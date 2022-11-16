«Это не просто оберег». Почему так важно носить крестик?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

При крещении на каждого православного христианина возлагается нательный крест. Это не просто оберег, не просто некий магический символ, но знак принадлежности этого человека к смерти и Воскресению Христову. И через крест как знаменем Христовой победы над смертью мы приобщаемся к божественной силе, к духу святому, который защищает и охраняет каждого православного христианина. Поэтому христиане стараются носить свой крест всю свою жизнь, не снимая. Мы знаем примеры многих исповедников и даже мучеников, которые были готовы пойти на смерть, но не снять с себя крест Христов. Если же произошел некий казус, к примеру, в результате какой-то проблемы крест потерял свой внешний вид или сломался, человеку стоит приобрести как можно скорее новый крест. Освятить его в храме, а затем с благоговением и аккуратностью носить на своем теле. Поэтому не стоит стыдиться изображать на себе крестное знамя, будем всегда помнить, что это самое простое, самое яркое исповедание нашей христовой веры. Будем защищать крестным знаменем своих детей, благословлять свою пищу, место работы, свой путь, таким образом будем призывать божественную силу в нашу жизнь.