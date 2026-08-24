Новости по тегу #Бюджет Минска

«Самая большая сумма из тех ассигнований, которые поступили в доходную часть бюджета, пойдет на увеличение инвестиционной программы и финансирования объектов по реконструкции и строительству».
Основные средства, полученные сверх плана, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, текущее содержание улично-дорожной сети и реализацию гражданских инициатив.
Объем инвестпрограммы Минска увеличен.
Каждый четвертый рубль идет на развитие здравоохранения. Каждый пятый рубль идет на развитие образования.
Благодаря сверхплановым поступлениям отдельных доходов часть бюджета города за 2025 год была увеличена и составила 109 % к утвержденному бюджету. Наибольший удельный вес в объеме поступлений у Центрального, Московского и Первомайского районов.
Доходы бюджета формируются в первую очередь из налоговых источников. Основные налоги, которые формируют бюджет – это налог на прибыль и подоходный налог.
Принято решение добавить средства на художественно-декоративное оформление Минска, текущее содержание и обновление зеленых зон, а также капремонт.
Доходные поступления Минска составляют более 180 миллионов рублей. Основные средства пойдут на развитие более значимых проектов, которые направлены на улучшение инфраструктуры города.
На протяжение многих лет бюджет Минска сохраняет социальную направленность. Не менее 50 % идет именно на эту сферу.
Наполнение бюджета на 99 % происходит за счет доходов, которые формируются в столице. Формирование бюджета достаточно эффективно и всегда с темпом роста.
Решение принято на 11-й сессии Минского городского Совета депутатов.
Бюджет составляет более 11 миллиардов рублей. Инвестиционная программа – почти 1,8 миллиарда.
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