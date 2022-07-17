«Желание родителей вернуть ребёнка – этого мало». Самые распространённые причины, из-за которых семью могут поставить на учёт СОП

Семья – это главный приоритет любого государства. А основная ценность любой семьи – дети. В свою очередь, забота о них, воспитание, защита их прав – обязанность родителей, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Сергей Шуманский, ведущий:

Важнейшую роль в соблюдении прав несовершеннолетних играют их законные представители, а также государство в лице органов опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. О том, по каким причинам ребенка могут изъять из семьи, причем как приемного, так и родного, поговорим с заместителем начальника отдела профилактики или, проще, руководителем инспекции по делам несовершеннолетних Дмитрием Мелешко. Дмитрий Юрьевич, добрый день! Кто и как попадает на учет СОП?

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

Добрый день! Сергей Шуманский:

У всех на слуху такая аббревиатура – СОП. Что это такое, в каких случаях применяется, к каким семьям? Дмитрий Мелешко:

Прежде всего, несовершеннолетние, семьи которых находятся в социально опасном положении, если расшифровывать эту аббревиатуру – это дети, родители которых допустили определенные нарушения. То есть это нарушения, связанные изначально с воспитанием. Заканчивается, наверное, все совершением административных правонарушений, связанных с употреблением наркотиков, алкогольных напитков либо семейно-бытовыми скандалами. Полный перечень указан в постановлении Совета министров № 22. Он исчерпывающий и, в принципе, по этому перечню работают как образование, так и сотрудники органов внутренних дел. Сергей Шуманский:

То есть, если семья находится в социально опасном положении, к чему это может привести? Чем это может грозить детям, которые в этой семье воспитываются, растут? Дмитрий Мелешко:

Вообще, если говорить о судьбе ребенка, семья которого признана в социально опасном положении, то она, наверное, проходит несколько этапов, и на каждом этапе ребенка родители могут вернуть. То есть семья ставится в социально опасное положение, как я уже сказал, по нескольким причинам. «Ребенок изымается из семьи и помещается в социально-педагогический центр»

Сергей Шуманский:

Что это может быть? Например, самые распространенные причины социально опасного положения? Дмитрий Мелешко:

Если поступила информация в органы внутренних дел, допустим, о том, что в семье родители злоупотребляют алкогольными напитками – значит органы внутренних дел информируют управление по образованию, и принимается решение о постановки семьи в СОП. После этого дается полгода на то, чтобы родители приняли все меры для нормализации, скажем, отношений в семье. Если нужно, закодировались, навели порядок в жилище, повернулись лицом к ребенку и стали заниматься полностью его воспитанием. Если в эти полгода они вкладываются, тогда, в принципе, снимаются с контроля и живут дальше нормальной жизнью. Если же происходит ситуация обратная приведенной: им ребенок безразличен, продолжают распивать алкогольные напитки – тогда принимается решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите. То есть, проще говоря, ребенок изымается из семьи и помещается в социально-педагогический центр. Опять же, родителям дается срок полгода на то, чтобы принять решение – нужен им этот ребенок либо их лишат родительских прав. Кому-то, какой-то семье, которой ребенок важнее и нужнее, дать шанс на его усыновление. Значит, в таком случае составляется определенный план работы, куда включены сотрудники милиции, образования и все заинтересованные. Ежемесячно, где нужно – чаще, сотрудники милиции посещают такую семью, контролируют поведение родителей. Разъясняют им еще раз законодательство – что может быть, если они не встанут на путь исправления. Необходимо навести минимальный порядок в квартире и трудоустроиться

Сергей Шуманский:

Мы сказали, что есть полгода на то, чтобы попытаться вернуть ребенка. Что должно происходить, какие действия должны исходить от родителей, у которых этого ребенка изначально изъяли? То есть понятно, что желание, например, появилось. Есть желание вернуть своего ребенка в семью. Что надо делать им? Дмитрий Мелешко:

Желание родителей вернуть ребенка – этого мало. Для того, чтобы быть вновь со своим ребенком, необходимо приложить усилия. Опять же, разные ситуации. Если, допустим, была грязь где-то дома, они не имели заработка, не было средств для того, чтобы прокормить, одеть, обуть этого ребенка – тогда, соответственно, необходимо навести минимальный порядок в квартире, трудоустроиться, причем на постоянную работу. Если это злоупотребление алкоголем, значит надо минимум, наверное, закодироваться либо вообще встать на учет в наркологический диспансер для того, чтобы оказали квалифицированную помощь. В таком случае все это контролируется и нами, и образованием. Если и мы, и образование увидят, что действительно ситуация поменялась – тогда принимается решение, опять же, сообща, коллегиально о том, что ребенка нужно вернуть в такую семью. Сергей Шуманский:

То же самое с фактами проявления какой-то жестокости? Дмитрий Мелешко:

Да, с фактами жестокости. Опрашиваются соседи, собираются определенные документы, чтобы это все было не на словах, а подтверждено документально, что у ребенка на самом деле нет побоев тех же, качество учебы, жизни повысилось. Все это контролируется, и тогда, как я уже сказал, принимается решение. «Приходится применять повторные меры» Сергей Шуманский:

Бывали такие случаи, когда после изъятия ребенка и возвращения его в семью, приходится возвращаться и снова забирать ребенка, потому что через какое-то время все повторяется заново? Является ли это уже конечной точкой невозврата?

Дмитрий Мелешко:

К сожалению, бывают такие случаи. Но, наверное, к счастью, их немного. Здесь, наверное, в отношении родителей, в обстановке, которая их окружает: где-то, возможно, возникают семейные проблемы, когда человек-родитель – мать, отец – не может с ними справиться. Как, наверное, общеизвестная практика – подсаживаются на тот же алкоголь либо, еще хуже, наркотики. Не могут справиться в одиночку со своим горем либо состоянием. Поэтому снова перестают уделять внимание ребенку, и, к сожалению, приходится применять повторные меры. Опять же, это все начинается. Если это экстренный вызов, случай, когда родители находятся вообще в пьяном состоянии, не могут даже встать, а ребенок находится в таком упадническом, худшем состоянии, угрожающим для жизни – тогда, в принципе, незамедлительно принимается решение об изъятии ребенка. Бывают такие случаи, когда на следующий день принимается решение о признании его нуждающимся в госзащите. «Наша цель – вернуть ребенка в семью, а не забрать и разрушить его судьбу» Сергей Шуманский:

Еще хотелось бы уточнить, что все-таки происходит с теми детьми, которых изъяли, но, например, не стремится никто забрать? Дмитрий Мелешко:

Дается полгода на восстановление в правах своих родителям. Если эти родители решают либо не решают, в силу своих возможностей и состояния не могут принять такого решения – принимается решение о признании ребенка нуждающимся в госзащите. После этого решения, как я уже сказал, дается полгода – еще контрольный срок, чтобы они все-таки осмыслили все, что случилось. Так как наша цель вернуть ребенка в семью, а не забрать и разрушить его судьбу. Если все-таки эта крайняя мера не помогает, тогда остается третий шаг – это направление документов в суд для лишения родителей родительских прав. Соответственно, тогда уже возвращение ребенка возможно, но оно очень сложное – длительный процесс. Кроме того, за это время оформления документов, банально ребенка могут просто усыновить, удочерить.