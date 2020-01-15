Как будет насчитываться зарплата бюджетникам с января 2020-го. Рассказывает Андрей Лобович

Новости Беларуси. С 1 января 2020 года изменилась система оплаты труда работников бюджетной сферы. Врачам, учителям, соцработникам и другим труженикам (проще говоря, бюджетникам) свои первые заработки, рассчитанные по-новому, еще только предстоит получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собственно, об этом в нашей традиционной рубрике «Мнение» мы поговорим с первым заместителем министра труда и социальной защиты Андреем Лобовичем. Из чего теперь будет складываться зарплата бюджетника Сергей Прохоров, СТВ:

Итак, уже в феврале бюджетники получат свою первую зарплату, рассчитанную по новой системе. Из чего теперь будет складываться зарплата бюджетника? Какие основные новеллы?

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Основные элементы заработной платы работников бюджетной сферы – это оклад, который будет рассчитываться достаточно просто. Тарифный коэффициент, умноженный на базовую ставку – это постоянная часть заработной платы каждого работника бюджетной сферы. И стимулирующие, компенсирующие выплаты. Стимулирующие выплаты у нас состоят из надбавок и премий, компенсирующие – из доплат. Сергей Прохоров:

Их же стало меньше. По-моему, в три раза. Андрей Лобович:

Да, по отдельным отраслям бюджетной сферы количество этих стимулирующих выплат уменьшилось. Где-то и в три раза, в отдельных отраслях.

Сергей Прохоров:

Это как-то компенсируется? Зарплата не станет от этого меньше? Андрей Лобович:

Зарплата от этого меньше не станет, и это основной посыл указа Президента, которым вводится новая система оплаты труда в бюджетной сфере. Он гласит: не допустить снижения заработной платы при переходе на новые условия оплаты труда. Количество стимулирующих выплат, которое было у нас до 1 января 2020 года, в отдельных отраслях достигало и 30, и 40. Причем они считались от различных баз: где-то от тарифного оклада, где-то – от ставки первого разряда. Настолько загромождало саму структуру заработной платы, что иногда и тем же бухгалтерским работникам было сложно правильно начислить, посчитать заработную плату конкретным работникам. В новой системе стимулирующие и компенсирующие выплаты оптимизированы. Их количество гораздо меньше, они установлены постановлениями отраслевых министерств бюджетной сферы. Это не говорит о том, что меньшее количество этих выплат приведет к снижению заработной платы. Они установлены в других размерах, которые позволяют сохранить тот уровень заработной платы, который был достигнут в декабре.

Оклад теперь занимает гораздо большую долю в структуре зарплаты. Примерно около 50-60 % Хочу обратить внимание на то, что новая система оплаты труда сделана таким образом, что постоянная часть заработной платы – оклад – занимает гораздо большую долю в структуре заработной платы, чем это было до января 2020 года. Примерно около 50-60 % в структуре зарплаты будет занимать оклад. Сергей Прохоров:

А было? Андрей Лобович:

А раньше – порядка 20-30 %, в зависимости от должности конкретной. Сергей Прохоров:

Существенное изменение. Андрей Лобович:

Объем бюджетных ресурсов, который заложен в бюджете 2020 года… В среднем по итогам 2020 года средняя заработная плата в бюджетной сфере на 10 % будет выше, чем по итогам 2019-го.

Сергей Прохоров:

В целом последнее слово за руководителем? Ну и за работником. Андрей Лобович:

Конечно. Будет оцениваться эффективность работы каждого сотрудника бюджетной организации. Если в номинальном выражении сумма надбавки станет меньше, то разница должна быть компенсирована за счет других стимулирующих выплат Сергей Прохоров:

За счет того, что так существенно и заметно сокращаются компенсирующие и стимулирующие выплаты, не станет ли зарплата меньше? Андрей Лобович:

Зарплата меньше не станет, и даже те выплаты, которые существовали до 1 января, в какой-то степени переходят в новую систему оплаты. А если даже в номинальном выражении сумма этой надбавки станет меньше, то эта разница должна быть компенсирована за счет других стимулирующих выплат. Основное требование, которое должно быть соблюдено – это сохранение достигнутого уровня заработной платы по итогам 2019 года при переходе в 2020 году, конкретно за январь.