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«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике

24 октября 2020 12:56
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Новости Беларуси. Субботник в Минске 24 октября объединил сотни неравнодушных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра во всех районах столицы горожане высаживали деревья и кустарники и наводили порядок в своих дворах. Коммунальщики, работники предприятий и организаций, представители власти и жители домов – все те, кто делает Минск краше и лучше.

«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике-1

«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике-3

К примеру, на улице Калиновского посадили несколько сотен туй, уложили пешеходную дорожку вблизи школы, помогли убрать осеннюю листву. В планах – превратить эту территорию в бульвар.

«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике-6

Настроение отличное, в компании Администрации района. Наводим красоту на территории своего любимого района. Даже дождь нам не мешает.

«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике-9

«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике-11

Как приятно выйти и потом пройтись по этим улочкам, тротуарам чистеньким, по улочкам, когда зеленое все, когда все чистенькое.

«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике-14

Евгений Светогор, директор УП «Зеленстрой Первомайского района Минска»:
Сегодня как раз тот день, когда мы начинаем первый этап озеленения. Далее предусмотрена посадка кустарников – более 6 тысяч штук, посадка лиственных деревьев – по эскизному проекту.

Зеленые насаждения тоже живые, как и люди, поэтому делаем хорошее дело.

«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике-17

«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике-19

Инициативу по благоустройству продолжают поддерживать во всех городах нашей страны. Всем готовы помочь найти площадку под озеленение и уборку и, что немаловажно, выдать необходимый для сезонной работы инвентарь.

# Субботники в Беларуси # общество # Евгений Светогор # Фотофакт

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