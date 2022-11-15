Безвредный краситель. Зачем в некоторых районах Минска воду сделали зелёной?

Новости Беларуси. Что делать, если вода поменяла цвет? В Минске в определенные трубопроводы ввели безвредный краситель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Это флуоресцеин. Он безопасен для человека. Краситель вводится в сетевую воду для того, чтобы выявить утечки теплоносителя, его нецелевое использование и неплотность водоподогревателей. Горожане ничего не заметят. Исследование коснется только воды, протекающей в радиаторах отопления.