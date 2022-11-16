Достаточно ли храмов в Минске? Поговорили с протоиереем

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Игорь Коростелев, настоятелем прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Сегодня мы встречаемся с протоиереем Игорем Коростелевым, настоятелем прихода «Всех скорбящих Радость». Откуда такое название и что оно означает?

Протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске:

Еще когда я служил в Минском кафедральном соборе, в 1988 году владыка митрополит Филарет обратился к женщинам после воскресной службы о том, чтобы создать сестричество милосердия. Я руководил по благословению митрополита Филарета, был духовником этого сестричества. Это специфическое такое послушание в церкви нашей, но мне нравилось это. Я сам страдал, когда видел их страдания, но мне очень хотелось продолжить служение в новом этом приходе. И владыка дал благословение, на то, чтобы покровительницей этого прихода была икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На самой иконе изображены люди, которые несчастны, больные, хромые, слепые, люди в горе, которые приходят к Пресвятой Богородице, спрашивая у нее помощи. Это и стало стержнем этого прихода, это суть этого прихода. Вообще, это ценная икона в Русской православной церкви, потому что в скорбях возможно получить даже радость от Пресвятой Богородицы. Поэтому первая икона, которую мы обрели, это дар Святейшего Патриарха Алексия II в 1991 году. Мы ценим эту икону, она у нас в Свято-Евфросиниевской церкви. Вторую икону для нас подарил владыка митрополит Филарет. Та икона для нас ценной является, потому что она прожила самое тяжелое время с нами в палатке, когда и мокро, и холодно, и жарко было. Пронесла вместе с нами службу Господу Богу. Когда возродилась духовная жизнь на белорусских землях? Олег Лепешенков:

Расскажите подробнее об истории прихода, как раз ему исполнилось 30 лет. Можно сказать, что это время совпадает с периодом возрождения духовной жизни на белорусских землях.

Протоиерей Игорь Коростелев:

Изменение отношения к нам со стороны общества и государства началось в 1988 году после тысячелетия крещения Руси, уже перестали нас гнать, преследовать, стало легче. Тысячи людей пошли. А в Минске было всего лишь два храма – Минский кафедральный собор, Александра Невского церковь. И тысячи людей стояли. Стоять в храме было невозможно, прижавшись друг к другу люди стояли. Понятно стало, что необходимо строить новые приходы для того, чтобы удовлетворить желание людей приходить и молиться, ведь тогда был подъем. Тогда владыка митрополит Филарет меня как архитектора вызывал, мы советовались. Его идея была удивительная, я даже поражаюсь его провидению, потому что идея была сделать на Западе и на Востоке два крупных комплекса. Так и получилось, «Всех скорбящих Радость» и Всех Святых. Достаточно ли храмов в Минске? Олег Лепешенков:

Вы возглавляете синодальный отдел по архитектуре, по церковному искусству. Сейчас новые храмы появляются. Достаточно ли их в Минске или нужно большее количество?

Протоиерей Игорь Коростелев:

Несомненно, надо большее количество, потому что строятся микрорайоны новые, они мощные, там большое количество людей. Возьмем Фрунзенский район – 500 тысяч человек, это хороший, солидный город. И был только один наш храм. Очень многие настоятели, которые здесь сейчас служат и не только здесь у нас, а вообще по Минску и Беларуси, это воспитанники нашего прихода. Тут более 30 священнослужителей служат по всей Беларуси, которые воспитывались в этом нашем приходе. Я всем прихожанам говорил, мы хотели молиться, мы молились в суровых условиях в палатке. И Господь дал нам Евфросиниевскую церковь, мы и там молились, две службы было, этого мало было. Мы оборудовали домовую церковь в учебном корпусе, Господь видел, что нам мало этого места, он нам дал собор большой. Наша воскресная школа еще в 1991 году, когда начала свою работу, сразу стала самой большой в Беларуси. Господь увидел это. У нас же тогда Чернобыльская катастрофа случилась, наш храм в пять лет Чернобыльской катастрофы был освящен. Я уверен в том, что это Господь четко направлял, потому что если бы я опирался на свой ум, то я понимал, что это невозможно построить. А уже в 2002 году при третьем посещении Патриархом Алексием II, как раз посмотрел весь приход, тогда он произнес на паперти эти слова: «Я рад сегодня присутствовать в этом центре социальной работы и просвещения под крылом Евфросинии Полоцкой». А владыка митрополит это услышал и оформил юридически. Центр духовного просвещения и социального служения Белорусского Экзархата. То есть придал статус приходу республиканский, а не только минский. Тогда я владыке митрополиту предложил Минское духовное училище разместить здесь. Школа звонарей – это мы придумали. Теперь это центральное наше отделение звонарей Минского духовного училища. Сейчас здесь действительно центр просвещения. Даже при празднике владыка удивлялся, насколько разнообразные направления жизни, в нашем благочинье старообрядцы, такого не было никогда. Мы тогда помогали, в типографии печатали и журнал первый. А сейчас в состав Белорусской православной церкви вошел приход пророка Ильи старообрядческий. Это все труды нашего прихода. В чем заключается цель белорусской церкви?