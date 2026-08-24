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Новости по тегу #Бюджет Минска

Бюджет с социальной направленностью – узнали, на что пойдут дополнительные средства в столице
24 августа 2026 12:30

Бюджет с социальной направленностью – узнали, на что пойдут дополнительные средства в столице

Изменения в столичный бюджет внесены на 20-й сессии Мингорсовета
14 августа 2026 18:15

Изменения в столичный бюджет внесены на 20-й сессии Мингорсовета

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет столицы
12 июня 2026 18:00

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет столицы

Депутат Мингорсовета рассказал, на что направят бюджет Минска в 2026 году
17 апреля 2026 14:53

Депутат Мингорсовета рассказал, на что направят бюджет Минска в 2026 году

Программу социально-экономического развития Минска до 2030 года утвердили на сессии Мингорсовета
30 марта 2026 17:50

Программу социально-экономического развития Минска до 2030 года утвердили на сессии Мингорсовета

Как формируется бюджет Минска – узнали у депутата Мингорсовета
21 ноября 2025 14:31

Как формируется бюджет Минска – узнали у депутата Мингорсовета

Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета
14 ноября 2025 19:03

Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета

Вопросы распределения бюджета города на 2025-й обсудили на XII сессии Мингорсовета
15 августа 2025 17:41

Вопросы распределения бюджета города на 2025-й обсудили на XII сессии Мингорсовета

Какая доля бюджета идёт на социальную сферу – узнали у депутата Мингорсовета
14 июля 2025 11:50

Какая доля бюджета идёт на социальную сферу – узнали у депутата Мингорсовета

Как формируется бюджет Минска – ответил специалист
14 июля 2025 11:48

Как формируется бюджет Минска – ответил специалист

Доплаты к пенсиям для некоторых категорий граждан увеличатся. Кому ждать прибавки?
12 июня 2025 18:55

Доплаты к пенсиям для некоторых категорий граждан увеличатся. Кому ждать прибавки?

Бюджет и инвестпрограмма Минска носят рекордный характер в 2025 году – депутат Мингорсовета
28 февраля 2025 18:25

Бюджет и инвестпрограмма Минска носят рекордный характер в 2025 году – депутат Мингорсовета