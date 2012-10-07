На дне Немана в Гродненской области несколько лет ржавеет понтонный мост, но никто не берется его поднять

Новости Беларуси. Затопленный военный понтонный мост уже несколько лет ржавеет в реке Неман. Оставленный после военных учений в Гродненской области он еще несколько месяцев связывал между собой две деревни. Во время ледохода конструкцию сорвало с берегов и она села на мель. Достать дорогостоящий металл своими силами в местном СПК не могут. Не нашлось желающих и в районе.

Проблема с переправой через Неман в деревне Корытница существовала уже несколько десятилетий. Это единственный населенный пункт на левом берегу реки, относящийся к Лидскому району. И чтобы попасть в соседнюю деревню или сельсовет, наматывать приходилось по 60 километров в объезд.

Леонид Петровский:

Проблемы были, конечно, лодки не было. Раньше паром был, потом, после парома, мост понтонный, но он уже пришел в негодность.

Ядвига Венская:

Я работала главным бухгалтером 36 лет в колхозе. Надо было постоянно жить на той стороне, хотя тут были дети малые, хозяйство и семья.

Надежда на решение вопроса появилась в 2004 году, когда во время учений военные наладили понтонный мост. А после просто оставили его. Правда, первый же ледоход сорвал многотонную конструкцию с берегов и она села на мель в центре реки. Со временем часть секций проржавела и затонула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на воде только видимая часть понтона. Под водой еще пять пролетов. По размерам вся эта конструкция как средняя субмарина. Поэтому поднять ее без специальной техники и специалистов практически невозможно.

Правда, в местном хозяйстве несколько раз пытались своими силами вытащить понтоны. Все-таки несколько тонн железа можно продать на металлолом. Но все безрезультатно. За помощью даже обратились к столичным бизнесменам.

Виктор Дедуль, председатель СПК «Песковцы»:

Попробовали продать или же отдать даже понтоны, но… Кстати, минчане приезжали, посмотрели, посоветовались с военными и приняли решение не ввязываться в подъем этих понтонов, так как для них это экономически не выгодно.

Сегодня через Неман уже построили деревянный мост и проблема переправы решилась сама собой. Только вот что делать с понтонным островом в центре реки в СПК до сих пор не знают. Ни в районе, ни в области осуществить дорогостоящий подъем никто не берется. А несколько тонн пока еще хорошего металлолома, цена на который повышается с каждым днем, продолжают ржаветь.