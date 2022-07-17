Лидируют Италия и Беларусь. Как прошёл первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске?

Новости Беларуси. Представители Беларуси и Италии лидируют по итогам первого дня конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске. Наша Анна и европейка Марта набрали одинаковое количество баллов – 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своем выступлении на «Славянском базаре» (здесь подробности).
Единогласно высоко международное жюри оценило и выступление конкурсантки из Италии Марты. Девушка исполнила композицию на украинском языке. Напомним, в конкурсе участвуют представители из 14 стран. Открывала программу представительница Латвии.
Агния Бусила, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск -2022» (Латвия):
Первый шок был, когда мы только пришли на репетицию, а этот огромный оркестр стоит перед нами. Он, конечно, заряжал своей мощной энергией. Сейчас тоже, но ты уже привык немножко петь с ним. Но все равно это неповторимый опыт.
Второе отделение концерта полностью было посвящено сольной программе народной артистки России Ларисы Долиной. Она приурочила ее к своему творческому юбилею. К слову, Лариса Долина в этом году возглавляет жюри конкурса. Его итоги станут известны 17 июля на торжественном закрытии «Славянского базара». Ждем вечера и болеем за Беларусь.
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