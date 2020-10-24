«Наводим красоту на территории своего любимого района». Жители Минска приняли участие в субботнике

С самого утра во всех районах столицы горожане высаживали деревья и кустарники и наводили порядок в своих дворах. Коммунальщики, работники предприятий и организаций, представители власти и жители домов – все те, кто делает Минск краше и лучше.

Новости Беларуси. Субботник в Минске 24 октября объединил сотни неравнодушных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, на улице Калиновского посадили несколько сотен туй, уложили пешеходную дорожку вблизи школы, помогли убрать осеннюю листву. В планах – превратить эту территорию в бульвар.

Настроение отличное, в компании Администрации района. Наводим красоту на территории своего любимого района. Даже дождь нам не мешает.

Как приятно выйти и потом пройтись по этим улочкам, тротуарам чистеньким, по улочкам, когда зеленое все, когда все чистенькое.

Евгений Светогор, директор УП «Зеленстрой Первомайского района Минска»:

Сегодня как раз тот день, когда мы начинаем первый этап озеленения. Далее предусмотрена посадка кустарников – более 6 тысяч штук, посадка лиственных деревьев – по эскизному проекту.

Зеленые насаждения тоже живые, как и люди, поэтому делаем хорошее дело.