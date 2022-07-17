Долина на «Славянском базаре»: меня очень радует высокий уровень подготовки участников

Лариса Д олина, председатель жюри М еждународного конкурса исполнителей эстрадной песни « В итебск-2022», народная артистка Р ос с ии: Меня очень радует высокий уровень подготовки участников. Просто очень сильный состав. Порой судить их доставляет огромные трудности.

Буквально через полтора часа в Летнем амфитеатре начнется концерт мастеров искусств Беларуси. Среди тех, кто выйдет на сцену, Анатолий Ярмоленко, Ирина Дорофеева, группа «Аура». С сольными концертами также сегодня, 17 июля, выступят россияне Елена Ваенга и Денис Мацуев.

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