Как МВД обеспечивало безопасность на ВНС, были ли провокации и реакция беглых – поговорили с Геннадием Казакевичем

ЕС – в воскресенье, СНГ – в понедельник. Про свои же ощущения, близкие многим, судя по реакции, Александр Лукашенко говорил на полях Всебелорусского народного собрания. Масштабное событие. 1200 делегатов, не считая приглашенных... Это люди, от которых по Конституции зависит судьба страны. Не просто пафосные слова, это закон. И эти люди были сконцентрированы в самом центре Минска. Задача задач – обеспечить их безопасность, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции МВД Беларуси:

Меры безопасности, которые предприняло МВД и все заинтересованные госорганы, действительно были достаточно серьезными. Не сказал бы, что они были чрезвычайными. Для нас это стандартный формат обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка. Но мы обеспечили порядок не только на улицах, не только в месте проведения Всебелорусского народного собрания, а мы обеспечивали информационную безопасность в том числе.

И в рамках обеспечивания этой безопасности, безусловно, снимали реакцию в соцсетях, в Telegram, TikTok и так далее. И с удовлетворением отмечаем минимальное количество негативных комментариев. Безусловно, они были, прежде всего из-за границы. Так называемые беглые, которые где-то в Вильнюсе, в Варшаве и так далее, даже не цинично, а как гопники, комментировали то, что происходит в стране. Не зло – мерзко. Внутри страны такой реакции не было.

Иными словами, граждане осознанно относились к проводимому мероприятию, и действительно в зале мы видели представителей всей страны. Поэтому каких-либо проблем серьезных с организацией, с обеспечением охраны общественного порядка у нас не было.

Алена Сырова, СТВ:

Провокаций тоже никаких?

Геннадий Казакевич:

Безусловно, нет. Были некоторые ложные минирования, заведомо ложные сообщения об опасности, но они не выбивались из общего тренда, который мы наблюдаем в течение всего периода.

Алена Сырова:

Я вам даже субъективно скажу, я ожидала, что на дорогах ситуация будет хуже, а все как будто бы и незаметно, и бесшовно прошло.

Геннадий Казакевич:

А вот это профессионализм ГАИ Беларуси. Иными словами, организация дорожного движения была не просто обеспечена, а дорожное движение было организовано таким образом, чтобы не мешать гражданам. И мы с вами, как автомобилисты, совершенно спокойно передвигались по улице.