Коллективу Оршанского райисполкома представили нового руководителя

Новости Беларуси. Один из самых перспективных и одновременно сложных районов страны – Оршанский – возглавил Игорь Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нового председателя райисполкома представила глава Администрации Президента. Требовательный, целеустремленный, с аналитическим мышлением, руководитель новой формации. Именно так Наталья Кочанова охарактеризовала Игоря Исаченко. В свою очередь кадровый офицер в запасе пообещал выполнить все задачи, поставленные перед ним.

Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома:

Прежде всего, это экономика. То, что стоит за благосостоянием наших людей, и то, что должно отчисляться в бюджет. Поэтому, прежде всего, нужно посмотреть с экономической точки, как работают предприятия, что они выпускают, что производят, чтобы можно было сделать соответствующие выводы, принять правильные решения. Чтобы предприятие работало безубыточно, рентабельно, давало прибыль, люди получали достойную зарплату.

Ранее Игорь Исаченко занимал должность председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома. Под его руководством завершили работы по возведению больниц в Орше и Миорах. К областным «Дожинкам» был приведен в порядок Дубровно. А работы по благоустройству поселка Копысь Оршанского района получили высокую оценку главы государства. Кандидатуру Игоря Исаченко на пост председателя Оршанского района накануне во время совещания утвердил Президент.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Все задачи ясны, понятны, они доведены по всем направлениям. Это не только промышленность, это и социальная сфера, и сельское хозяйство. Сейчас нужно просто создать команду здесь, в Оршанском районе, руководителей, которые готовы для выполнения поставленных задач.

Напомним, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году Президент поручил правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района. Речь шла о темпах роста как минимум выше среднеобластных. На примере региона необходимо было сделать пилотный проект для системной работы с такими населенными пунктами и в дальнейшем распространять опыт на всю страну.

Сейчас, более года спустя, в ходе посещения Президентом ряда предприятий региона, стало ясно, что задание полностью провалено. Чиновники на местах не справились даже с благоустройством производственных площадей. А ответственные за проект люди в правительстве выбрали роли наблюдателей. Поэтому отдельные чиновники вчера были отправлены Президентом в отставку.