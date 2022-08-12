Паркуются в чужом дворе, ещё и избивают за замечания. Минский двор утопает в машинах – история 8-летней борьбы за шлагбаум

Жители самого центра столицы борются за машиноместа у собственных домов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. А все потому, что их двор на Бобруйской превратился в одну большую общественную стоянку.

Сергей Шуманский, ведущий:

Победить любителей стихийной парковки не помогают ни бетонные полусферы, ни дорожные столбики, ни запрещающие знаки. Местные уже восемь лет не могут добиться установки шлагбаума. Посторонним вход воспрещен. И есть ли еще легальный способ отвадить чужаков от своей дворовой парковки? Несколько сотен минчан, живущих в самом центре города, а если точнее – в границах улиц Бобруйской и Ульяновской, страдают от жуткого зрелища, что открывается из окон их домов. Ежедневно к ним во двор съезжаются сотни автомобилей, парковки переполнены так, что яблоку негде упасть. А еще на первых этажах шумят и мусорят места общественного питания.

Михаил Прищепа, местный житель:

Ни пройти, ни проехать, ни припарковаться. Дети, я не говорю уже про остальные бытовые проблемы. Мусор все сбрасывают. Обрывки, объедки, пищевые отходы. Это все притягивает птичек – антисанитария страшная.

Тихий, уютный центр давно перестал быть таковым. Каждый день сотни машин приезжают сюда из различных уголков не только столицы, но и всей страны. Офисный планктон, продавцы близлежащих магазинов, посетители торгового центра и просто туристы бросают личные авто во дворе и спешат по делам.

Владимир Стрельский, местный житель:

Вот эта машина стоит здесь уже пятые сутки. Третий регион. Приехали, оставили, уехали. Машины здесь стоят до тех пор, пока колеса у них не поспускают. В выходные, уверяют несчастные жильцы, здесь курсируют тысячи машин. Из-за выхлопных газов нечем дышать. О возможности погулять с ребенком на детской площадке и речи не идет.

Я бабушка этого мальчика, очень большие проблемы. Просто стало опасно жить в этом дворе, потому что сегодня ребенок шел просто… Моя дочка не могла припарковаться. Он один шел к моему подъезду. Школа – пожалуйста, дети идут в школу.

Этот двор, по словам местных обитателей, уже давно превратился в одну большую общественную стоянку для машин. Дешево и сердито для всех, но только не для самих жильцов. С 2014 года люди ведут бой с чужими авто на своей территории. От непрошеных гостей страдают и автовладельцы, и пешеходы. Стычки между местными и нарушителями случаются едва ли не каждый день.

Елена Ладо, жительница дома 41 по улице Ульяновской:

Был ремонт дороги, перекрыли все. Было заграждение сделано, и я увидела машину, вышли из нее какие-то две женщины и начали это ограждение разбирать. Ну, естественно, я сделала им замечание, на что услышала кучу оскорблений, и последняя фраза была такая: и вообще ты тут на вокзале живешь, поэтому терпи. Это было, конечно, очень обидно. И я сказала: я сфотографирую вашу машину и куда-то обращусь, потому что это уже за рамками всего. Я живу не на вокзале, а в своей собственной квартире. Здесь много таких людей живет, и это наш вообще-то двор. И тут она подходит и просто бьет меня по лицу. Милицию я вызвала, побои сняла.

Жильцы между собой шутят: в их дворе впору устанавливать светофор, чтобы безопасно выйти из подъезда или дойти до остановки. Собственники квартир едва ли не в круглосуточном режиме наблюдают часы пик на узком проезде. Придомовая территория превратилась в оживленную магистраль. Большое скопление машин доставляет массу неудобств. Одни переживают за испорченные клумбы, другие – за свое имущество.

Владимир Стрельский:

Вот даже сейчас мы стоим – сколько идет машин. И вот как они паркуются. Выгляните, возле соседнего дома точно так же припарковано. Только в этом году у меня два европротокола, те, которые оформлялись здесь с людьми, которые просто не успели уехать. У сына машину разбили, ГАИ месяц назад нашли, кто это был. И это не местные. В порядке вещей помять чью-то машину, собраться и уехать. И это благо, у нас инициативные соседи: они установили камеру, и по этой камере определили, кто это был. Машина вся ободранная. Это не только у меня – это у всех и у каждого. Правильно говорят: и детей выпустить страшно, и сам идешь и оглядываешься, потому что пройти невозможно. Было такое: цепляли или зеркалом, или вообще по пяткам проезжали. Это не наши жильцы. Это либо те, кто рядом работает, либо те, кому в McDonald’s надо сходить или кинотеатр.

Проходной двор получается. Проблему мог бы решить шлагбаум, но его установка, как выяснилось, незаконна. Ранее столичные власти разрешали установку шлагбаумов на городских, то есть общих, землях. Позже такое решение было приостановлено. Михаил Прищепа:

Вызывали, объясняли, ходили по всем инстанциям. Исполком, парковочное пространство, занималось. По всем инстанциям ходили, вроде обещали, обещали. На поверку оказалось, что ничего это нереально. Отказали везде. Писали на горячую линию Президента, везде писали – и везде отказ. Начинают, создавайте товарищество собственников, не хотите – значит, пожалуйста, мы ничего не сможем сделать. Есть Минюст, который поставил вето. После того, как шлагбаум установили через дорогу, была надежда, что и у нас.

Проезд между домами 34 и 32 по улице Ульяновской огражден от чужаков, словно на эту территорию не распространяются запрещающие правовые акты. А ведь от злополучного двора на Бобруйской, 19 сюда рукой подать. Михаил Прищепа:

В последний раз, когда сказали, что вроде вопрос решается, пошли в исполком. Сказали, что наши дома уже передали городу. Сказали, что один дом вроде в подчинении остался. Но оказалось, что все дома уже городские, препятствий быть не должно, но воз и ныне там.

Заложниками подобной ситуации в разное время становились жильцы домов по улицам Романовская Слобода, Мястровская, Ульяновская. В одном дворе шлагбаум устраняют, в другом разрешают. Бумажная борьба жильцов улицы Бобруйской продолжается. Местные не собираются пускать дело на самотек. Инициативная группа регулярно отправляет коллективные обращения во все инстанции. Оградить свой двор от посторонних стало делом принципа.

Анна, местный житель:

Неудобно, если у тебя ребенок маленький, 2-3 года, например. Ты не можешь даже на платную поставить. У меня было, что я ехала в другой конец, ставила машину платно и пыталась донести ревущего ребенка. Хотелось бы уже парковать поближе к дому. Опять же, на дачу вещи какие-то. Хотелось бы спуститься, погрузить, поехать. А так приходится постоянно это все искать, не припарковаться ли мне платно возле своего дома. Просто хотелось бы, чтобы был шлагбаум. По словам местных, ни МЧС, ни милиция, ни скорая помощь претензий к шлагбауму не высказывают. Вряд ли сразу в нескольких многоквартирных домах в любое время суток не найдется тот, кто откроет экстренной службе. Можно ли найти компромисс между желаниями горожан и возможностями законодательства, покажет только время. Наша программа будет следить за развитием событий.