Долина на «Славянском базаре»: меня очень радует высокий уровень подготовки участников

Новости Беларуси. Жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» высоко оценило вокальные способности участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» высоко оценило вокальные способности участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лариса Долина, председатель жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022», народная артистка России:
Меня очень радует высокий уровень подготовки участников. Просто очень сильный состав. Порой судить их доставляет огромные трудности.
Буквально через полтора часа в Летнем амфитеатре начнется концерт мастеров искусств Беларуси. Среди тех, кто выйдет на сцену, Анатолий Ярмоленко, Ирина Дорофеева, группа «Аура». С сольными концертами также сегодня, 17 июля, выступят россияне Елена Ваенга и Денис Мацуев.
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