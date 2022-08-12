Какие существуют правила для установки шлагбаума во дворе? Разбираемся в законодательстве

Жители самого центра столицы борются за машиноместа у собственных домов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. А все потому, что их двор на Бобруйской превратился в одну большую общественную стоянку.

Восемь лет мытарств, как говорят сами местные. Свидетельствует об этом весомая папка с обращениями в различные инстанции и ответами на них. Но дальше написанного дело так и не пошло. Шлагбаума во дворе на Бобруйской и Ульяновской как не было, так и нет. Для его установки сегодня есть четкий законодательный регламент. И ключевой аспект здесь – вопрос землевладения.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Для того чтобы установить на соответствующих территориях запирающее устройство, необходимо соблюсти ряд критериев. И основным является выделение земельного участка под устройство шлагбаума. Конечно, помимо этого еще есть процедура получения технических условий, когда каждая из соответствующих служб выдает требования в рамках законодательства, которые необходимо соблюсти, и соответствующий подытог – разработка проектной документации. Предусматриваются нюансы, в том числе подключения к электричеству. Ссылаясь на законодательство, земли общего пользования должны иметь беспрепятственный проезд и проход. Любой житель Минска либо гость столицы, приезжая в какой-то двор, имеет право припарковать свой автомобиль. На практике мы сталкиваемся со случаями, когда на дворовых территориях установлен шлагбаум. Как правило, уже в разрезе разбирательств понимаем, что это дома товарищества собственников, которые изначально предусматривают себе выделение участка земельного, после оплачивают земельный налог и содержат шлагбаум.