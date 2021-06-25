Дополнительные пункты вакцинации в Минске заработали в крупных торговых сетях и развлекательных центрах

Новости Беларуси. Теперь не только в объектах здравоохранения и на рабочих местах. В Минске 25 июня начали работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, сделать прививку от COVID-19 можно в ЦУМе, ГУМе, на Комаровском рынке, в «Титане», «Галерее Минск», торговом центре МОМО. Планируется, что подобные пункты появятся повсеместно, чтобы белорусам не приходилось подбирать время для вакцинации и можно было поддержать свое здоровье, не отвлекаясь от повседневных дел. Прививочные пункты оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований холодовой цепи.

Прививочные кабинеты уже работают на базе 11 минских больниц. Получить более подробную информацию о графике работы пунктов вакцинации можно на сайтах учреждений здравоохранения. Привиться могут любые желающие – нужен только документ, удостоверяющий личность.