«Обучение должно быть непрерывным». Мнение директора школы о дистанционной учёбе во время пандемии

Новости Беларуси. В столичных школах и гимназиях приступили к работе руководители по военно-патриотическому воспитанию. О том, как проводят занятия и об значимости, поговорим с гостьей в студии программы «Большой город» на СТВ – Коваленей Татьяной Михайловной, директором средней школы № 67. Юлия Алексеюк, ведущая:

Бытует мнение в последнее время, что нынешняя молодежь уже не такая, как раньше. Какие основные качества можете вы выделить в современном поколении?

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:

Я не соглашусь, что молодежь не такая, как раньше. Это мы по-другому воспринимаем, у нас уже есть опыт, возраст. Конечно, так сложилось, что всегда хочется придраться к молодежи. Как директор скажу, что я очень люблю молодежь, каждый новый приход детей в первый класс, смотришь на них и понимаешь, что они более развиты, у них большой кругозор. Да, им помогает современная техника, им помогает то, что у них есть возможность выхода в интернет, возможность просмотреть много передач, проектов. Это умные дети, мы не говорим, что поколение другое, это более развитое поколение, более умное и мобильное. Юлия Алексеюк:

Кстати, о мобильности. В связи с эпидемиологической ситуацией школы перешли частично на дистанционный режим. Как вы к нему относитесь?

Татьяна Коваленя:

Да, мы переходили пробно. В прошлом году разрабатывали, создавали базы, копилки методические, чтобы возможность была детям обучаться вместе с законными представителями дома, чтобы не была упущена программа. С одной стороны, да, хорошо, потому что мы понимали, что база создана, пользуйтесь ей, обучайтесь. С другой стороны, конечно, немного расслабляет ребят, потому что живой контакт – больше ответственности, концентрация внимания. Смотришь, где ребенок устает, где-то нужно проводить отвлекающее мероприятие, чтобы потом снова включить в работу. Здесь уже ответственность была с двух сторон. И со стороны родителей как контроль за дистанционным обучением, и нас как руководителей, как тех, кто создает эту методическую базу, чтобы сделать так, чтобы ребенка заинтересовать, не превышая лимита времени, концентрации внимания, которые возможны для него. Очень хорошим опытом были уроки, которые проводились онлайн. Ребята, которые не могли посещать учреждение по причине болезни, плохого самочувствия, в это же время онлайн находиться на учебном занятии. То есть учитель проводит мероприятие с классом, при этом все, кто подключается к платформе, могут также участвовать в образовательном процессе. Есть плюсы, есть минусы. Думаю, что больше плюсов, потому что обучение должно быть непрерывным. Юлия Алексеюк:

Как вы оцениваете эпидобстановку в вашей школе сейчас в связи с распространением коронавируса?

Татьяна Коваленя:

Уже не первый год работаем в рамках распространения инфекции. Много уже родителей, детей, которые прививаются, которые уже вакцинированы. В рамках работы понимаешь, что всегда в осенне-зимний период есть рост заболеваемости: ОРВИ, у кого-то грипп. Поэтому сейчас как и везде. Подъем был, но уже вроде все стабильно. Тем более вакцинация дала положительные результаты, люди болеют меньше. Юлия Алексеюк:

Школьники с признаками ОРВИ могут не посещать школу в течение пяти дней без справки. Не является ли это лазейкой, чтобы прогуливать занятия? Татьяна Коваленя:

Кто хотел прогуливать, тот их прогуливает всегда. Тут проблема не школьников, а законных представителей, потому что контроль нахождения детей дома лежит на их стороне. Думаю, нет, бывает просто плохое самочувствие. Придя в поликлинику, бывает так, что можно даже получить более сложную, достаточно посидеть пару дней дома, чтобы привести себя в порядок, немного укрепить иммунную систему и продолжить обучение. Мера хорошая, не скажу, что многие пользуются, решили, что отдохнут пять дней. Нет. Как правило, это те дети, которые приходят в учреждение, мы видим, что ребенок с насморком, где-то кашляет. Звоним родителям и советуем, чтобы не усугубить ситуацию, возьмите и напишите заявление на пять дней, понаблюдайте за ребенком.