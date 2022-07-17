«Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своём выступлении на «Славянском базаре»

Это максимально возможное число. Белоруска вышла на сцену под номером 11 с песней «Заставь меня дышать». По условиям конкурса, вокалисты должны были представить на суд жюри произведение славянского композитора. Причем в сопровождении Президентского оркестра. Анна Трубецкая справилась с этим великолепно.

Анна Трубецкая, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Беларусь):

Я 15 лет на сцене, больше половины своей жизни, но так меня еще не встречал ни один зал. Это непередаваемое ощущение. Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках, а тебе еще петь конкурсную песню. Поэтому Витебск – это и вправду особенная публика.

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