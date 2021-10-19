Должна быть культура питания. Повар поделился секретом, как работать по вкусной профессии и не поправиться

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

А полезная еда может быть вкусной?

Андрей Церех, повар, сушеф:

Естественно, конечно. То есть это даже без вопросов. Юлия Крыницкая:

А еще мне интересно, среди поваров – даже раньше, вот если смотришь советские фильмы – очень много было полных. Сейчас современный повар: я вот так особо и не встречаю полных. То есть получается, можно тоже работать на вкусной профессии? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы пробуете вообще еду-то?

Андрей Церех:

Абсолютно каждое блюдо, которое дается в зал. Это на всех предприятиях общественного питания. Юлия Крыницкая:

Как тогда не потолстеть? Раскройте секрет. Андрей Церех:

Это, наверное, физика, внутренний какой-то метаболизм. Культура питания должна быть.

Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:

У нас есть культ питания, культ еды, а есть культура питания. Андрей Церех:

К сожалению, наверное, рынок так навязывает. Инна Рожок:

Мне кажется, в начале, в семье. Наверное, вот здесь вы тоже со мной согласитесь, что это все идет из семьи. Если в семье есть определенные традиции есть много.