Где во дворах запрещено парковать машины и какая ответственность грозит за нарушение? Рассказали в ГАИ

Жители самого центра столицы борются за машиноместа у собственных домов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. А все потому, что их двор на Бобруйской превратился в одну большую общественную стоянку.

Сотрудники ГАИ в этом дворе тоже завсегдатаи. Ведь не останавливает водителей-чужаков и знак «Движение запрещено». А ведь за нарушение ПДД предусмотрена нешуточная ответственность. Сумма штрафа в разы превышает ценник на платную парковку.