«Вытокі» в Полоцке: рассказываем про уникальные локации фестиваля

Новости Беларуси. В Полоцке 13 августа продолжается культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События второго дня развернутся на площади Свободы.

Утром начала работу выставка-продажа белорусских брендов. А в 13 часов стартует олимпийский квест, где свою физическую силу смогут продемонстрировать все желающие. Ведь вход на этот праздник бесплатный. Будут работать площадки по 20 видам спорта: баскетбол, велоспорт, легкая и тяжелая атлетика. Впервые на праздник приедут гости из городов-побратимов Полоцка. Они представят свои площадки, а также примут участие в состязаниях. Тематические локации развернут олимпийская академия, МЧС, Научно-практический центр спорта.

Алексей Карней, координатор культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»:

Если отталкиваться от не олимпийских видов спорта, то в Полоцке будет представлена впервые из всех этапов и этого года, и прошлого, локация спортивного ориентирования, чем и славится Полоцкий район. В том числе Полоцк запускает первый из тех городов, которые приобщались к инклюзивным проектам, будет впервые выставлять локацию паралимпийских видов спорта.