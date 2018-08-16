Капризы природы: в Бресте повторно зацвели каштаны

Новости Беларуси. Необычное природное явление наблюдают на юго-западе Беларуси. Недалеко от Бреста второй раз в этом сезоне зацвели каштаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экологи говорят, что главная причина аномалии – погода. Традиционно, каштаны распускаются в мае. Но в конце весны дождей почти не было. Поэтому цветение в августе – результат весенней засухи.

Александр Тюков, специалист агробиологического центра Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина:

Много влаги, перепады температур, практически тропический климат у нас был в этом году. От этого растение ведет себя специфически и болеет. Каштаны повреждены македонской молью и практически плодов на них нет. Из-за этого, может быть, каштаны цветут повторно у нас как в конце августа – начале сентября.