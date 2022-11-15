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Безвредный краситель. Зачем в некоторых районах Минска воду сделали зелёной?

15 ноября 2022 19:35
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Новости Беларуси. Что делать, если вода поменяла цвет? В Минске в определенные трубопроводы ввели безвредный краситель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Безвредный краситель. Зачем в некоторых районах Минска воду сделали зелёной?-1



Это флуоресцеин. Он безопасен для человека. Краситель вводится в сетевую воду для того, чтобы выявить утечки теплоносителя, его нецелевое использование и неплотность водоподогревателей. Горожане ничего не заметят. Исследование коснется только воды, протекающей в радиаторах отопления.

Безвредный краситель. Зачем в некоторых районах Минска воду сделали зелёной?-3



Андрей Жешко, заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Ввели в две зоны теплоснабжения, это было на прошлой неделе, с 10 ноября. Ввели по зоне котельной Кедышко и минской ТЭЦ-2. Этот краситель, так называемый флуоресцеин, имеет все сертификаты. И даже попадая в кран горячей воды, никоим образом не сказывается на здоровье.

# Социальная инфраструктура # общество # Андрей Жешко # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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