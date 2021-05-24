«Доверие идёт». Три истории общения с кибермошенниками: психологические эксперименты и профинтерес

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Анжелика, у вас есть история [общения с кибермошенниками – прим. ред.]. Как вы стали жертвой?

Анжелика Сафонова, психолог:

Мне как психологу было очень интересно поучаствовать в спектакле. Алена Сырова, СТВ:

Вы осознанно подыгрывали, да? Анжелика Сафонова:

Я понимала, что это мошенник. И мне интересно было, чем же закончится. Мне позвонила женщина с очень приятным голосом, доброжелательная, и сказала, что это соцопрос. Мы все знаем, что тема COVID-19 актуальна в последний год. И она сказала: как изменилась ваша жизнь, когда случился COVID-19? Как бы вроде бы вопросы были такие безобидные, но постепенно это пришло к тому, какая зарплата у меня. Кирилл Казаков:

Сколько денег есть на карточке. Анжелика Сафонова:

Сколько денег есть на карточке, какие пароли вы используете? Может быть, вы какие-то сложные пароли используете? Алена Сырова:

Как долго вы разговаривали?

Анжелика Сафонова:

30 минут я с ней разговаривала. Кирилл Казаков:

Ваша практика такая была. Анжелика Сафонова:

Да, это практика. Было интересно, чем это закончится. И когда она сказала: «Вы имеете право, конечно, не отвечать, какие деньги, какие заработки, но мне бы хотелось узнать...» Если честно, она поняла, что ничего от меня не получит, но ей самой, наверное, было интересно, чем закончится. В конце я все-таки сказала: «У вас плохая методика, у вас ничего не получится». Алена Сырова:

Какая тактика должна быть в общении с этими мошенниками? Понятно, что проще всего положить трубку и не общаться дальше. Но для тех, кто, как и вы, хочет изучить? Анжелика Сафонова:

На самом деле существует еще более сложная проблема. Люди, которые обмануты раз, подвергаются обману и во второй раз. Есть случаи, как сотрудники внутренних органов решили просто проверить мужчину, который совсем недавно подвергся. Позвонили, сказали – то же самое было.

Кирилл Казаков:

Моя коллега с другого телеканала в выпуске новостей читала информацию о росте киберпреступлений. Ровно через 15 минут ей позвонили и сняли с нее деньги. Тут такая история. Может, они используют гипноз? Анжелика Сафонова:

На самом деле некоторые люди используют определенный тембр голоса. Со мной разговаривала женщина, которая постоянно углубляла меня в некий транс. Я знаю эти ноты голоса. Она от нежного голоса спокойного потом в серьезный переходила. Я понимала, что она делает.

Алена Сырова:

Нашей коллеге буквально на днях позвонили якобы из службы безопасности банка. Она поговорила, положила трубку, открыла номер в Viber – префикс был португальский. Сегодня перед эфиром решили набрать этих ребят. Что вы думаете? Трубку никто не снял. Анжелика Сафонова:

На самом деле поведение зависит от человека. Заметили, что некоторые люди просто тушуются. Они даже не могут просто отказать. Они просто слушают. Доверие идет. Кирилл Казаков:

Алексей Николаевич, как вы думаете, стоит ли в школах вводить курс, чтобы дети с какого-то класса, с третьего-четвертого-пятого, уже понимали, что они могут стать жертвой киберпреступности? Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси:

Я считаю, что давно назрела такая необходимость, потому что дети уже достаточно активно в этом возрасте распоряжаются финансовыми средствами. Многие карточки привязаны. Кирилл Казаков:

Родители используют. В играх, например. Алексей Тукало:

И они могут распоряжаться этими денежными средствами. Более того, я все-таки рекомендую минимизировать общение с мошенниками. Призывать к совести этих людей не стоит. Кирилл Казаков:

На кону деньги.

Алексей Тукало:

В лучшем случае вы услышите нецензурную брань. Кирилл Казаков:

Они внаглую смеются. Просто смеются и переходят на мат. Алексей Тукало:

В худшем случае вы будете подвержены спам-атаке, и вам будет приходить на телефон и электронную почту различная спам-рассылка, которая вам тоже не облегчит жизнь. Кирилл Казаков:

Что я, к примеру, заказал пиццу в Омске. Таких у меня много. Анжелика Сафонова:

Самое лучшее – игнорировать их.