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Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности

25 июня 2021 06:20
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Новости Беларуси. Вылечить причины бесплодия или устранить проблемы, которые снижают вероятность забеременеть, сегодня помогает эндовидеохирургия. На базе родильного дома действует специальный центр, и более половины операций выполняются таким методом. По сути, это точечная хирургическая коррекция с минимальным вмешательством, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.  

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-1

Андрей Обухович, заведующий эндовидеохирургическим центром клинического родильного дома Минской области:
Эндовидеохирургия — это сочетание двух вещей – высокотехнологичного оборудования и опыта хирурга. Когда эти составляющие соединяются воедино, можно самые сложные проблемы решать с минимальной агрессией для организма. Что касается операционной помощи, через три прокола мы вводим оптику в живот и можем точно установить диагноз, определить причину бесплодия, на втором этапе все скорректировать и привести в должную норму.
– Правильно ли я понимаю, что до того, как стали возможны эти операции, женщины с такими диагнозами уже не имели шанса стать мамами?
– Совершенно верно. Эта методика в Республике Беларусь начала развиваться с начала 1990-х годов (в 1995-1996-м), получила довольно широкое распространение в 2000-х. В условиях родильного дома Минской области соотношение полостных операций к лапароскопиям больше в пользу лапароскопии. Мы более 60 % от всех операций выполняем при помощи такой эндовидеохирургии.

Ежегодно на базе Минского областного родильного дома проводятся тысячи исследований, связанных со здоровьем женщины.

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-3

Сергей Будько, врач-маммолог:
Учитывая то, что большинство болезней носило доброкачественный характер, была необходимость создания кабинета для оказания маммологической помощи женскому населению Минской области. Основное направление работы – это комплексное выявление причин возникновения заболеваний молочных желез, изучение факторов риска – как прямых, так и косвенных – и назначение лечения с дальнейшим наблюдением и патронажем пациентов.

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-5

С ноября 2020 года в распоряжении медиков новый маммограф. При минимальной дозе облучения он дает четкие снимки. Пройти полный спектр исследований по предупреждению патологии женской груди и получить точный диагноз день в день теперь реально.

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-7

Любовь Зинович, врач-рентгенолог:
Данный аппарат уже третий в нашей истории. Чем он хорош? Во-первых, это цифровой аппарат, мы не работаем с растворами, снимки не зависят от качества этих растворов, можем обслужить большее количество женщин, и качество изображения гораздо выше. Бабушке 93 года, в 91 год поставили диагноз – рак молочной железы, она пролечилась и через два года пришла на контрольное исследование. Когда смотришь на таких женщин, самому хочется жить и радоваться жизни

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-9

Есть и альтернатива хирургическому вмешательству или, например, гормональным препаратам. Ингаляции, массаж, иглоукалывание, грязелечение, SPA-обертывания, вихревые ванны и многие другие процедуры помогают как восстановиться после родов, так и, допустим, подготовиться к ЭКО.

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-11

Элеонора Волковец, заведующая физиотерапевтическим отделением клинического родильного дома Минской области:
Здесь происходит включение естественных процессов. Улучшаются обменные процессы, лимфа и кровообращение, происходит детоксикация, если какие-то воспалительные процессы идут, очищается организм. Улучшается выработка своих биологически активных веществ, выработка компонентов иммунной системы, уменьшается интенсивность воспалительного процесса. Очень важен противоболевой эффект, потому что болевой синдром вызывает дополнительный стресс и замедляет процесс восстановления.

Беременных могут беспокоить не только токсикоз, но и различные страхи и тревоги. В этом случае лучше идти к психологу.

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-13

Наталья Шилова, врач-психотерапевт:
Страх того, что будет происходить со мной, с моим телом, с моей жизнью во время беременности. Испокон веков, в настоящее время ничего не изменилось, сохраняется страх родов. Какие это будут роды – естественным путем, кесарево сечение, как я пройду через эти роды? Большинство женщин, которые здесь наблюдаются, в том числе проходят консультирование врача-психотерапевта. В каждом периоде беременности мы объясняем, что происходит с психологической точки зрения в первом, втором и третьем триместре беременности.

Это направление в медицине, пожалуй, уникальное. Каждый день акушеры-гинекологи не только спасают жизни, но и дарят новые. 

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-15

Помогли, здесь хорошие специалисты. Здесь хорошие фильмы снимали про беременных, я по ним и захотела сюда попасть

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-17

Благодаря профессиональным людям, которые помогли, огромное им спасибо, такие хорошие дети появляются.

Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности-19

Здесь выхаживают малышей с критически маленькой массой. Почему женщины выбирают клинический роддом Минской области? Читать здесь.

# Беременность и роды # Андрей Обухович # Яна Шипко

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