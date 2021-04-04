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Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?

04 апреля 2021 16:59
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Новости Беларуси. На неделе Президент говорил о земельных отношениях, а точнее о том, кто именно будет распоряжаться землей. Здесь требование главы государства однозначно: на земли, которые активно используют в сельском и лесном хозяйствах, вблизи водоемов и заповедных мест, можно претендовать только по отдельному решению Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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А вот тысячи пустующих домов и участков в регионах, от которых отказались или которые не могут содержать хозяева, теперь станет проще реализовывать через аукцион всем желающим. Такой указ подписан совсем недавно. Принимать такие решения будут сельские советы. А совсем скоро появится и единая база таких участков и домов.

Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?-1

– Вот, смотри, здесь будет твоя комната.
– Это на втором этаже будет наша с Юлианой комната. На первом этаже будет ваша комната и кухня, а на третьем этаже будет собака. Мама, когда мы в этот дом поедем?
– Яшенька, когда накопим денежек, купим, тогда и поедем.
– Ура!

В семье Кунцевичей о покупке загородной недвижимости задумались еще полгода назад. С тех пор это самая жаркая тема споров среди домочадцев. Дерево или кирпич, количество комнат и этажей, географическое положение и просто веление души. Угодить всем членам семьи нелегко, а нужно еще учитывать бюджет.

Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?-4

Людмила Соколова:
Идея иметь загородный дом была еще, наверное, до создания нашей семьи. Потому что мы сами выросли в таких домах. Еще и бабушка, и дедушка наши жили в своих домах. Острее стала эта проблема, когда стали появляться детки. Очень здорово, когда дети на свежем воздухе. Это наша цель. Я думаю, что мы ее достигнем. Да, папа?

Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?-7

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Вырваться из каменных джунглей до недавнего времени было сложно, долго, а главное  дорого. Теперь до деревенской недвижимости всего один шаг. Например, такой участок всего в 60 километрах от Минска уже сегодня можно купить на аукционе. Конечная стоимость дома с землей может достигнуть 29 белорусских рублей.

Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?-10

Деревянная отделка, потрескавшиеся рамы на окнах. Все, что ниже, либо растаскали, либо обветшало само. Дома, из которых ушла жизнь, больше напоминают декорации для постапокалиптического фильма. Заброшенные домовладения простаивали годами, но в конце марта 2021 года Президент подписал Указ № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». Это не первая попытка упростить законодательство для решения вопроса с ненужным жильем в регионах. Но в теперешнем сценарии четко прописаны роли.

Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?-13

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Процесс построен таким образом, что будет создаваться комиссия, в рамках комиссионного обследования будут составляться акты, заключения, рассылаться уведомления собственникам. Помимо этого, будет размещаться соответствующая информация в СМИ, любыми доступными средствами в интернете. И только уже после того, как вся информация стала доступной потенциальным правообладателям, от них будет требоваться решение о возможности передачи данного дома в собственность административно-территориальной единицы либо тем гражданам, кому принадлежит данный дом, продолжить самим его восстановление и дальнейшую эксплуатацию.

Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?-16

Проблема ненужного жилья в наши дни распространена во всем мире: бесхозные квадратные метры можно найти на солнечных побережьях Испании, в центральных регионах США или заснеженной Якутии. Имеются они и у нас, преимущественно в сельской местности.

Семь тысяч пустующих и ветхих строений. Что теперь с ними будут делать сельские советы – подробнее здесь.

# Недвижимость # общество # Людмила Соколова # Вероника Кудринецкая # Николай Бобер # Фотофакт

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