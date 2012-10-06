Ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь приготовил драники в Сингапуре и узнал, почему там нет ресторана белорусской кухни

Белорусская земля способна давать неплохой урожай. И мы видим от года к году, что валовый сбор зерновых увеличивается! И картофелем по-прежнему богаты. Вот научиться бы еще сохранять его! Ведь покупают белорусскую картошку охотно, в первую очередь соседи. А на новых рынках пока еще калийные удобрения и белорусские шины чувствуют себя королями!
Вот и в Сингапуре, далекой маленькой стране, (ну, маленькой да удаленькой, это одна из самых богатых стран в мире) белорусской картошки пока нет. В этом смогли сами убедиться, побывав в дальних краях. И, кстати говоря, не нашли в кварталах Сингапура ни белорусской корчмы, ни какого-нибудь «Шынка у Лявона», а только парочку русских ресторанов. Но там, к сожалению, в меню никаких признаков союзной белорусской кухни. Вот и пришлось самим стать у плиты и совершить экспорт услуг, как того требует руководство страны: приготовить в Сингапуре белорусские драники.
Юрий Козиятко (натирает картофель на терку):
Картофель, конечно, не белорусский. Да, Наташа?
Наталья Макарова, директор русского ресторана в Сингапуре:
К сожалению!
Юрий Козиятко:
Картофель из Малайзии. Может быть, наступят времена, когда Беларусь будет экспортировать сюда картошку. Вот тогда драники будут с настоящим вкусом! Минским, или гомельским, или могилевским.
А «чарка и шкварка» - известны Вам такие выражения?
Наталья Макарова:
Конечно.
Юрий Козиятко:
У вас же тоже чарка есть? Какую водку пьют у вас?
Наталья Макарова:
У нас больше 50 наименований водки в баре.
Юрий Козиятко:
Какой-нибудь «Распутин» или настоящая русская? Кстати, еще «Путинка» очень популярная. Нет «Путинки»?
Наталья Макарова:
Мы опаздываем.
Юрий Козиятко:
Тогда белорусскую нужно привезти!
Наталья Макарова:
А какая самая популярная белорусская?
Юрий Козиятко:
Самая популярная белорусская водка - это самогон!
Наталья Макарова:
Отлично!
Юрий Козиятко:
Из России можно привезти или есть какие-то ограничения?
Наталья Макарова:
К сожалению, продукты не можем пока ни из Беларуси, ни из России, потому что причина у них самая неожиданная. Это, наверное, нигде не указывается, но когда мы спрашивали, сказали, что из-за того, что Чернобыль граничит с Россией, Украина граничит с Россией, Чернобыль.
Юрий Козиятко (пересыпает натертый картофель в миску):
То есть даже откуда-нибудь из Сибири или из Приморского края... - там тоже Чернобыль!
Наталья Макарова:
Да, получается, даже с Дальнего Востока, который дальше Чернобыля, чем вся Европа.
Юрий Козиятко:
Получается, что о наших странах они знают только по Чернобылю....
Наталья Макарова:
А где Вы учились готовить?
Юрий Козиятко:
Готовить учился на кухне дома. В последний раз драники готовил, чтобы не соврать Вам, лет семь назад!
Юрий Козиятко:
Соль, кстати, белорусская. Очень хорошая. У нас в Солигорске целые залежи соли! Вот еще бы кефирчика. Мне нравится в драники добавлять кефира, но, я понимаю, в Сингапуре не знают, что это такое.
Наталья Макарова:
Нет, здесь знают название, это привозят в немецкий магазин, так называемый кефир «Калинка», который безумно дорогой.
Юрий Козиятко:
«Калинка»?
Наталья Макарова:
«Калинка».
Юрий Козиятко:
И молоко «Малинка»! Калинка-малинка!
...Можно еще на кончике ножа добавить буквально немножечко соды.
Наталья Макарова:
Чтобы пышные были.
Юрий Козиятко:
Тогда они будут пышные. Такие с хрустящей корочкой, пышные! Но это на всякий случай. Если вдруг не получится, так, по крайней мере, я расскажу, разгоню аппетит у зрителей и у Вас.
Юрий Козиятко:
Итак, где у нас сковородка, подсолнечное масло, Наталья? Куда мы переходим?
Наталья Макарова показывает, куда.
Юрий Козиятко (рассматривает этикетку на бутылке масла):
Или китайское, или вьетнамское, да?
Наталья Макарова:
Малайзия.
Юрий Козиятко:
Малайзия. Малазийское подсолнечное масло. То есть в Малайзии растут подсолнухи. А кукурузу, интересно, Хрущев в Малайзию на завез?
