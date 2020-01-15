Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых: растения находятся в стадии покоя

Новости Беларуси. Аграрии Минской области следят за состоянием озимых. Зерновые значительно опережают развитие. Зеленые поля в стадии активного роста, который более характерен для весны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Агрономы тревогу не бьют и только наблюдают за ситуацией. В Несвижском районе о перерастании посевов также речь не идет. Пока все культуры в хорошем состоянии, они успели накопить необходимые вещества. В агрокомбинате «Снов» планируют получить достойный урожай озимой пшеницы – до 100 центнеров с гектара.

Александр Шаманов, агроном СПК «Агрокомбинат Снов»:

Если температура не будет выше подниматься, среднесуточная, скажем так, 0ºС, -1ºС, +1ºС, то никаких проблем, думаю, не будет. Потому что растение в таком температурном режиме находится в стадии покоя. Оно не расходует пластически вещества. Поэтому перезимовка будет хорошая.

Если во второй половине января или феврале выпадет очень много снега… тут есть вопрос, конечно, по переросшим озимым. Мы к этому готовы, у нас есть страховой фонд яровых и зерновых культур.