Дом престарелых – казенный дом или беззаботная пенсия? Специальный репортаж СТВ ко Дню пожилых людей

Новости Беларуси. По отношению к детям и старикам принято судить о цивилизованности общества. В первый день октября в Беларуси отметили День пожилого человека. Правда, далеко не все, кому «за» готовы себя так называть. И то, что в 60 жизнь только начинается, вовсе не миф.

Во дворе пристоличного дома-интерната тишина. Не многолюдно. Чего ожидать? Наверное, у пенсионеров послеобеденный сон. Но как только входим в корпус, раскатистый аккордеон и громкое пение нас сбивает с толку.

Покой им не сниться. «Старая» гвардия собралась на репетицию. Оказывается, в доме престарелых развернута активная гастрольная деятельность.

МИФ № 1. Дом-интернат – грустная обитель. Развенчан.

В репертуаре не только шлягеры минувших лет, но и авторский гимн родного пансиона. Здесь те, кому в среднем хорошо за 80, не только спелись.

В их хате действительно свята каждый день. И страсти кипят, вот вам и подтверждение поговорки: стары, што малы. Влюбляются не хуже. Устраиваясь в интернат, в некоторых случаях пенсионеры даже устраивают личную жизнь.

Пенсионерка:

Познакомились на танцах. Он меня пригласил. Потом каждый вечер приглашал танцевать.

Миф № 2. На пенсии жизнь заканчивается. Его развенчаем сегодня не раз.

Анна Лавренович:

Нам тут так хорошо жить. Не жалею, что живу здесь, есть возможность здесь развиваться. Я занимаюсь общественной работой.

Далеко ходить не надо, что все-таки для людей так называемого четвертого возраста тоже плюс. Врачи, лаборатория для анализов и процедурные под боком, прямо в корпусе.

Центр здоровья в сердце дома-интерната. Оборудован он оздоровительными новинками. Массажные кресла, бассейн, различные лечебные ванны есть и мини солевая пещера. Практикуют здесь спелеолечение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На релакс не зарастает народная тропа.

Анна Лавренович:

Не давайте коварным недугам на лопатки себя положить.

Прок от оздоровительных сеансов только, если их чередовать с хорошим настроением. Методика – смех продлевает жизнь – здесь проверена.

Миф № 3. Старики читают только нотации. Развенчан.

Анна Лавренович:

Можно быть молодым и в 90, стариком можно ходить и в 40.

Василий Купреенко:

Толькі тут я змог напісаць гэтыя зборнічкі.

Еще один житель интерната – 82-летний филолог Василий Александрович. 35 лет он проработал в Мозырьском педуниверситете, был и деканом, и проректором.

Миф № 4. Пенсия – это лавочка у подъезда и сериалы. Развенчано.

Бурная лекционная работа продолжилась и здесь, слушателей не меньше. Потом в свет вышли 2 сборника. В столе произведений еще не на один. А в мечтах – чтобы его пьесу когда-нибудь поставили на сцене.

Культурное соседство. Рядом с Василием Купреенко живет Чеслав Игнатьевич. Свои комнаты пенсионер превратил в галерею. Его художественный темп – в день по работе.

Получается, провести золотые годы в доме-интернате – не такая уж и страшная перспектива.

Пенсионерка:

Никакой заботы. И убирают тут. Вообще врачи очень хорошие у нас, всегда придут, в любое время. Если что-то заболело, сразу лекарства или укол.

Размышляем. Несколько доводов за. Медики рядом, общество сверстников, все услуги, ведь самообслуживание в силу возраста уже отягощает, в конце концов родные всегда могут приехать в гости. Вот, например, 70-летняя Антонина Михайловна отправляется в дом-интернат почти как по путевке. На месяц. Пока дочь в отъезде, о пенсионерке позаботятся здесь.

Антонина Логина:

Моя дочь поехала в Россию на месяц. Мне бывает часто плохо, и я сама изъявила желание, читала много об интернате.

В столичном доме-интернате для пенсионеров и инвалидов уже год действует такая краткосрочная услуга. За это время по этой программе здесь побывало больше 50 человек. Конечно, в большинстве – это лежачие тяжелобольные постояльцы, за которыми нужен особый уход, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вера Лейковская, директор Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:

Накапливаются личные проблемы, которые нужно решать, и они просят так называемую социальную передышку на 2-3 недели, чтобы их близкие побыли в стенах интерната.

На сегодняшний день стоимость – более 2,5 миллионов.

Антонина Логина:

Когда приедет моя дочь, я попрошу еще остаться на год.

Валентина и Валентин тоже взяли инициативу в свои руки и несколько лет назад наперекор детям уехали в дом-интернат. О нем у парочки особые воспоминания, еще 20-летней давности. Собственно говоря, именно здесь, в Ждановичском доме-интернате, они и познакомились. В 90-х, будучи уже на пенсии, они приехали сюда по санаторной путевке. Потом разъехались, чтобы сойтись навсегда.

Валентина Шилина:

Он через неделю позвонил, каждый день звонил. Поговорили, начали встречаться. То в кино, то в театр. Год он меня проверял на прочность, можно ли старость связывать быстро и молниеносно.

Еще тогда Валентина Васильевна наблюдала за местными постоянно проживающими с завистью. Мол, как красиво живут старики.

Валентина Шилина:

Пожалейте вы себя на старости лет, не отдавайте вы себя полностью детям, идите в интернат и проживите вы свой оставшийся век для себя. Кто был матерью и имел детей, тот знает, что у детей тоже своя жизнь, свои дети, свои внуки. Им тоже нужно помогать.

89-летняя Валентина и 93-летний Валентин живут душа в душу. Дети, а их в семье на двоих четыре, приезжают каждую неделю. Вот и в канун дня учителя – профессиональный праздник мамы – сыновья наведались. Шахматы...

И, конечно, семейное чаепитие.

За столом беседы про житье-бытье. Вот новость – недавно крестили правнука.

Лев Нестеров, сын Валентина Нестерова:

Когда они сказали, что уезжают в интернат, мы даже с братом в определенной степени возмутились. Мы не сможем разве их содержать, ухаживать за ними?

Василий Шилин, сын Валентины Шилиной:

Я матери звоню каждый день. Все время она занята. Я говорю, чтобы она мне время выделила, когда я могу пообщаться.

Бытует мнение, что отдать близких людей в интернат для пенсионеров – последнее дело. Главный миф развенчан. Детей, совершивших подобное, сразу характеризуют как черствых и неблагодарных. Но так ли уж плохо жить в стенах домов для стариков?