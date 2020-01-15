Руководство ГАИ поздравило минчанина, который не дал уйти от ответственности пьяному водителю

Все произошло ночью 18 декабря на Кропоткина. Сергей вместе с семьей возвращался домой. Жена с детьми успели перейти дорогу, а перед ним пронеслась машина и врезалась в забор. Мужчина вызвал сотрудников ГАИ, подошел к автомобилю и достал ключи из зажигания.

Сергей Ракович: Вы представляете, если бы чуть-чуть раньше машина проехала или наши семьи шли позже, мы бы попали все под колеса.

Иван Шакун, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Руководство ГАИ столичной милиции не оставляет без внимания факты оказания помощи сотрудникам. Мы благодарны всем тем гражданам, которые неравнодушны к ситуации на дороге и готовы всегда исполнить свой гражданский долг, тесно взаимодействуя с сотрудниками ГАИ. Возможно, совершая такой поступок, вы не только остановите беду, но и спасете чью-то жизнь.

15 января Сергею вручили благодарность за активную гражданскую позицию и проявленную смелость. По предварительной информации сотрудников ГАИ, виновник ДТП уже привлекался к ответственности за езду на подпитии и был лишен водительских прав.