В центре Минска открылся школьный базар. Что говорят посетители?

Новости Беларуси. Крупнейший в стране школьный базар открылся возле Дворца спорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торговой площадке оживленно. Ведь уже совсем скоро начнется новый учебный год. Здесь можно подобрать одежду для любого возраста. Поэтому собрать ребенка можно не только в школу, но и в детский сад. Около 700 моделей школьной формы, больше половины – новинки. Представлен широкий ассортимент канцелярских товаров. Выбор на любой вкус.

Анастасия Сидор:

Нужно все от одежды до канцелярских товаров. Но сейчас мы пришли посмотреть для 1 сентября и канцтовары. Вот, рюкзачок уже подобрали. Все надо, потому что дети растут и каждый год нужно обновлять и гардероб, и все остальное.

Татьяна Рубацкая:

Цены достаточно умеренные, ассортимент хороший. Ввели единую форму, поэтому выбираем, нашли подходящее. Ввели единое темно-синее. Безрукавка. Поэтому главное размер.

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги» Мингорисполкома:

Площадка для проведения школьных базаров традиционная в столице. У Дворца спорта развернулись сегодня все универмаги Минска. Здесь представлены бумажно-беловые, канцелярские товары. Все для школьника можно приобрести. Приехали предприятия «Беллегпрома», пользуются спросом жилетки – единый атрибут, который в этом году ввело Министерство образования.