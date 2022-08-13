Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?

Не секрет, что установка шлагбаумов во дворах жилых домов помимо удобства для жильцов создает еще и множество проблем, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Например, для доступа скорой помощи или спасателей, не говоря уже про вездесущие службы доставок.

Сергей Шуманский, ведущий:

Зачастую диспетчеры, ответственные за открытие шлагбаумов, очень негативно относятся к курьерам. Вот и получается некий парадокс. Вроде как наличие барьера придумано во благо, а на практике чуть ли не ограничивает права других людей. О том, как законно установить запирающее устройство в своем дворе, с кем нужно согласовывать проект и во сколько может обойтись самовольное строительство преград, поговорим с начальником управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района Минска Юрием Каркозовым. Сергей Шуманский:

Посмотрели сюжет (подробнее здесь). Ситуация в принципе понятная, но и, можно сказать, непонятная. Почему жильцам на Бобруйской и Ульяновской шлагбаум поставить невозможно? В каком случае во дворе на Бобруйской и Ульяновской можно установить шлагбаум?

Юрий Каркозов, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района Минска:

Эта территория относится к землям общего пользования. В настоящее время порядок, ограничивающий движение устройств, транспортное движение, не регламентирован в Минске по дворовым и внутриквартальным территориям. Сергей Шуманский:

Под общим пользованием мы понимаем земли города? Юрий Каркозов:

Да, земли города. Сергей Шуманский:

Есть еще ситуация. Они сравнивают себя с соседним двором, через дорогу, где шлагбаум все-таки удалось установить. В чем у них разница? Юрий Каркозов:

Порядок установки устройств, ограничивающих движение транспортных средств на придомовых и внутриквартальных территориях в Минске, ранее был утвержден решением Мингорисполкома от 22 сентября 2016 года № 2786. В этот период обращались организации для получения решения и установки ограничивающих устройств. Однако решением Мингорисполкома уже 2019 года решение 2016 года утратило силу. В связи с этим гражданам по данному решению невозможно установить ограждающие конструкции.

Сергей Шуманский:

Будет ли для них решением создать товарищество собственников или это уже невозможно? Юрий Каркозов:

Возможно. Если они создадут товарищество собственников, им нужно обратиться в службу «Одно окно» администрации Октябрьского района по административной процедуре 3.16.1 пункта 3 Единого перечня административных процедур, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь 29 сентября 2021 года за номером 548 с последующим предоставлением пакета документов: документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, декларация о намерениях, обзорная схема объекта строительства на выделенном земельном участке и другие документы. Решение общего собрания. Сергей Шуманский:

То есть это может быть решением в их ситуации? Юрий Каркозов:

Да. Сергей Шуманский:

Они посмотрели программу и реально могут сейчас об этом задуматься. Подать заявление? Юрий Каркозов:

Они неоднократно обращались в администрацию Октябрьского района. Им постоянно это разъяснялось. Я думаю, они уже наслышаны о своих последующих действиях, которые должны сделать. Сергей Шуманский:

Создание товарищества собственников, в отличие от ЖЭС, что повлечет для них, какие перемены, помимо возможности установить шлагбаум? По какой-то причине они, получается, не хотят… Юрий Каркозов:

Оплата земельного налога, за само обслуживание шлагбаума. Видимо, еще что-то, что потребует оплаты. Сергей Шуманский:

Каким образом выглядит процедура от получения разрешения и до самой установки шлагбаума во дворе? Как проходит процедура установки шлагбаума на разных этапах?

Юрий Каркозов:

По вопросу пакета документов – подают пакет документов, выносится проект решения о разрешении проведения проектно-изыскательных работ и благоустройства территории, в дальнейшем – с разработкой проектной документации. Разрабатывается проектная документация, согласовывается с необходимыми службами, выполняются работы с актом ввода объекта в строительство. Сергей Шуманский:

Я читал в интернете – там довольно большой список служб, задействованных в выдаче разрешений и согласований. Юрий Каркозов:

Здесь нужно к каждому объекту подходить индивидуально. Благоустройство – там может быть меньше служб, требующих технические условия, в зависимости от земельного участка и проходящих сетей. Сергей Шуманский:

А есть ситуации, где при любом исходе событий установка шлагбаума запрещена? В каких случаях шлагбаум точно не установят?

Юрий Каркозов:

Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Однократно невозможно ответить, что запрещена. Сергей Шуманский:

Например, в некоторых ситуациях описывают наличие сквозного проезда во дворе – сразу же попадает под запрет. Юрий Каркозов:

Да, требования должны быть учтены, потому что должны проехать пожарная машина, скорая помощь. Доступ должен быть обеспечен. В таких случаях, если нет возможного другого проезда, то, скорее всего, не разрешим. Сергей Шуманский:

Были ли случаи, в частности в Октябрьском районе, самовольной установки шлагбаумов, полусфер, запирающих, запрещающих устройств? «Мы привлекаем их к административной ответственности с демонтажем шлагбаума»

Юрий Каркозов:

Возле административных зданий, которые имеют свой земельный участок, были такие случаи, но мы привлекаем их к административной ответственности с демонтажем шлагбаума. Сергей Шуманский:

Мы поговорили про конкретный случай и всего лишь одного двора. Я об этом точно знаю, проблема стоит во всем городе. В частности, касаясь Октябрьского района, насколько остро стоит вопрос? Юрий Каркозов:

Проблема стоит только по улицам Бобруйской и Кирова. Остальные вопросы решаемые, и острой необходимости установки шлагбаумов не имеется. Сергей Шуманский:

Но поступают заявки? Насколько часто и какие это дома? Это новые дома или более старые? Юрий Каркозов:

Поступают заявки от товариществ собственников, которые идут по административной процедуре, у которых имеется выделенный земельный участок. От других особо не поступают. Есть предложение либо установить знаки ГАИ для обеспечения доступа и ограничения движения постороннего транспорта. А так заявок особо не имеется. Сергей Шуманский:

Помимо шлагбаумов, другие устройства типа полусферы, лежачий полицейский кто-то укладывает и те же знаки – это тоже согласовывается с администрацией?

Юрий Каркозов:

Это будет рассматриваться в проекте благоустройства. Также проходит согласование с Госавтоинспекцией. Сергей Шуманский:

Проблемы с парковкой существуют во дворах. Если мы уже касаемся того двора на Бобруйской – центр города, там и с российскими номерами машины есть, и из разных регионов Беларуси. То есть понятно, что люди приезжают, в центре города практически везде платные стоянки. Они заезжают во двор и оставляют машины. Это является незаконным по отношению к жильцам этого дома или за счет того, что это городская территория, все в порядке вещей? Юрий Каркозов:

Здесь уже больше вопрос к Госавтоинспекции. Если нарушение со стороны ГАИ, можно их вызвать и выдать штраф. Это не вопрос архитектуры. Есть парковки платные, есть паркинги. Вопрос по стоянкам разрешается в строительстве паркингов, на землях общего пользования в том числе. Сергей Шуманский:

Новые дворы. Строятся новые дома. Они уже как-то учитывают возросшее количество машин? Может, проблема парковок уже решается на этапе строительства? Как решают проблему с парковками в новых домах Минска?