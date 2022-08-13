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Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?

13 августа 2022 10:17
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Не секрет, что установка шлагбаумов во дворах жилых домов помимо удобства для жильцов создает еще и множество проблем, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Например, для доступа скорой помощи или спасателей, не говоря уже про вездесущие службы доставок.

Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?-1

Сергей Шуманский, ведущий:
Зачастую диспетчеры, ответственные за открытие шлагбаумов, очень негативно относятся к курьерам. Вот и получается некий парадокс. Вроде как наличие барьера придумано во благо, а на практике чуть ли не ограничивает права других людей.

О том, как законно установить запирающее устройство в своем дворе, с кем нужно согласовывать проект и во сколько может обойтись самовольное строительство преград, поговорим с начальником управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района Минска Юрием Каркозовым.

Сергей Шуманский:
Посмотрели сюжет (подробнее здесь). Ситуация в принципе понятная, но и, можно сказать, непонятная. Почему жильцам на Бобруйской и Ульяновской шлагбаум поставить невозможно?

В каком случае во дворе на Бобруйской и Ульяновской можно установить шлагбаум?

Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?-4

Юрий Каркозов, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района Минска:
Эта территория относится к землям общего пользования. В настоящее время порядок, ограничивающий движение устройств, транспортное движение, не регламентирован в Минске по дворовым и внутриквартальным территориям.

Сергей Шуманский:
Под общим пользованием мы понимаем земли города?

Юрий Каркозов:
Да, земли города.

Сергей Шуманский:
Есть еще ситуация. Они сравнивают себя с соседним двором, через дорогу, где шлагбаум все-таки удалось установить. В чем у них разница?

Юрий Каркозов:
Порядок установки устройств, ограничивающих движение транспортных средств на придомовых и внутриквартальных территориях в Минске, ранее был утвержден решением Мингорисполкома от 22 сентября 2016 года № 2786. В этот период обращались организации для получения решения и установки ограничивающих устройств. Однако решением Мингорисполкома уже 2019 года решение 2016 года утратило силу. В связи с этим гражданам по данному решению невозможно установить ограждающие конструкции.

Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?-7

Сергей Шуманский:
Будет ли для них решением создать товарищество собственников или это уже невозможно?

Юрий Каркозов:
Возможно. Если они создадут товарищество собственников, им нужно обратиться в службу «Одно окно» администрации Октябрьского района по административной процедуре 3.16.1 пункта 3 Единого перечня административных процедур, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь 29 сентября 2021 года за номером 548 с последующим предоставлением пакета документов: документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, декларация о намерениях, обзорная схема объекта строительства на выделенном земельном участке и другие документы. Решение общего собрания.

Сергей Шуманский:
То есть это может быть решением в их ситуации?

Юрий Каркозов:
Да.

Сергей Шуманский:
Они посмотрели программу и реально могут сейчас об этом задуматься. Подать заявление?

Юрий Каркозов:
Они неоднократно обращались в администрацию Октябрьского района. Им постоянно это разъяснялось. Я думаю, они уже наслышаны о своих последующих действиях, которые должны сделать.

Сергей Шуманский:
Создание товарищества собственников, в отличие от ЖЭС, что повлечет для них, какие перемены, помимо возможности установить шлагбаум? По какой-то причине они, получается, не хотят…

Юрий Каркозов:
Оплата земельного налога, за само обслуживание шлагбаума. Видимо, еще что-то, что потребует оплаты.

Сергей Шуманский:
Каким образом выглядит процедура от получения разрешения и до самой установки шлагбаума во дворе?

Как проходит процедура установки шлагбаума на разных этапах?

Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?-10

Юрий Каркозов:
По вопросу пакета документов – подают пакет документов, выносится проект решения о разрешении проведения проектно-изыскательных работ и благоустройства территории, в дальнейшем – с разработкой проектной документации. Разрабатывается проектная документация, согласовывается с необходимыми службами, выполняются работы с актом ввода объекта в строительство.

Сергей Шуманский:
Я читал в интернете – там довольно большой список служб, задействованных в выдаче разрешений и согласований.

Юрий Каркозов:
Здесь нужно к каждому объекту подходить индивидуально. Благоустройство – там может быть меньше служб, требующих технические условия, в зависимости от земельного участка и проходящих сетей.

Сергей Шуманский:
А есть ситуации, где при любом исходе событий установка шлагбаума запрещена?

