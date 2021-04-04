Семь тысяч пустующих и ветхих строений. Что теперь с ними будут делать сельские советы?

Новости Беларуси. На неделе Президент говорил о земельных отношениях, а точнее о том, кто именно будет распоряжаться землей. Здесь требование главы государства однозначно: на земли, которые активно используют в сельском и лесном хозяйствах, вблизи водоемов и заповедных мест, можно претендовать только по отдельному решению Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Распоряжение ценнейшим активом страны. Какие полномочия точно останутся за Президентом? А вот тысячи пустующих домов и участков в регионах, от которых отказались или которые не могут содержать хозяева, теперь станет проще реализовывать через аукцион всем желающим. Такой указ подписан совсем недавно. Принимать такие решения будут сельские советы. А совсем скоро появится и единая база таких участков и домов. Смолевичский район, деревня Лавля. На балансе местного сельсовета 14 «ничейных» домов. О том, что здесь когда-то кипела жизнь, напоминают лишь пара старых ботинок и брошенные фотоснимки.

Наталья Сакович, исполняющий обязанности председателя Плисского сельского исполнительного комитета:

Работу мы проводим в данный момент с 11 домовладениями. Семь из них уже прошли стадии судебного рассмотрения, и мы получили решения, которые вошли в законную силу. Эти дома переданы в собственность сельского совета. И сегодня мы будем работать уже по существующему указу 116-му в плане отчуждения таких домов. Если дом приглянется покупателям, значит, мы подадим информацию в Госкомимущество на продажу через аукционные торги данного дома. Есть такие дома, которые только под снос.

Раньше местным сельсоветам такие маневры с бесхозным жилфондом влетали в копеечку. Теперь же новый документ упрощает процедуру отчуждения, тем самым решает немало финансовых вопросов. Не нужно иметь правоустанавливающие документы и приводить в порядок домовладения, а достаточно только оценки регистрирующей организации. Под снос и вовсе можно отправить без проектной документации. Фактически, изменения должны привести к уменьшению бумажной волокиты.

Наталья Сакович:

В деревне Полевой у нас четыре таких дома, которые прошли судебный процесс и перешли в собственность Плисского сельского совета. Они занимают немножко другую нишу, это выморочное имущество. Владельцы этих домов умерли, а потенциальные наследники не вступили в наследственные права на домовладение или на дома, либо не хотели вступать, как в случае с этим домом. Скорее всего, эти дома снесут. На месте этих домов будут сформированы земельные участки.

Вариантов приобретения такой недвижимости несколько. Один из них заключается в покупке дома у собственника. Стандартная процедура купли-продажи, и можно начинать благоустройство без риска быть обвиненным в захвате участка. Есть и путь аукциона. В этом случае при определенном развитии событий получится сэкономить. Так, если объект останется невостребованным, при последующих торгах предусмотрено поэтапное понижение цены до одной базовой величины.

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Самое важное, что появится, это в сети Интернет появится реестр этих объектов. Можно будет задавать какие-то параметры и подбирать ту недвижимость, которая максимально подходит тому или иному интересующемуся. Объект обозначается территориально, имеет характеристики какие-то. И ты сам принимаешь решение: насколько он тебе подходит и готов ли ты за него бороться с другими претендентами. Сейчас это будет приведено к единому знаменателю и позволит большему числу людей думать об этом.