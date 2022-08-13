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В центре Минска открылся школьный базар. Что говорят посетители?

13 августа 2022 10:16
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Новости Беларуси. Крупнейший в стране школьный базар открылся возле Дворца спорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В центре Минска открылся школьный базар. Что говорят посетители?-1

На торговой площадке оживленно. Ведь уже совсем скоро начнется новый учебный год. Здесь можно подобрать одежду для любого возраста. Поэтому собрать ребенка можно не только в школу, но и в детский сад. Около 700 моделей школьной формы, больше половины – новинки. Представлен широкий ассортимент канцелярских товаров. Выбор на любой вкус.  

В центре Минска открылся школьный базар. Что говорят посетители?-4

Анастасия Сидор:  
Нужно все от одежды до канцелярских товаров. Но сейчас мы пришли посмотреть для 1 сентября и канцтовары. Вот, рюкзачок уже подобрали. Все надо, потому что дети растут и каждый год нужно обновлять и гардероб, и все остальное.  

В центре Минска открылся школьный базар. Что говорят посетители?-7

Татьяна Рубацкая:   
Цены достаточно умеренные, ассортимент хороший. Ввели единую форму, поэтому выбираем, нашли подходящее. Ввели единое темно-синее. Безрукавка. Поэтому главное размер.  

В центре Минска открылся школьный базар. Что говорят посетители?-10

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги» Мингорисполкома:  
Площадка для проведения школьных базаров традиционная в столице. У Дворца спорта развернулись сегодня все универмаги Минска. Здесь представлены бумажно-беловые, канцелярские товары. Все для школьника можно приобрести. Приехали предприятия «Беллегпрома», пользуются спросом жилетки – единый атрибут, который в этом году ввело Министерство образования.  

В центре Минска открылся школьный базар. Что говорят посетители?-13

Такие ярмарки будут работать каждые выходные. Цены от прошлогодних отличаются незначительно. Кроме того, многодетным предоставят скидки. В целом по всей стране в эти дни открыты более 400 школьных базаров.  

# Подготовка к школе # общество # Анастасия Сидор # Татьяна Рубацкая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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