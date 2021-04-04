Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?

Новости Беларуси. На неделе Президент говорил о земельных отношениях, а точнее о том, кто именно будет распоряжаться землей. Здесь требование главы государства однозначно: на земли, которые активно используют в сельском и лесном хозяйствах, вблизи водоемов и заповедных мест, можно претендовать только по отдельному решению Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Распоряжение ценнейшим активом страны. Какие полномочия точно останутся за Президентом? А вот тысячи пустующих домов и участков в регионах, от которых отказались или которые не могут содержать хозяева, теперь станет проще реализовывать через аукцион всем желающим. Такой указ подписан совсем недавно. Принимать такие решения будут сельские советы. А совсем скоро появится и единая база таких участков и домов.

– Вот, смотри, здесь будет твоя комната.

– Это на втором этаже будет наша с Юлианой комната. На первом этаже будет ваша комната и кухня, а на третьем этаже будет собака. Мама, когда мы в этот дом поедем?

– Яшенька, когда накопим денежек, купим, тогда и поедем.

– Ура! В семье Кунцевичей о покупке загородной недвижимости задумались еще полгода назад. С тех пор это самая жаркая тема споров среди домочадцев. Дерево или кирпич, количество комнат и этажей, географическое положение и просто веление души. Угодить всем членам семьи нелегко, а нужно еще учитывать бюджет.

Людмила Соколова:

Идея иметь загородный дом была еще, наверное, до создания нашей семьи. Потому что мы сами выросли в таких домах. Еще и бабушка, и дедушка наши жили в своих домах. Острее стала эта проблема, когда стали появляться детки. Очень здорово, когда дети на свежем воздухе. Это наша цель. Я думаю, что мы ее достигнем. Да, папа?

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Вырваться из каменных джунглей до недавнего времени было сложно, долго, а главное – дорого. Теперь до деревенской недвижимости всего один шаг. Например, такой участок всего в 60 километрах от Минска уже сегодня можно купить на аукционе. Конечная стоимость дома с землей может достигнуть 29 белорусских рублей.

Деревянная отделка, потрескавшиеся рамы на окнах. Все, что ниже, либо растаскали, либо обветшало само. Дома, из которых ушла жизнь, больше напоминают декорации для постапокалиптического фильма. Заброшенные домовладения простаивали годами, но в конце марта 2021 года Президент подписал Указ № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». Это не первая попытка упростить законодательство для решения вопроса с ненужным жильем в регионах. Но в теперешнем сценарии четко прописаны роли.

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Процесс построен таким образом, что будет создаваться комиссия, в рамках комиссионного обследования будут составляться акты, заключения, рассылаться уведомления собственникам. Помимо этого, будет размещаться соответствующая информация в СМИ, любыми доступными средствами в интернете. И только уже после того, как вся информация стала доступной потенциальным правообладателям, от них будет требоваться решение о возможности передачи данного дома в собственность административно-территориальной единицы либо тем гражданам, кому принадлежит данный дом, продолжить самим его восстановление и дальнейшую эксплуатацию.