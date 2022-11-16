В Гомельский медуниверситет можно будет поступить без экзаменов

Новости Беларуси. Стать студентом без экзаменов – поступить в Гомельский медуниверситет теперь можно, выиграв в предметной олимпиаде по биологии. Подобная программа вводится впервые в истории высшего медобразования в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К участию в вузовском состязании приглашают учеников 11-х классов – этот факт при регистрации нужно будет подтвердить справкой из учебного учреждения. Мозговой штурм состоит из двух этапов. Первый пройдет дистанционно 28 декабря. Второй этап – очно – в конце февраля. Участникам придется пройти теоретические и практические задания.

Виктор Мельник, проректор по учебной работе Гомельского государственного медицинского университета:

Абитуриентам, которые зарегистрируются на сайте до 19 декабря, будет открыт доступ для решения тестовых заданий в определенный период времени, о котором мы сообщим им дополнительно. За этот период времени они должны будут решить 40 тестов и 10 задач. После этого компьютеры подведут результаты этих тестов, и те лица, которые наберут свыше 70 % правильных ответов, будут допущены к участию во втором этапе нашей олимпиады.

Победители олимпиады с дипломами трех степеней получат право зачисления в вуз без вступительных испытаний на любой из факультетов. Квота на их зачисление – 15 % от контрольных цифр приема абитуриентов за счет бюджета.