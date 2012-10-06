Ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь приготовил драники в Сингапуре и узнал, почему там нет ресторана белорусской кухни

Белорусская земля способна давать неплохой урожай. И мы видим от года к году, что валовый сбор зерновых увеличивается! И картофелем по-прежнему богаты. Вот научиться бы еще сохранять его! Ведь покупают белорусскую картошку охотно, в первую очередь соседи. А на новых рынках пока еще калийные удобрения и белорусские шины чувствуют себя королями!



Вот и в Сингапуре, далекой маленькой стране, (ну, маленькой да удаленькой, это одна из самых богатых стран в мире) белорусской картошки пока нет. В этом смогли сами убедиться, побывав в дальних краях. И, кстати говоря, не нашли в кварталах Сингапура ни белорусской корчмы, ни какого-нибудь «Шынка у Лявона», а только парочку русских ресторанов. Но там, к сожалению, в меню никаких признаков союзной белорусской кухни. Вот и пришлось самим стать у плиты и совершить экспорт услуг, как того требует руководство страны: приготовить в Сингапуре белорусские драники.



Юрий Козиятко (натирает картофель на терку):

Картофель, конечно, не белорусский. Да, Наташа?



Наталья Макарова, директор русского ресторана в Сингапуре:

К сожалению!



Юрий Козиятко:

Картофель из Малайзии. Может быть, наступят времена, когда Беларусь будет экспортировать сюда картошку. Вот тогда драники будут с настоящим вкусом! Минским, или гомельским, или могилевским.

А «чарка и шкварка» - известны Вам такие выражения?



Наталья Макарова:

Конечно.



Юрий Козиятко:

У вас же тоже чарка есть? Какую водку пьют у вас?



Наталья Макарова:

У нас больше 50 наименований водки в баре.



Юрий Козиятко:

Какой-нибудь «Распутин» или настоящая русская? Кстати, еще «Путинка» очень популярная. Нет «Путинки»?



Наталья Макарова:

Мы опаздываем.



Юрий Козиятко:

Тогда белорусскую нужно привезти!



Наталья Макарова:

А какая самая популярная белорусская?



Юрий Козиятко:

Самая популярная белорусская водка - это самогон!



Наталья Макарова:

Отлично!



Юрий Козиятко:

Из России можно привезти или есть какие-то ограничения?



Наталья Макарова:

К сожалению, продукты не можем пока ни из Беларуси, ни из России, потому что причина у них самая неожиданная. Это, наверное, нигде не указывается, но когда мы спрашивали, сказали, что из-за того, что Чернобыль граничит с Россией, Украина граничит с Россией, Чернобыль.



Юрий Козиятко (пересыпает натертый картофель в миску):

То есть даже откуда-нибудь из Сибири или из Приморского края... - там тоже Чернобыль!



Наталья Макарова:

Да, получается, даже с Дальнего Востока, который дальше Чернобыля, чем вся Европа.



Юрий Козиятко:

Получается, что о наших странах они знают только по Чернобылю....



Наталья Макарова:

А где Вы учились готовить?



Юрий Козиятко:

Готовить учился на кухне дома. В последний раз драники готовил, чтобы не соврать Вам, лет семь назад!



Юрий Козиятко:

Соль, кстати, белорусская. Очень хорошая. У нас в Солигорске целые залежи соли! Вот еще бы кефирчика. Мне нравится в драники добавлять кефира, но, я понимаю, в Сингапуре не знают, что это такое.



Наталья Макарова:

Нет, здесь знают название, это привозят в немецкий магазин, так называемый кефир «Калинка», который безумно дорогой.



Юрий Козиятко:

«Калинка»?



Наталья Макарова:

«Калинка».



Юрий Козиятко:

И молоко «Малинка»! Калинка-малинка!

...Можно еще на кончике ножа добавить буквально немножечко соды.



Наталья Макарова:

Чтобы пышные были.



Юрий Козиятко:

Тогда они будут пышные. Такие с хрустящей корочкой, пышные! Но это на всякий случай. Если вдруг не получится, так, по крайней мере, я расскажу, разгоню аппетит у зрителей и у Вас.



Юрий Козиятко:

Итак, где у нас сковородка, подсолнечное масло, Наталья? Куда мы переходим?



Наталья Макарова показывает, куда.



Юрий Козиятко (рассматривает этикетку на бутылке масла):

Или китайское, или вьетнамское, да?



Наталья Макарова:

Малайзия.



Юрий Козиятко:

Малайзия. Малазийское подсолнечное масло. То есть в Малайзии растут подсолнухи. А кукурузу, интересно, Хрущев в Малайзию на завез?



