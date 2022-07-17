«Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своём выступлении на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Представители Беларуси и Италии лидируют по итогам первого дня конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске. Наша Анна и европейка Марта набрали одинаковое количество баллов – 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это максимально возможное число. Белоруска вышла на сцену под номером 11 с песней «Заставь меня дышать». По условиям конкурса, вокалисты должны были представить на суд жюри произведение славянского композитора. Причем в сопровождении Президентского оркестра. Анна Трубецкая справилась с этим великолепно.
Лидируют Италия и Беларусь. Как прошел первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске – читайте здесь.
Анна Трубецкая, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Беларусь):
Я 15 лет на сцене, больше половины своей жизни, но так меня еще не встречал ни один зал. Это непередаваемое ощущение. Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках, а тебе еще петь конкурсную песню. Поэтому Витебск – это и вправду особенная публика.
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