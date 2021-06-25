Здесь дают надежду даже тем, кому поставили диагноз бесплодие. Вот как медики помогают женщинам подготовиться к беременности

Новости Беларуси. Вылечить причины бесплодия или устранить проблемы, которые снижают вероятность забеременеть, сегодня помогает эндовидеохирургия. На базе родильного дома действует специальный центр, и более половины операций выполняются таким методом. По сути, это точечная хирургическая коррекция с минимальным вмешательством, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Андрей Обухович, заведующий эндовидеохирургическим центром клинического родильного дома Минской области:

Эндовидеохирургия — это сочетание двух вещей – высокотехнологичного оборудования и опыта хирурга. Когда эти составляющие соединяются воедино, можно самые сложные проблемы решать с минимальной агрессией для организма. Что касается операционной помощи, через три прокола мы вводим оптику в живот и можем точно установить диагноз, определить причину бесплодия, на втором этапе все скорректировать и привести в должную норму.

– Правильно ли я понимаю, что до того, как стали возможны эти операции, женщины с такими диагнозами уже не имели шанса стать мамами?

– Совершенно верно. Эта методика в Республике Беларусь начала развиваться с начала 1990-х годов (в 1995-1996-м), получила довольно широкое распространение в 2000-х. В условиях родильного дома Минской области соотношение полостных операций к лапароскопиям больше в пользу лапароскопии. Мы более 60 % от всех операций выполняем при помощи такой эндовидеохирургии. Ежегодно на базе Минского областного родильного дома проводятся тысячи исследований, связанных со здоровьем женщины.

Сергей Будько, врач-маммолог:

Учитывая то, что большинство болезней носило доброкачественный характер, была необходимость создания кабинета для оказания маммологической помощи женскому населению Минской области. Основное направление работы – это комплексное выявление причин возникновения заболеваний молочных желез, изучение факторов риска – как прямых, так и косвенных – и назначение лечения с дальнейшим наблюдением и патронажем пациентов.

С ноября 2020 года в распоряжении медиков новый маммограф. При минимальной дозе облучения он дает четкие снимки. Пройти полный спектр исследований по предупреждению патологии женской груди и получить точный диагноз день в день теперь реально.

Любовь Зинович, врач-рентгенолог:

Данный аппарат уже третий в нашей истории. Чем он хорош? Во-первых, это цифровой аппарат, мы не работаем с растворами, снимки не зависят от качества этих растворов, можем обслужить большее количество женщин, и качество изображения гораздо выше. Бабушке 93 года, в 91 год поставили диагноз – рак молочной железы, она пролечилась и через два года пришла на контрольное исследование. Когда смотришь на таких женщин, самому хочется жить и радоваться жизни

Есть и альтернатива хирургическому вмешательству или, например, гормональным препаратам. Ингаляции, массаж, иглоукалывание, грязелечение, SPA-обертывания, вихревые ванны и многие другие процедуры помогают как восстановиться после родов, так и, допустим, подготовиться к ЭКО.

Элеонора Волковец, заведующая физиотерапевтическим отделением клинического родильного дома Минской области:

Здесь происходит включение естественных процессов. Улучшаются обменные процессы, лимфа и кровообращение, происходит детоксикация, если какие-то воспалительные процессы идут, очищается организм. Улучшается выработка своих биологически активных веществ, выработка компонентов иммунной системы, уменьшается интенсивность воспалительного процесса. Очень важен противоболевой эффект, потому что болевой синдром вызывает дополнительный стресс и замедляет процесс восстановления. Беременных могут беспокоить не только токсикоз, но и различные страхи и тревоги. В этом случае лучше идти к психологу.

Наталья Шилова, врач-психотерапевт:

Страх того, что будет происходить со мной, с моим телом, с моей жизнью во время беременности. Испокон веков, в настоящее время ничего не изменилось, сохраняется страх родов. Какие это будут роды – естественным путем, кесарево сечение, как я пройду через эти роды? Большинство женщин, которые здесь наблюдаются, в том числе проходят консультирование врача-психотерапевта. В каждом периоде беременности мы объясняем, что происходит с психологической точки зрения в первом, втором и третьем триместре беременности. Это направление в медицине, пожалуй, уникальное. Каждый день акушеры-гинекологи не только спасают жизни, но и дарят новые.

Помогли, здесь хорошие специалисты. Здесь хорошие фильмы снимали про беременных, я по ним и захотела сюда попасть

Благодаря профессиональным людям, которые помогли, огромное им спасибо, такие хорошие дети появляются.