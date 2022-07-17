Мечтает доехать до Монте-Карло. Почему минчанин ездит на 60-летней «Волге» и хочет поучаствовать в ралли?

Мы продолжаем рассказывать о самых необычных минчанах и минчанках. Следующая наша героиня – ретро-ласточка – прилетела аж из 1962 года. Несмотря на то, что «дама» солидного возраста и с серьезным пробегом, выглядит она просто блестяще и готова дать фору многим современным красоткам, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. А вот для своего владельца Ивана Чернецова она не просто любимица, а еще и часть семейной истории.

Иван Чернецов, специалист по сопровождению программного обеспечения:

Родители хотели купить машину, которой нет ни у кого. Анна Сушкова, корреспондент:

И когда это было? В какие года? Иван Чернецов:

1996 год. Семья, так сказать, полувоенная. Жили мы в Сибири, Ханты-Мансийский автономный округ. Машина использовалась не как на выставке на парад. Машина бралась с использованием на каждоднев.

Трудно поверить, но предшественница этой голубой «Волги» в далекие девяностые проделала путь в пять с половиной тысяч километров, когда семья решила переехать из России в Беларусь. Правда, героическое путешествие для раритетного авто не прошло даром. Иван Чернецов:

Возраст машины все равно берет свое, поэтому было решено купить кузовного донора и, так сказать, сделать легкий чендж. То есть этот кузов на ходовую машину. Жизнь немного внесла свои коррективы, поэтому теперь это моя игрушка.

Первая фамильная машина осталась только в воспоминаниях и на старых фотоснимках. Ну а эта столичная жительница, от которой планировали оставить только кузов, и по сей день резво бегает по улицам Минска, ловя восхищенные взгляды и многочисленные комплименты.

Иван Чернецов:

12 лет простояла в гараже, потом я посидел, подумал, что хватит ей в бетонном блоке пылиться. Надо, чтобы она ездила. Сейчас машина с техосмотром, со страховкой, ездит и радует окружающих. Ну а недавно блеснуть своими новыми фарами «Волге» представилась возможность на ретро-фестивале.

Иван Чернецов:

Vintage Day. Проходила она Куйбышева. Локальный сход всех ретро-автомобилей, включая и советский автопром, и автоамериканский. Движение живет, пандемия наложила свои отпечатки в плане восстановления таких автомобилей ввиду некой сложности доставания запчастей. Но люди знающие и умеющие все равно как-то выкручиваются.

Для знающих людей – это третья модель, без оленя. Апгрейд обошелся недорого. Иван Чернецов:

Самое интересное в том, что удалось просто ее сохранить. Она была хорошо обслужена предыдущим владельцем в плане ходовой части. В плане двигателя, честно скажу, без приукрашиваний, было вложено не очень много денег. Было вложено, честно скажу на камеру, 832 рубля, чтобы она из гаража взяла и поехала. К слову, поклонников ретро с каждым годом все больше.

Иван Чернецов:

Наблюдается сейчас такая тенденция, что молодое поколение – 20-25 лет – и даже девушки, что, несомненно, вызывает большое чувство гордости, интересуются такими ретро-автомобилями. И «Волгами», и «Москвичами». Таких сумасшедших, можно сказать, по «Волгам» уже более старшее поколение. Те, кто, грубо говоря, с машинами по возрасту наравне. Привлекает машина внимание не только окружающих людей, но и сотрудников Госавтоинспекции.

Иван Чернецов:

Последнее время было раза три. Останавливали не из-за того, что есть какие-то превышения, стараемся правила дорожного движения соблюдать. Они просто: вы же понимаете, что мы такую машину не можем не остановить. Анна Сушкова:

А какие есть планы, мечты поехать на ней? Иван Чернецов:

Самая большая мечта, связанная с ней, есть такое для ценителей, знающих – ралли «Монте-Карло». Это такое ралли, на котором 21-е «Волги» участвовали, модернизированные. В принципе, доехать на ней до Монте-Карло. Со своим мотором еще не знаю, но, в принципе, должна осилить. Потому что уже по Беларуси достаточно исколесили. Буквально недавняя поездка с заводом нашим на внутризаводской корпоратив, или турслет, тоже была успешна в эксплуатации. И наглядный пример, ее фирменная фишка – это два дивана. В то время как все спят в палатках, мы где спим? Правильно. В машине.

Что ж, про эту «Волгу» так много сказано, что уже не терпится ее проверить в действии. Оправляемся на автопрогулку по главному проспекту столицы. Анна Сушкова:

Скажите, Иван, как чувствуете себя за ретро-рулем?

Иван Чернецов:

Скажем так, от переизбытка внимания я не страдаю. Но очень приятно, что в потоке я становлюсь заметным. Анна Сушкова:

И как люди реагируют обычно? Иван Чернецов:

Люди очень положительно реагируют. Эта машина, я еще никогда не видел, чтобы вызывала отрицательные эмоции. Взаимопонимание на дороге такое себе понятие, но уважение к машине присутствует. Если надо перестроиться, народ видит и притормаживает: типа, проезжай.

Но есть другая проблема: водители могут так долго любоваться «Волгой», что сами частенько забывают о том, что находятся за рулем. Иван Чернецов:

Участники дорожного движения не всегда воспринимают ее как полноправного участника движения. Историческая справка, что у нее задние фонари, стоп-сигнал, габариты и поворотник расположены, как у американцев, в одном красном секторе. И однажды казус чуть не случился, слава богу, что сзади в меня чуть не въехали, потому что человек не понял, что у меня горит. Поэтому было принято волевое решение – немножко переделать заднюю оптику, но чтобы не выбиваться из концепции автомобиля.

Иван признается: в этой машине не свои шины, зеркала и фары. И хотя истинные коллекционеры посчитают это моветоном, ретро-владелец уверен: поездки на авто должны быть максимально безопасными. Иван Чернецов:

Данные машины не снабжались боковыми зеркалами, по заводу было только одно боковое зеркало слева. Но его найти сложно. Даже не столько сложно, еще и дорого. И первое время ездил без зеркал, немножко было страшно, потому что в такое маленькое зеркало увидеть все, что окружает тебя, сложно. Казус заключался в чем? По зеркалу все равно наблюдаешь за водителями, и они понимают, что лучше дорогу уступить, потому что проблем будет больше у того, в кого я перестраиваюсь. Потому что машина, имеющая основной кузов трехмиллиметровой луженой стали и бампера пятимиллиметровые, как-то будет больно им немножко.

Поэтому это голубое автосчастье ждет немало сюрпризов с технической точки зрения. Чтобы при этом сохранить внешний лоск раритетного авто. Иван Чернецов:

При знакомстве с девушкой: я заеду за тобой на машине. Хорошо. А, говорит, типа, а как я узнаю, на какой машине ты подъехал. Я говорю: ты поймешь. Да, неподдельное удивление на лицах прослеживается. Вот такой расти-стайл. 21-х «Волг» по городу ездит немало, но далеко не все так любимы своими владельцами, как эта. Есть у этой милой, но прожорливой стиляги еще один секрет.