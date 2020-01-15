«Достойно, грамотно пройдём президентскую избирательную кампанию». Чего ждать белорусам в 2020 году? 6 мнений экспертов
Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира».
– «Выйдем, как страна, из этих выборов с более крепкими и более развитыми политическими общественными институтами»
– «Чакаю умацавання нашага грамадства і краіны. І думаю, прэзідэнцкія выбары паспрыяць гэтаму. Мы годна, я ўпэўнены, выстаім, калі будуць нейкія выпрабаванні»
– «Нужно уделять ещё больше внимания информационной безопасности. И вопрос, может быть, немного неожиданный – это культурная безопасность нашего государства»
– «Какой будет наша страна – суверенной, независимой, будет ли стабильность, благосостояние, будет зависеть от того, как мы эти выборы президентские проведём»
– «Год пройдёт под такими словами, как консолидация и единство. Что касается Союза молодёжи, у нас стартует яркий проект, который будет называться «Разам»
– «Мы зробім усё магчымае, каб Беларусь была здольна прыбавіць, здейсніць высокаякасны тэхналагічны, інтэлектуальны рывок»
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Прежде всего, я искренне рассчитываю, и я бы даже, может быть, сказал, уверен, что мы достойно, грамотно пройдём президентскую избирательную кампанию, проведём выборы и выйдем, как страна, из этих выборов с более крепкими и более развитыми политическими общественными институтами. Это первый момент, который для меня крайне важен. Второй момент, поскольку Вы, всё-таки, даёте перспективу на год, я думаю, что этот год должен стать очень важной вехой развития парламентской дипломатии. Я убеждён, что мы должны сформулировать основные инструменты и темы, по которым парламент будет взаимодействовать со своими коллегами по всему миру в интересах развития Беларуси и в условиях формирования многополярного мира.
Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси :
На мой погляд, безумоўна, ад гэтага года я чакаю, па-першае, умацавання нашага грамадства і краіны. І думаю, тыя палітычныя знакавыя падзеі, якія ў нас прадугледжаны – прэзідэнцкія выбары – яны паспрыяць гэтаму. Мы годна, я ўпэўнены, выстаім, калі будуць нейкія выпрабаванні. А ў прафесійным плане мне б хацелася падкрэсліць, што ў гэтым годзе мы заканчваем, выдаем апошні, 5-ы том «Гісторыі беларускай дзяржаўнасці» і пачынаем фактычна рыхтаваць шматтомную «Гісторыю Беларусі». Таксама будзем праводзіць цэлы шэраг канферэнцый, прысвечаных 75-годдзю Вялікай Перамогі і па іншых актуальных праблемах нашай гісторыі.
Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:
Я бы хотел обратить внимание на два очень важных вопроса. Первый – безусловно, мы уделяем много внимания военной безопасности, но нужно уделять ещё больше внимания, исходя из того, что мы сегодня обсуждали – это информационной безопасности. Это очень серьёзный вопрос. И тот вопрос, который, может быть, будет немного неожиданный – это культурная безопасность нашего государства. Мы много говорим о том, что мы сохранили. Мы много говорим о том, что у нас есть уникальное. Но чтобы это осталось, сохранилось, развивалось, его нужно обеспечить и сохранить. Культурная безопасность – это очень широкий пласт позиций, в который входит всё: и культура, и искусство, и образование, и религия – это то, что консолидирует нашу нацию. Тем более впереди большие события, которые, мы правильно понимаем, должны пройти на высоком уровне. Тогда мы достигнем того, что мы видим и хотим.
Александр Микша, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Федерация профсоюзов Беларуси, да, наверное, и другие общественные организации будут заниматься тем, чтобы усилить механизмы сохранения исторической памяти, усилить механизмы преемственности поколений. Вот этим должны, наверное, заниматься все. В таком случае нас ждут нормальные перспективы. Конечно же, какой будет наша страна – суверенной, независимой, будет ли в стране стабильность, будет ли благосостояние, будет зависеть от того, как мы эти выборы президентские проведём. От этого очень-очень много будет зависеть.
Дмитрий Воронюк, член Совета Республики, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Я уверен, что этот год пройдёт, как раз-таки, под такими словами, как консолидация и единство. Что касается личных вопросов, в Совете Республики, я уверен, что и во главе с Натальей Ивановной, и наш парламент тоже будет развиваться, учитывая, что очень много молодёжи пришло и непосредственно в Палату представителей, здесь, в Совете Республики вот это взаимодействие должно быть налажено и законопроекты, как не раз об этом говорили, должны быть понятны каждому, и на это будет направлена наша работа. Что касается Союза молодёжи, у нас буквально через две недели стартует яркий проект, который будет называться «Разам», то есть «Все вместе». И здесь мы все объединимся для того, чтобы сохранить всё то, что есть, и самое главное, развить все те достижения, которые есть в нашей родной Беларуси.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Год, у які мы ўжо ўступілі, абяцае быць надзвычай насычаным на падзеі, надзвычай складаным і надзвычай важным у палітычным плане. Я глыбока перакананы, што нашы беларускія сэнсы атрымаюць яшчэ больш поўнае змястоўнае напаўненне, мы годна пройдзем праз важнейшы палітычны экзамен – праз прэзідэнтцкую кампанію, і мы зробім усё магчымае, каб Беларусь была здольна прыбавіць, здейсніць высокаякасны тэхналагічны, інтэлектуальны рывок. А гэта немагчыма без навукі, без адукацыі, без культуры. Таму што гэта самы галоўны наш капітал.