Документальный проект «2020» собрал более 300 тысяч просмотров. Фильмы доступны на YouTube-канале СТВ

На минувшей неделе на телеканалах СТВ и «Беларусь 1» вышел цикл фильмов, который рассказывает о том, как Беларусь победила цветную революцию. От тех, кто готовил заговор и до окончательной развязки. Все этапы противостояния – три дня боевых столкновений в Минске и других городах, массовое создание фейков, террор против правоохранителей и обычных граждан. О ключевых эпизодах рассказывали очевидцы событий – от самых простых людей до высших должностных лиц. То, что было показано в фильмах, оппоненты власти никак не могут опровергнуть. Аргументов у беглых нет.

Фильмы доступны на YouTube-канале СТВ.