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Дополнительные пункты вакцинации в Минске заработали в крупных торговых сетях и развлекательных центрах

25 июня 2021 06:35
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Новости Беларуси. Теперь не только в объектах здравоохранения и на рабочих местах. В Минске 25 июня начали работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительные пункты вакцинации в Минске заработали в крупных торговых сетях и развлекательных центрах-1

Например, сделать прививку от COVID-19 можно в ЦУМе, ГУМе, на Комаровском рынке, в «Титане», «Галерее Минск», торговом центре МОМО. Планируется, что подобные пункты появятся повсеместно, чтобы белорусам не приходилось подбирать время для вакцинации и можно было поддержать свое здоровье, не отвлекаясь от повседневных дел. Прививочные пункты оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований холодовой цепи.

Прививочные кабинеты уже работают на базе 11 минских больниц. Получить более подробную информацию о графике работы пунктов вакцинации можно на сайтах учреждений здравоохранения. Привиться могут любые желающие – нужен только документ, удостоверяющий личность.

Дополнительные пункты вакцинации в Минске заработали в крупных торговых сетях и развлекательных центрах-4

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# Вакцинация # общество # Фотофакт

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