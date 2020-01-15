«Достойно, грамотно пройдём президентскую избирательную кампанию». Чего ждать белорусам в 2020 году? 6 мнений экспертов

Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира».

– «Выйдем, как страна, из этих выборов с более крепкими и более развитыми политическими общественными институтами»

– «Чакаю умацавання нашага грамадства і краіны. І думаю, прэзідэнцкія выбары паспрыяць гэтаму. Мы годна, я ўпэўнены, выстаім, калі будуць нейкія выпрабаванні»

– «Нужно уделять ещё больше внимания информационной безопасности. И вопрос, может быть, немного неожиданный – это культурная безопасность нашего государства»

– «Какой будет наша страна – суверенной, независимой, будет ли стабильность, благосостояние, будет зависеть от того, как мы эти выборы президентские проведём»

– «Год пройдёт под такими словами, как консолидация и единство. Что касается Союза молодёжи, у нас стартует яркий проект, который будет называться «Разам»

– «Мы зробім усё магчымае, каб Беларусь была здольна прыбавіць, здейсніць высокаякасны тэхналагічны, інтэлектуальны рывок»