Где во дворах запрещено парковать машины и какая ответственность грозит за нарушение? Рассказали в ГАИ
Жители самого центра столицы борются за машиноместа у собственных домов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. А все потому, что их двор на Бобруйской превратился в одну большую общественную стоянку.
Сотрудники ГАИ в этом дворе тоже завсегдатаи. Ведь не останавливает водителей-чужаков и знак «Движение запрещено». А ведь за нарушение ПДД предусмотрена нешуточная ответственность. Сумма штрафа в разы превышает ценник на платную парковку.
Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Остановка и стоянка транспортных средств, согласно Правилам дорожного движения, запрещается на газонах и других зеленых зонах, также на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке, также в местах, где своими действиями припаркованный автомобиль создаст препятствия для движения других участников. Если же такой автомобиль создает препятствие для движения, сотрудники Госавтоинспекции имеют право его эвакуировать. За нарушение правил остановки, стоянки водитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере одной базовой величины. Если же водитель поставил свой автомобиль на место, предназначенное для парковки для инвалидов, он привлекается к ответственности в виде штрафа в размере двух базовых величин.
Ситуация с автостоянкой под окнами становится тяжелее с каждым годом, ведь сегодня на 1 000 жителей приходится 320 машин. Впору перенимать опыт Японии – в этой стране нельзя купить железного коня, если у вас нет оплаченного места на стоянке или гараже.
Виктория Супрун:
В настоящее время является актуальной проблема парковок в дворовых территориях. Для того, чтобы ограничить движение других участников дорожного движения либо установить шлагбаум, искусственную неровность либо полусферы, необходимо обратиться в администрацию района, так как самовольная установка таких объектов запрещена. В случае, если установка шлагбаума на данной дворовой территории невозможна, есть вариант установки дорожного знака, который ограничивает движение других участников дорожного движения в данную дворовую территорию.
Паркуются в чужом дворе, еще и избивают за замечания. Минский двор утопает в машинах – история 8-летней борьбы за шлагбаум (подробности).