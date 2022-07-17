Лидируют Италия и Беларусь. Как прошёл первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске?

«Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своем выступлении на «Славянском базаре» ( здесь подробности ).

Агния Бусила, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск -2022» (Латвия):

Первый шок был, когда мы только пришли на репетицию, а этот огромный оркестр стоит перед нами. Он, конечно, заряжал своей мощной энергией. Сейчас тоже, но ты уже привык немножко петь с ним. Но все равно это неповторимый опыт.