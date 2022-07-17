Прямой эфир

Долина на «Славянском базаре»: меня очень радует высокий уровень подготовки участников

17 июля 2022 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» высоко оценило вокальные способности участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Долина на «Славянском базаре»: меня очень радует высокий уровень подготовки участников-1

Лариса Долина, председатель жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022», народная артистка России:  
Меня очень радует высокий уровень подготовки участников. Просто очень сильный состав. Порой судить их доставляет огромные трудности.  

Долина на «Славянском базаре»: меня очень радует высокий уровень подготовки участников-4

Буквально через полтора часа в Летнем амфитеатре начнется концерт мастеров искусств Беларуси. Среди тех, кто выйдет на сцену, Анатолий Ярмоленко, Ирина Дорофеева, группа «Аура». С сольными концертами также сегодня, 17 июля, выступят россияне Елена Ваенга и Денис Мацуев.  

Читайте также:  

17 июля завершится «Славянский базар». Кто выступит на вечерних концертах?  

Лидируют Италия и Беларусь. Как прошёл первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске?  

«Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своём выступлении на «Славянском базаре»  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Лариса Долина # Анатолий Ярмоленко # Ирина Дорофеева # Елена Ваенга # Денис Мацуев # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле сильный ливень затопил десятки улиц
17 июля 2022 13:04

В Гомеле сильный ливень затопил десятки улиц

Мечтает доехать до Монте-Карло. Почему минчанин ездит на 60-летней «Волге» и хочет поучаствовать в ралли?
17 июля 2022 12:16

Мечтает доехать до Монте-Карло. Почему минчанин ездит на 60-летней «Волге» и хочет поучаствовать в ралли?

«Желание родителей вернуть ребёнка – этого мало». Самые распространённые причины, из-за которых семью могут поставить на учёт СОП
17 июля 2022 11:28

«Желание родителей вернуть ребёнка – этого мало». Самые распространённые причины, из-за которых семью могут поставить на учёт СОП