране. Сегодня мы приехали в Военную академию на авиационный факультет и вместе с вами посмотрим, как проходят занятия у курсантов. И вот мы уже внутри, нас встречает один из преподавателей авиационного факультета – подполковник Антонов Андрей Иванович. Пару слов о вашем факультете.

Андрей Антонов, старший преподаватель кафедры авиационной техники и вооружения авиационного факультета Военной академии РБ:

Авиационный факультет Военной академии был образован в 1995 году указом Президента. В настоящее время подготовка курсантов осуществляется по шести специальностям. Причем подготовка эта ведется не только в интересах Вооруженных Сил, но и в интересах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Пограничного комитета Республики Беларусь. На факультете образовано три кафедры. Первая – кафедра авиационной техники и вооружения. Кафедра 71 – кафедра летной подготовки и боевого применения авиации. Третья кафедра, самая молодая, осуществляет подготовку специалистов авиационных радиоэлектронных систем. Стюша Тайм:

Спасибо, очень много рассказали, очень интересно. Хотелось бы, конечно, вместе с телезрителями еще увидеть, как проходят занятия. Вижу, курсанты рядом с вами, которые, возможно, помогут. Андрей Антонов:

Наши выпускники, будущее кафедры авиационного факультета. Сейчас они покажут, как реально проходит подготовка. В специализированных аудиториях городка авиационного факультета. Стюша Тайм:

Я вижу здесь много ракет, пушек, можно ли подробнее про них узнать?

Виталий Мурочек, курсант Военной академии РБ:

Да, конечно, можно узнать подробнее про каждую пушку, бомбу, ракету, установку, на которой они крепятся. Допустим, про пушки мы можем узнать в этой аудитории.

Это авиационная пушка применяется на самолетах Су-30СМ, который у нас состоит на вооружении в Барановичах.

Эта пушка для самолетов ГШ-23Л. Она применяется на самолетах Су-25 в Лиде. Также она применяется в составе СППУ-22, вот данный экспонат. Съемная подвижная установка для самой пушки. Пушка здесь находится, это оружие. Она передвигается вверх, вниз в зависимости от того, из какого положения нам надо стрелять. Стюша Тайм:

Как вы выбрали авиационный факультет?

Ксения Здрок, курсант Военной академии РБ:

Я училась в кадетском училище гомельском четыре года. У меня стояла задача в Вооруженные Силы попасть. Я решила пойти на авиационный факультет в Военную академию, потому что авиация – это красиво, гордо. Выбрала специальность инженер радиоэлектронного оборудования. Стюша Тайм:

На самолете тоже летаешь? Ксения Здрок:

Нет, на самолете не летаю, девушек не берут, к сожалению, на военно-летные специальности. Стюша Тайм:

Идем дальше смотреть, как проходят занятия. Нас встречает старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиации Руслан Леонидович. Что сейчас делают курсанты?

Руслан Хурсан, старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиации авиационного факультета Военной академии РБ:

Вашему вниманию представляется практическая отработка курсантов, обучающихся по специальности боевого применения авиации. Задание в данном случае – практическая отработка по управлению экипажами, действующими по воздушно-наземным целям.

– 3.34-й, влево до курса 90.

– Вас понял, влево до курса 90.

– 3.34-й, атака цели фпс, высота цели 3.02. Стюша Тайм:

Компьютерные тренажеры мы только что посмотрели, какие еще у вас есть тренажеры? Виталий Мурочек:

У нас есть еще тренажеры вертолета Ми-2. Как раз сейчас мы его посмотрим. Стюша Тайм:

Что сегодня отрабатывали на занятиях?

Никита Зеленский, курсант Военной академии РБ:

Мы отрабатывали запуск вертолета, потом заключение, особые случаи, действия в этих особых случаях. В предвзлетной подготовке мы берем запуск, нужно смотреть, чтобы все тумблеры были выключены, все стояло в нейтральном положении, все готово, начинаем наш запуск.