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Лидируют Италия и Беларусь. Как прошёл первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске?

17 июля 2022 08:17
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Новости Беларуси. Представители Беларуси и Италии лидируют по итогам первого дня конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске. Наша Анна и европейка Марта набрали одинаковое количество баллов – 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своем выступлении на «Славянском базаре» (здесь подробности).  

Лидируют Италия и Беларусь. Как прошёл первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске? -1

Единогласно высоко международное жюри оценило и выступление конкурсантки из Италии Марты. Девушка исполнила композицию на украинском языке. Напомним, в конкурсе участвуют представители из 14 стран. Открывала программу представительница Латвии.  

Лидируют Италия и Беларусь. Как прошёл первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске? -4

Агния Бусила, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск -2022» (Латвия):  
Первый шок был, когда мы только пришли на репетицию, а этот огромный оркестр стоит перед нами. Он, конечно, заряжал своей мощной энергией. Сейчас тоже, но ты уже привык немножко петь с ним. Но все равно это неповторимый опыт.  

Лидируют Италия и Беларусь. Как прошёл первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске? -7

Второе отделение концерта полностью было посвящено сольной программе народной артистки России Ларисы Долиной. Она приурочила ее к своему творческому юбилею. К слову, Лариса Долина в этом году возглавляет жюри конкурса. Его итоги станут известны 17 июля на торжественном закрытии «Славянского базара». Ждем вечера и болеем за Беларусь.  

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Анна Трубецкая # Марта Вереккья # Агния Бусила # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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