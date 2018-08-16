На международной конференции по IT-разработкам презентовали устройство, которое не даст уснуть за рулём

Новости Беларуси. Представители более 160 компаний в сфере информационных технологий приехали в белорусскую столицу за IT-разработками наших специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания - программные продукты в области спутникового мониторинга и телематики. На базе отечественного ПО в мире широко применяются устройства, которые позволяют сделать жизнь комфортнее и безопаснее. Речь идет о таких сферах, как медицина, сельское хозяйство. А, например, партнёры из Арабских эмиратов используют белорусское программное обеспечение в транспортной сфере. Какое-то время часто приходилось решать проблему с забытыми в автобусах детьми. Полтысячи единиц парка пассажирской техники оборудовали специальными датчиками.

Айя Мегед, программист (Саудовская Аравия):

Мы очень рады быть в Беларуси. Это практически вторая калифорнийская Кремниевая долина. У вас действительно качественный продукт. Мы работаем с вашими программистами уже не первый год. У нас 20 тысяч объектов и мы с удовольствием распространяем белорусские разработки в нашей стране.

Алексей Щурко, совладелец компании по разработке ПО для спутникового мониторинга (Беларусь):

Наши партнеры рассказывают, как классно зарядились энергией. Потом они приезжают домой и эту энергию превращают в продуктивные результаты. Эти все люди, из 55 стран, знают нашу страну как самую крутую IT-компанию. Они это знают, а когда возвращаются, то об этом рассказывают. В нашем сегменте Беларусь является одним из лидеров на мировом рынке.