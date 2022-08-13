Будет 11 метров в ширину. Когда достроят мост в Новополоцке?

Новости Беларуси. Мост в Новополоцке через Западную Двину готов на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Движение по нему планируют запустить до конца 2022-го.

Работы на переправе ведутся в круглосуточном режиме. Строители приступили к пятому, последнему этапу возведения пролетного строения. Обновленный мост, в отличие от предыдущего железобетонного, будет металлическим. К слову, общий вес конструкции составляет почти 2 000 тонн.

Николай Швед, начальник управления технического надзора «Витебскавтодор»:

На левом берегу ведутся работы по устройству двух смотровых площадок. Так их будет четыре с каждой стороны с освещением декоративным. Сам мост – габариты его 9 метров плюс два тротуара по полтора метра. А после реконструкции будет 11 метров плюс тротуары по три метра.