Наталья Макарова (смеется):

Своих хватало деятелей.



Юрий Козиятко:

Так, разогреем сковородочку. Скворчит!

Мы же помним поговорку, что первый блин комом, да? Если вдруг первый не получится, значит все, поговорка работает, действует.



Наталья Макарова:

Это не блин, это оладушки!



Юрий Козиятко:

Ну, неважно!



Наталья Макарова:

Драники! Так что все должно получиться!



Юрий Козиятко:

В России все называют блинами. Говорят: «Вот, блин!». Если что-нибудь не получилось. Не зря же говорят: «От, блин!».

Первый блин комом. Рано еще тарелку.

Проголодалась Наталья, проголодалась! Запах Родины.

Я Вам скажу, что на кухне не намного жарче, чем на улице. Так что, в принципе, если приезжаешь в Сингапур, можно устраиваться поваром. Что на улице, что на кухне - одинаково.



Юрий Козиятко:

Снимите крупным планом. Корочка получилась уже. Оба! Да, давно я не делал этого.

Кстати, вот была история. Ко мне приехали друзья из Москвы, и мы поехали в Дудутки и заказали драники. Ну, и там же, конечно, целую гору драников сделали. И они ели, ели. Как-то не убавляются драники. Я спрашиваю: «А чего вы драники не едите». Они говорят: «Мы уже по одному съели»...

У нас, в Беларуси, по одной тарелке, с горочкой, со сметаночкой!

Вот самое обидное, что сейчас приходишь в белорусский ресторан, и часто драники не собственного производства, а какие-нибудь мороженные. Там, голландские. Не знаю откуда. У них совершенно другой вкус. Они там лежат год-полтора, не портятся. А вот когда домашние, свои, тогда совсем другое дело!

Ну, вот. Три драника, так что Вам ничего не достанется (операторам).



Наталья Макарова:

Домой приедут поедят. Нам нужнее.



Юрий Козиятко:

Давайте еще пожарим.

Наталья, самое экзотическое блюдо у вас здесь заказывал кто-нибудь какое? Ну, не знаю там, пришел человек и слышал, например, что русские едят икру ложкой.



Наталья Макарова:

Селедка для них, наверное, самое экзотичное из нашей кухни.



Юрий Козиятко:

Если бы эти драники сейчас подать на стол, а кто-нибудь их заказал. Сколько бы они стоили?



Наталья Макарова:

Ну, во-первых, я думаю, что если учитывая то, что кто их готовил, они бесценны!



Юрий Козиятко:

Ручная работа, конечно! Handmade.



Наталья Макарова:

В долларах на 8-10 потянуло бы.



Юрий Козиятко:

Мы бы прибыль заложили большую!



Наталья Макарова:

Нет-нет.



Юрий Козиятко:

8-10 сингапурских долларов…



Наталья Макарова:

С арендой.



Юрий Козиятко:

Шесть долларов США. Ну, примерно. 6-7 долларов США. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть драников. Каждый драник по доллару, там, 8 500 белорусских рублей. У нас курс доллара такой. А сколько у нас стоит, даже не знаю.

Спасибо Наталья!



Наталья Макарова:

Спасибо вам большое!



Юрий Козиятко:

Если Вы позволите, мы эти драники попробуем, заберем с собой или съедим у Вас.



Наталья Макарова:

Конечно.



Юрий Козиятко:

Да.

Вот так вот, приехали в Сингапур и поели белорусских драников. Не зря приехали.

Настоящий повар с русской фамилией предложил французскую сметану! Густая. Наверное, не настоящая на самом деле.



Наталья Макарова:

Настоящая.



Юрий Козиятко:

Куда, на краешек или сверху?

Как будем макать? Давайте вот так.



Наталья Макарова:

Вы же готовили, знаете как подавать.



Юрий Козиятко:

Бабушка всегда мне побольше на драник сметанки, потому что в Беларуси принято, если человек упитанный, нормальный, значит здоровый. Если худой, значит больной. Поэтому сметанки побольше.

Ну, сейчас уже все на диете сидят, да. Анерексики сплошные. Поэтому два драника и без сметаны тем, кто на диете.

Ну что, налетай!



Документальный фильм о Сингапуре, где белорусского картофеле нет, но все-таки есть другая белорусская продукция, и о стране, в которой есть, что позаимствовать, например, полезный опыт устройства жизни, есть чему удивиться. Например, в Сингапур категорически запрещен ввоз жвачки. Так вот, мы подробно расскажем о жизни в этой уникальной стране, визитной карточкой которой, впрочем, как и Беларуси, является чистота.