В каких случаях шлагбаум точно не установят?

Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?-13

Юрий Каркозов:
Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Однократно невозможно ответить, что запрещена.

Сергей Шуманский:
Например, в некоторых ситуациях описывают наличие сквозного проезда во дворе – сразу же попадает под запрет.

Юрий Каркозов:
Да, требования должны быть учтены, потому что должны проехать пожарная машина, скорая помощь. Доступ должен быть обеспечен. В таких случаях, если нет возможного другого проезда, то, скорее всего, не разрешим.

Сергей Шуманский:
Были ли случаи, в частности в Октябрьском районе, самовольной установки шлагбаумов, полусфер, запирающих, запрещающих устройств?

«Мы привлекаем их к административной ответственности с демонтажем шлагбаума»

Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?-16

Юрий Каркозов:
Возле административных зданий, которые имеют свой земельный участок, были такие случаи, но мы привлекаем их к административной ответственности с демонтажем шлагбаума.

Сергей Шуманский:
Мы поговорили про конкретный случай и всего лишь одного двора. Я об этом точно знаю, проблема стоит во всем городе. В частности, касаясь Октябрьского района, насколько остро стоит вопрос?

Юрий Каркозов:
Проблема стоит только по улицам Бобруйской и Кирова. Остальные вопросы решаемые, и острой необходимости установки шлагбаумов не имеется.

Сергей Шуманский:
Но поступают заявки? Насколько часто и какие это дома? Это новые дома или более старые?

Юрий Каркозов:
Поступают заявки от товариществ собственников, которые идут по административной процедуре, у которых имеется выделенный земельный участок. От других особо не поступают. Есть предложение либо установить знаки ГАИ для обеспечения доступа и ограничения движения постороннего транспорта. А так заявок особо не имеется.

Сергей Шуманский:
Помимо шлагбаумов, другие устройства типа полусферы, лежачий полицейский кто-то укладывает и те же знаки – это тоже согласовывается с администрацией?

Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?-19

Юрий Каркозов:
Это будет рассматриваться в проекте благоустройства. Также проходит согласование с Госавтоинспекцией.

Сергей Шуманский:
Проблемы с парковкой существуют во дворах. Если мы уже касаемся того двора на Бобруйской – центр города, там и с российскими номерами машины есть, и из разных регионов Беларуси. То есть понятно, что люди приезжают, в центре города практически везде платные стоянки. Они заезжают во двор и оставляют машины. Это является незаконным по отношению к жильцам этого дома или за счет того, что это городская территория, все в порядке вещей?

Юрий Каркозов:
Здесь уже больше вопрос к Госавтоинспекции. Если нарушение со стороны ГАИ, можно их вызвать и выдать штраф. Это не вопрос архитектуры. Есть парковки платные, есть паркинги. Вопрос по стоянкам разрешается в строительстве паркингов, на землях общего пользования в том числе.

Сергей Шуманский:
Новые дворы. Строятся новые дома. Они уже как-то учитывают возросшее количество машин? Может, проблема парковок уже решается на этапе строительства?

Как решают проблему с парковками в новых домах Минска?

Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?-22

Юрий Каркозов:
На строительство жилых домов уже изначально по строительным нормам идет обеспеченность парковочными машиноместами. В связи с этим к жилому дому строится либо парковка открытого типа, либо паркинг. Данный вопрос решается на начальном этапе проектирования.

Сергей Шуманский:
Большинство людей, оправдывая желание поставить шлагбаум, считают, что это будет единственным решением занятых мест и отсутствия парковок вблизи дома. Будет ли это так?

Юрий Каркозов:
Возможно, но им нужно тогда создать товарищество собственников и обратиться за выделением земельного участка с последующим его благоустройством.

Сергей Шуманский:
Несмотря на то, что об установке шлагбаумов в своих дворах сегодня задумывается все больше минчан, специалисты рекомендуют сначала досконально взвесить все «за» и «против».

Ведь одним ограничением въезда во двор проблему городских парковок явно не решить. А вот испортить отношения с соседями или даже поставить под угрозу чью-то жизнь в случае ЧП очень даже просто.

Должны проехать пожарная, скорая. В каких дворах точно запретят устанавливать шлагбаум?-25

Это был проект «Решение есть!» Свои истории отправляйте нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните – неразрешимых проблем нет, есть не вовремя принятые решения.

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# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Шуманский # Юрий Каркозов # Фотофакт

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