Наталья Макарова (смеется):
Своих хватало деятелей.
Юрий Козиятко:
Так, разогреем сковородочку. Скворчит!
Мы же помним поговорку, что первый блин комом, да? Если вдруг первый не получится, значит все, поговорка работает, действует.
Наталья Макарова:
Это не блин, это оладушки!
Юрий Козиятко:
Ну, неважно!
Наталья Макарова:
Драники! Так что все должно получиться!
Юрий Козиятко:
В России все называют блинами. Говорят: «Вот, блин!». Если что-нибудь не получилось. Не зря же говорят: «От, блин!».
Первый блин комом. Рано еще тарелку.
Проголодалась Наталья, проголодалась! Запах Родины.
Я Вам скажу, что на кухне не намного жарче, чем на улице. Так что, в принципе, если приезжаешь в Сингапур, можно устраиваться поваром. Что на улице, что на кухне - одинаково.
Юрий Козиятко:
Снимите крупным планом. Корочка получилась уже. Оба! Да, давно я не делал этого.
Кстати, вот была история. Ко мне приехали друзья из Москвы, и мы поехали в Дудутки и заказали драники. Ну, и там же, конечно, целую гору драников сделали. И они ели, ели. Как-то не убавляются драники. Я спрашиваю: «А чего вы драники не едите». Они говорят: «Мы уже по одному съели»...
У нас, в Беларуси, по одной тарелке, с горочкой, со сметаночкой!
Вот самое обидное, что сейчас приходишь в белорусский ресторан, и часто драники не собственного производства, а какие-нибудь мороженные. Там, голландские. Не знаю откуда. У них совершенно другой вкус. Они там лежат год-полтора, не портятся. А вот когда домашние, свои, тогда совсем другое дело!
Ну, вот. Три драника, так что Вам ничего не достанется (операторам).
Наталья Макарова:
Домой приедут поедят. Нам нужнее.
Юрий Козиятко:
Давайте еще пожарим.
Наталья, самое экзотическое блюдо у вас здесь заказывал кто-нибудь какое? Ну, не знаю там, пришел человек и слышал, например, что русские едят икру ложкой.
Наталья Макарова:
Селедка для них, наверное, самое экзотичное из нашей кухни.
Юрий Козиятко:
Если бы эти драники сейчас подать на стол, а кто-нибудь их заказал. Сколько бы они стоили?
Наталья Макарова:
Ну, во-первых, я думаю, что если учитывая то, что кто их готовил, они бесценны!
Юрий Козиятко:
Ручная работа, конечно! Handmade.
Наталья Макарова:
В долларах на 8-10 потянуло бы.
Юрий Козиятко:
Мы бы прибыль заложили большую!
Наталья Макарова:
Нет-нет.
Юрий Козиятко:
8-10 сингапурских долларов…
Наталья Макарова:
С арендой.
Юрий Козиятко:
Шесть долларов США. Ну, примерно. 6-7 долларов США. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть драников. Каждый драник по доллару, там, 8 500 белорусских рублей. У нас курс доллара такой. А сколько у нас стоит, даже не знаю.
Спасибо Наталья!
Наталья Макарова:
Спасибо вам большое!
Юрий Козиятко:
Если Вы позволите, мы эти драники попробуем, заберем с собой или съедим у Вас.
Наталья Макарова:
Конечно.
Юрий Козиятко:
Да.
Вот так вот, приехали в Сингапур и поели белорусских драников. Не зря приехали.
Настоящий повар с русской фамилией предложил французскую сметану! Густая. Наверное, не настоящая на самом деле.
Наталья Макарова:
Настоящая.
Юрий Козиятко:
Куда, на краешек или сверху?
Как будем макать? Давайте вот так.
Наталья Макарова:
Вы же готовили, знаете как подавать.
Юрий Козиятко:
Бабушка всегда мне побольше на драник сметанки, потому что в Беларуси принято, если человек упитанный, нормальный, значит здоровый. Если худой, значит больной. Поэтому сметанки побольше.
Ну, сейчас уже все на диете сидят, да. Анерексики сплошные. Поэтому два драника и без сметаны тем, кто на диете.
Ну что, налетай!
Документальный фильм о Сингапуре, где белорусского картофеле нет, но все-таки есть другая белорусская продукция, и о стране, в которой есть, что позаимствовать, например, полезный опыт устройства жизни, есть чему удивиться. Например, в Сингапур категорически запрещен ввоз жвачки. Так вот, мы подробно расскажем о жизни в этой уникальной стране, визитной карточкой которой, впрочем, как и Беларуси, является чистота.