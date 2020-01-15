Как будет насчитываться зарплата бюджетникам с января 2020-го. Рассказывает Андрей Лобович
Новости Беларуси. С 1 января 2020 года изменилась система оплаты труда работников бюджетной сферы. Врачам, учителям, соцработникам и другим труженикам (проще говоря, бюджетникам) свои первые заработки, рассчитанные по-новому, еще только предстоит получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Собственно, об этом в нашей традиционной рубрике «Мнение» мы поговорим с первым заместителем министра труда и социальной защиты Андреем Лобовичем.
Из чего теперь будет складываться зарплата бюджетника
Сергей Прохоров, СТВ:
Итак, уже в феврале бюджетники получат свою первую зарплату, рассчитанную по новой системе. Из чего теперь будет складываться зарплата бюджетника? Какие основные новеллы?
Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Основные элементы заработной платы работников бюджетной сферы – это оклад, который будет рассчитываться достаточно просто. Тарифный коэффициент, умноженный на базовую ставку – это постоянная часть заработной платы каждого работника бюджетной сферы. И стимулирующие, компенсирующие выплаты. Стимулирующие выплаты у нас состоят из надбавок и премий, компенсирующие – из доплат.
Сергей Прохоров:
Их же стало меньше. По-моему, в три раза.
Андрей Лобович:
Да, по отдельным отраслям бюджетной сферы количество этих стимулирующих выплат уменьшилось. Где-то и в три раза, в отдельных отраслях.
Сергей Прохоров:
Это как-то компенсируется? Зарплата не станет от этого меньше?
Андрей Лобович:
Зарплата от этого меньше не станет, и это основной посыл указа Президента, которым вводится новая система оплаты труда в бюджетной сфере. Он гласит: не допустить снижения заработной платы при переходе на новые условия оплаты труда.
Количество стимулирующих выплат, которое было у нас до 1 января 2020 года, в отдельных отраслях достигало и 30, и 40. Причем они считались от различных баз: где-то от тарифного оклада, где-то – от ставки первого разряда. Настолько загромождало саму структуру заработной платы, что иногда и тем же бухгалтерским работникам было сложно правильно начислить, посчитать заработную плату конкретным работникам.
В новой системе стимулирующие и компенсирующие выплаты оптимизированы. Их количество гораздо меньше, они установлены постановлениями отраслевых министерств бюджетной сферы. Это не говорит о том, что меньшее количество этих выплат приведет к снижению заработной платы. Они установлены в других размерах, которые позволяют сохранить тот уровень заработной платы, который был достигнут в декабре.
Оклад теперь занимает гораздо большую долю в структуре зарплаты. Примерно около 50-60 %
Хочу обратить внимание на то, что новая система оплаты труда сделана таким образом, что постоянная часть заработной платы – оклад – занимает гораздо большую долю в структуре заработной платы, чем это было до января 2020 года. Примерно около 50-60 % в структуре зарплаты будет занимать оклад.
Сергей Прохоров:
А было?
Андрей Лобович:
А раньше – порядка 20-30 %, в зависимости от должности конкретной.
Сергей Прохоров:
Существенное изменение.
Андрей Лобович:
Объем бюджетных ресурсов, который заложен в бюджете 2020 года… В среднем по итогам 2020 года средняя заработная плата в бюджетной сфере на 10 % будет выше, чем по итогам 2019-го.
Сергей Прохоров:
В целом последнее слово за руководителем? Ну и за работником.
Андрей Лобович:
Конечно. Будет оцениваться эффективность работы каждого сотрудника бюджетной организации.
Если в номинальном выражении сумма надбавки станет меньше, то разница должна быть компенсирована за счет других стимулирующих выплат
Сергей Прохоров:
За счет того, что так существенно и заметно сокращаются компенсирующие и стимулирующие выплаты, не станет ли зарплата меньше?
Андрей Лобович:
Зарплата меньше не станет, и даже те выплаты, которые существовали до 1 января, в какой-то степени переходят в новую систему оплаты. А если даже в номинальном выражении сумма этой надбавки станет меньше, то эта разница должна быть компенсирована за счет других стимулирующих выплат.
Основное требование, которое должно быть соблюдено – это сохранение достигнутого уровня заработной платы по итогам 2019 года при переходе в 2020 году, конкретно за январь.
Сергей Прохоров:
Планируется ли какой-то специальный контроль за тем, как организации будут начислять и выплачивать бюджетникам зарплату по-новому? Хотя бы в какой-то первый установочный период.
Андрей Лобович:
Система контроля, в первую очередь за бюджетными деньгами, существовала всегда и существует в любом государстве. Здесь ничего не поменяется. Соответствующие органы, наделенные полномочиями по контролю за расходованием бюджетных средств, будут осуществлять свою же деятельность, только в рамках нового законодательства, которое вступило в силу с января.
Сергей Прохоров:
То есть все в рабочем порядке?
Андрей Лобович:
Конечно.