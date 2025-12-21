Ежедневная кропотливая работа и современное оборудование – как работают в главном военном медцентре

Десятилетиями жизни людей в погонах на особом контроле в нашей стране. Мало кто задумывается, даже не сколько, а чего он стоит, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Вертолет со специальным модулем садится в центре Минска. Это борт с миссией эвакуации. Пациент лавирует между жизнью и смертью. Три минуты по прямой – уже реанимобиль высокого класса влетает в приемную главного военного госпиталя. Это не учебный сценарий, хотя такое тоже отрабатывают, а вполне рабочая схема. Правда, чаще все же местом взлета выбирают аэродром под Минском. Согласовать проще.

Дмитрий Лагун, начальник медицинской части 432-го ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси:

Последний вылет вертолета был в Брест в 2025 году. С момента вылета вертолета до момента прибытия пациента в реанимацию прошло три часа. Это была тяжелая двусторонняя пневмония. У солдата срочной службы. Пациент остался жив, и решение на вылет вертолета принимает начальник госпиталя.

Вот такой широкий арсенал медицинской помощи. Госпитальный и армейский реанимобиль выходят на экстренный маршрут, иногда даже дальнего следования не меньше 200 раз в год. Главный военный клинический медцентр вот уже 220 лет, в этом году отметили юбилей, на страже здоровья.

Роберт Ермолкевич, ведущий терапевт 432-го ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси, заслуженный врач Республики Беларусь:

В терапии подвиг выглядит в совсем другом плане. Ежедневная кропотливая работа над пациентами для того, чтобы они сохранили качество жизни. Кроме этого, поступают пациенты достаточно регулярно те, которые требуют определения степени годности к службе в Вооруженных Силах, на военно-врачебную экспертизу. Это относится ко всем категориям, кто служит в Вооруженных Силах. Это занимает значительный объем сил, средств и ресурсов терапевтического корпуса.

Точная постановка диагноза и уже в последующем определение стратегии сражения с недугом зависят как от профессионализма докторов, так и от инструментальных возможностей. Главный военный медцентр оборудован мощным лабораторно-диагностическим оборудованием.