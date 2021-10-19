Должна быть культура питания. Повар поделился секретом, как работать по вкусной профессии и не поправиться
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
А полезная еда может быть вкусной?
Андрей Церех, повар, сушеф:
Естественно, конечно. То есть это даже без вопросов.
Юлия Крыницкая:
А еще мне интересно, среди поваров – даже раньше, вот если смотришь советские фильмы – очень много было полных. Сейчас современный повар: я вот так особо и не встречаю полных. То есть получается, можно тоже работать на вкусной профессии?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы пробуете вообще еду-то?
Андрей Церех:
Абсолютно каждое блюдо, которое дается в зал. Это на всех предприятиях общественного питания.
Юлия Крыницкая:
Как тогда не потолстеть? Раскройте секрет.
Андрей Церех:
Это, наверное, физика, внутренний какой-то метаболизм. Культура питания должна быть.
Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:
У нас есть культ питания, культ еды, а есть культура питания.
Андрей Церех:
К сожалению, наверное, рынок так навязывает.
Инна Рожок:
Мне кажется, в начале, в семье. Наверное, вот здесь вы тоже со мной согласитесь, что это все идет из семьи. Если в семье есть определенные традиции есть много.
Наталья Надольская:
Вот вы сказали, культ еды. А я сразу вспомнила итальянцев. Вот у них, мне кажется, культ еды. Они даже, когда встречаются, они приветствуют друг друга не привет, как дела, а привет, что ты сегодня кушал? Может быть все-таки дело в самой еде?
Инна Рожок:
Нет, это культура. Это национальная определенная традиция, и это тоже культура.
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