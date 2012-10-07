День учителя отмечается 7 октября в Беларуси. В Лицее БГУ наградили лучших педагогов страны

Новости Беларуси. Для них школа – второй дом, а ученики – вторая семья. День учителя 7 октября в Беларуси. Его отмечают в первое воскресенье месяца вот уже 47 лет. В нашей стране только в общеобразовательных школах преподают более 100 тысяч учителей. А всего в сфере образования трудится свыше 600 тысяч специалистов.

В этот день принято говорит о достижениях, а белорусская школа всегда была на высоте. На Международных олимпиадах наши ребята традиционно занимают призовые места. Так, с последнего интеллектуального состязания по информатике наша команда вернулась с четырьмя медалями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Педагогов с профессиональным праздником поздравил президент Александр Лукашенко. «Труд педагога – один из самых важных и благородных на Земле. Его результаты во многом определяют ход истории и влияют на судьбы поколений. Миссия учителя заключается не только в передаче знаний, а прежде всего – в формировании личности ученика, воспитании достойных граждан и патриотов Отечества» – говорится в поздравлении.

В преддверии праздника по традиции наградили лучших в своей профессии. Торжественная церемония прошла в Лицее БГУ. Педагогов из разных уголков Беларуси отметили почетными грамотами, нагрудными знаками и благодарностями.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Учитель – это главная профессия, которая определяет в наибольшей степени то, какой быть стране, каким быть обществу в целом, как транслировать в будущее поколение культуру, то, что накопили предыдущие поколения. Это школа для этого. Да, потом вуз, который и уже новые знания дает, и приумножает, и исследования дает, но школа в основе всего.