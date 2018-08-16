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Капризы природы: в Бресте повторно зацвели каштаны

16 августа 2018 13:50
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Новости Беларуси. Необычное природное явление наблюдают на юго-западе Беларуси. Недалеко от Бреста второй раз в этом сезоне зацвели каштаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капризы природы: в Бресте повторно зацвели каштаны-1

Экологи говорят, что главная причина аномалии – погода. Традиционно, каштаны распускаются в мае. Но в конце весны дождей почти не было. Поэтому цветение в августе – результат весенней засухи.

Капризы природы: в Бресте повторно зацвели каштаны-4

Александр Тюков, специалист агробиологического центра Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина:
Много влаги, перепады температур, практически тропический климат у нас был в этом году. От этого растение ведет себя специфически и болеет. Каштаны повреждены македонской молью и практически плодов на них нет. Из-за этого, может быть, каштаны цветут повторно у нас как в конце августа – начале сентября.

Капризы природы: в Бресте повторно зацвели каштаны-7

Впрочем, нетипичному поведению растений экологи с каждым годом удивляются все меньше. Беларусь приближается к сухому субтропическому климату. В брестском дендрарии плоды дала даже такая южная культура, как инжир.

# Природные явления # общество # Фотофакт

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