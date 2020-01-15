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Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых: растения находятся в стадии покоя

15 января 2020 15:00
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области следят за состоянием озимых. Зерновые значительно опережают развитие. Зеленые поля в стадии активного роста, который более характерен для весны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых: растения находятся в стадии покоя-1

Агрономы тревогу не бьют и только наблюдают за ситуацией. В Несвижском районе о перерастании посевов также речь не идет. Пока все культуры в хорошем состоянии, они успели накопить необходимые вещества. В агрокомбинате «Снов» планируют получить достойный урожай озимой пшеницы – до 100 центнеров с гектара.

Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых: растения находятся в стадии покоя-4

Александр Шаманов, агроном СПК «Агрокомбинат Снов»:
Если температура не будет выше подниматься, среднесуточная, скажем так, 0ºС, -1ºС, +1ºС, то никаких проблем, думаю, не будет. Потому что растение в таком температурном режиме находится в стадии покоя. Оно не расходует пластически вещества. Поэтому перезимовка будет хорошая.

Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых: растения находятся в стадии покоя-7

Если во второй половине января или феврале выпадет очень много снега… тут есть вопрос, конечно, по переросшим озимым. Мы к этому готовы, у нас есть страховой фонд яровых и зерновых культур.

Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых: растения находятся в стадии покоя-10

Озимые могут пострадать только при резком понижении температуры. А вот продолжение аномально теплой зимы, наоборот, пойдет урожаю на пользу. Все зависит от весны и лета: они должны быть не засушливыми.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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