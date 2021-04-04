Лилия Ананич: я не разделяю точку зрения о том, что закон ущемляет свободу массовой информации

Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Закон о недопущении героизации нацизма, депутатская инициатива наложилась на запрос времени. Об этом говорил глава государства, это его поручение – усилить законодательство – и, конечно, работа всех государственных органов, которые в составе рабочей группы. Практически каждый госорган вносил лепту в разработку этого законопроекта.

Больше всего дискутировался проект закона о средствах массовой информации. Я не разделяю точку зрения о том, что закон ущемляет свободу массовой информации. Закон, наоборот, обеспечивает право граждан на получение достоверной, полной информации и предотвращение манипулирования общественным сознанием.

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