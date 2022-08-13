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Будет 11 метров в ширину. Когда достроят мост в Новополоцке?

13 августа 2022 09:28
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Новости Беларуси. Мост в Новополоцке через Западную Двину готов на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Движение по нему планируют запустить до конца 2022-го.  

Будет 11 метров в ширину. Когда достроят мост в Новополоцке? -1

Работы на переправе ведутся в круглосуточном режиме. Строители приступили к пятому, последнему этапу возведения пролетного строения. Обновленный мост, в отличие от предыдущего железобетонного, будет металлическим. К слову, общий вес конструкции составляет почти 2 000 тонн.  

Будет 11 метров в ширину. Когда достроят мост в Новополоцке? -4

Николай Швед, начальник управления технического надзора «Витебскавтодор»:  
На левом берегу ведутся работы по устройству двух смотровых площадок. Так их будет четыре с каждой стороны с освещением декоративным. Сам мост – габариты его 9 метров плюс два тротуара по полтора метра. А после реконструкции будет 11 метров плюс тротуары по три метра.  

Будет 11 метров в ширину. Когда достроят мост в Новополоцке? -7

Мост в Новополоцке был закрыт в июне 2021 года из-за выявленных дефектов в результате обследования. Объект включен в государственную инвестпрограмму. Стоимость реконструкции оценивается в 56 миллионов.  

# Мосты Беларуси # общество # Николай Швед # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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